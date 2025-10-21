¿Qué comer si tengo ojo seco? Aquí hay un alimento que oftalmóloga recomienda

La American Academy of Ophthalmology indica que los omega-3 pueden favorecer el alivio de los síntomas del ojo seco ya que disminuyen la inflamación, mejoran la calidad de la lágrima y contribuyen a que se evaporen más lentamente.

Hay muchos alimentos ricos en omega-3, pero el pescado es uno de los que más destaca.

“Los ácidos grasos omega-3 son buenos para la función lagrimal, por lo que comer pescado puede ayudar a las personas que tienen ojo seco”, señala a la American Academy of ophthalmology, la Dra. Rebecca J. Taylor, oftalmóloga de Nashville, Tennessee.

Algunos pescados que se pueden incluir en la dieta son: el salmón, el atún, las sardinas y la trucha.

Además, la Asociación Americana del Corazón recomienda que los adultos sanos coman pescado, por lo menos, dos veces por semana.

¿Suplementos de aceite de pescado para el ojo seco?

A propósito de incluir pescado en la dieta para combatir el ojo seco, algunas investigaciones han sugerido que tomar suplementos de ácidos grasos omega 3, como los suplementos de aceite de pescado, puede reducir los síntomas del ojo seco.

"Parece que los ácidos grasos omega 3 pueden mejorar la película aceitosa del ojo producida por unas glándulas pequeñas en el borde el párpado, llamadas glándulas de Meibomio. Eso mejora los síntomas del ojo seco y disminuye la necesidad de usar lágrimas artificiales", indica la Clínica Mayo sobre lo que plantean algunos estudios.

Sin embargo, aunque los suplementos de omega 3 se consideran seguros para la mayoría de los adultos, se recomienda consultar con un médico antes de empezar a tomar cualquier suplemento.

¿Cómo aliviar los síntomas de ojo seco?

Además de seguir una alimentación balanceada que incluya pescado, hay varias medidas que se pueden aplicar para aliviar los síntomas de ojo seco. El National Eye Institute dice que sus ojos podrían sentirse mejor si:

Evita el humo, el viento y el aire acondicionado

Utiliza un humidificador para evitar que el aire de su casa se seque demasiado

Limita el tiempo frente a la pantalla y toma descansos de mirarla fijamente

Usa gafas de sol envolventes cuando esté al aire libre

Bebe mucha agua, entre 8 y 10 vasos todos los días

Duerme lo suficiente, de 7 a 8 horas por noche

