El ojo seco es muy común, aún más después de los 50 años. Esta enfermedad ocular ocurre cuando los ojos no producen suficientes lágrimas para mantenerse húmedos o cuando las lágrimas no funcionan bien. Afortunadamente, hay maneras de combatir esta afección y un alimento en particular podría ayudar a disminuir los síntomas.
¿Qué comer si tengo ojo seco? Aquí hay un alimento que oftalmóloga recomienda
Los síntomas del ojo seco pueden ser bastantes molestos: sensibilidad a la luz, visión borrosa, sensación de punzadas en el ojo, comezón en los ojos, lagrimeo excesivo y ardor en los ojos.
Pero, ¿Qué comer si tengo ojo seco? ¿Cómo lubricar el ojo de forma natural? ¿Cuáles son los mejores alimentos para los ojos para incluir en la dieta?
Alimento para las personas con ojo seco
Cuando se trata de ojo seco, se cree que comer alimentos ricos en omega-3 podría ayudar a mejorar esta condición ocular.
Los ácidos grasos omega 3 han sido vinculados con una amplia gama de ventajas para la salud, incluidos beneficios para los ojos.
La American Academy of Ophthalmology indica que los omega-3 pueden favorecer el alivio de los síntomas del ojo seco ya que disminuyen la inflamación, mejoran la calidad de la lágrima y contribuyen a que se evaporen más lentamente.
Hay muchos alimentos ricos en omega-3, pero el pescado es uno de los que más destaca.
“Los ácidos grasos omega-3 son buenos para la función lagrimal, por lo que comer pescado puede ayudar a las personas que tienen ojo seco”, señala a la American Academy of ophthalmology, la Dra. Rebecca J. Taylor, oftalmóloga de Nashville, Tennessee.
Algunos pescados que se pueden incluir en la dieta son: el salmón, el atún, las sardinas y la trucha.
Además, la Asociación Americana del Corazón recomienda que los adultos sanos coman pescado, por lo menos, dos veces por semana.
¿Suplementos de aceite de pescado para el ojo seco?
A propósito de incluir pescado en la dieta para combatir el ojo seco, algunas investigaciones han sugerido que tomar suplementos de ácidos grasos omega 3, como los suplementos de aceite de pescado, puede reducir los síntomas del ojo seco.
"Parece que los ácidos grasos omega 3 pueden mejorar la película aceitosa del ojo producida por unas glándulas pequeñas en el borde el párpado, llamadas glándulas de Meibomio. Eso mejora los síntomas del ojo seco y disminuye la necesidad de usar lágrimas artificiales", indica la Clínica Mayo sobre lo que plantean algunos estudios.
Sin embargo, aunque los suplementos de omega 3 se consideran seguros para la mayoría de los adultos, se recomienda consultar con un médico antes de empezar a tomar cualquier suplemento.
¿Cómo aliviar los síntomas de ojo seco?
Además de seguir una alimentación balanceada que incluya pescado, hay varias medidas que se pueden aplicar para aliviar los síntomas de ojo seco. El National Eye Institute dice que sus ojos podrían sentirse mejor si:
- Evita el humo, el viento y el aire acondicionado
- Utiliza un humidificador para evitar que el aire de su casa se seque demasiado
- Limita el tiempo frente a la pantalla y toma descansos de mirarla fijamente
- Usa gafas de sol envolventes cuando esté al aire libre
- Bebe mucha agua, entre 8 y 10 vasos todos los días
- Duerme lo suficiente, de 7 a 8 horas por noche
