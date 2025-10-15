6 alimentos ricos en zinc para erecciones más fuertes

¿Qué alimentos son ricos en zinc? En los últimos años, se han investigado los posibles beneficios sexuales del zinc y algunos estudios han confirmado lo que muchos ya habían escuchado: El zinc es un mineral clave para la salud sexual. Tal vez por eso, internet está lleno de afirmaciones como "el zinc te ayuda a tener una erección".
Una de las razones por las que se cree que el zinc puede mejorar las erecciones y el funcionamiento sexual es porque relaja los vasos sanguíneos y favorece la circulación de la sangre, que es fundamental para la función eréctil.
El zinc se encuentra en alimentos de origen animal y ciertas plantas. He aquí algunos alimentos con más zinc, según datos de la Clínica Universidad de Navarra, para incluir en la dieta y obtener todos sus beneficios:
Ostras
Las ostras son particularmente ricas en zinc, tal por eso se consideran afrodisíacas. De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, 100 gramos de ostras aportan 59,2 miligramos de zinc. Este alimento además es una fuente de hierro, cobre, selenio, vitamina B12 y omega-3.
Semillas de cáñamo
Otro alimento muy rico en zinc son las semillas de cáñamo que ofrecen 9,9 miligramos de zinc por 100 gramos de alimento. La buena noticia es que también están repletas de proteínas, de hecho, se cree que contiene los nueve aminoácidos esenciales, lo que hace que sean una proteína completa.
Almendras
Buenas noticias para los amantes de los frutos secos, y es que pueden saciar su gusto por este tipo de alimento y al mismo tiempo obtener zinc. Las almendras, por ejemplo, aportan 5 miligramos de zinc por 100 gramos de alimento. Aunado a esto, las almendras son una fuente de fibra, proteína, grasas monoinsaturadas, hierro y más.
Carne de res
La carne de res es una excelente fuente de zinc. Según la Clínica Universidad de Navarra, en 100 gramos de carne de res asada se puede conseguir 8,5 miligramos de zinc. Sólo tenga cuidado de no consumir carne de res en exceso ya que se relaciona con mayor riesgo de ciertas afecciones, como enfermedades cardiovasculares.
Semillas de calabaza
No es extraño que las semillas de calabaza estén entre los alimentos más recomendados para la salud sexual masculina. Una de las razones debe ser su contenido de zinc. La Clínica Universidad de Navarra detalla que en 100 gramos de semillas de calabaza hay 7,6 miligramos de zinc.
Avena
Para quienes quieren un aporte de zinc en la mañana, la avena es una muy buena opción. Los datos indican que 100 gramos de avena en hojuelas ofrecen 3,9 miligramos de zinc. Además, la avena es una muy buena fuente de fibra y tiene vitamina B, magnesio, fósforo, hierro y potasio.
---------
Más noticias en Urgente24
Peligrosa tendencia está contribuyendo a que el VIH se propague más
Cómo el calor puede afectar la libido y qué hacer, según sexóloga
¿Quieres sexo oral increíble? Aquí hay una cosa que debes evitar
Esta creencia sobre sexo es engañosa y la ciencia lo ha comprobado
Nuevo estudio revela qué comer para combatir la disfunción eréctil