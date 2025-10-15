6 alimentos ricos en zinc para erecciones más fuertes

Almendras

Buenas noticias para los amantes de los frutos secos, y es que pueden saciar su gusto por este tipo de alimento y al mismo tiempo obtener zinc. Las almendras, por ejemplo, aportan 5 miligramos de zinc por 100 gramos de alimento. Aunado a esto, las almendras son una fuente de fibra, proteína, grasas monoinsaturadas, hierro y más.

Carne de res

La carne de res es una excelente fuente de zinc. Según la Clínica Universidad de Navarra, en 100 gramos de carne de res asada se puede conseguir 8,5 miligramos de zinc. Sólo tenga cuidado de no consumir carne de res en exceso ya que se relaciona con mayor riesgo de ciertas afecciones, como enfermedades cardiovasculares.

Semillas de calabaza

No es extraño que las semillas de calabaza estén entre los alimentos más recomendados para la salud sexual masculina. Una de las razones debe ser su contenido de zinc. La Clínica Universidad de Navarra detalla que en 100 gramos de semillas de calabaza hay 7,6 miligramos de zinc.

Avena

Para quienes quieren un aporte de zinc en la mañana, la avena es una muy buena opción. Los datos indican que 100 gramos de avena en hojuelas ofrecen 3,9 miligramos de zinc. Además, la avena es una muy buena fuente de fibra y tiene vitamina B, magnesio, fósforo, hierro y potasio.

