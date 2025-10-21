Edith Hermida lamentó la posibilidad de que Beto Casella deje Bendita: "No lo puedo creer"

"Todo es un tema, no es tan fácil irse", señaló y confesó que se encuentra "re angustiada" por la situación. Asimismo, sobre la posibilidad de que algunos se vayan y otros se queden admitió: "Yo creo que sí, que hay posibilidades de fractura. No lo puedo creer también. O sea, lo pienso y no lo puedo creer".

Edith Hermida relató el acoso que sufre por parte de un hombre

El domingo (19/10) Edith Hermida salió al aire en el programa Infama por la pantalla de América TV y contó que desde hace alrededor de un año padece el acoso por parte de un hombre. "Ya hace un tiempo que viene a mi casa, se queda ahí cerca", contó.

La entrevistada dijo que no hizo la denunica por falta de tiempo. Asimismo aclaró que si bien en un principio se sintió asustada por la situación pero señaló que posteriormente se acostumbró.

Fue en ese entonces que la conductora Marcela Tauro le sugirió que hiciera la denuncia correspondiente, sobre todo teniendo en cuenta que es madre de tres niñas. "Tenés hijas Edith. Tenés que hacer la denuncia porque es un peligro", expresó tajante.

Por otro lado, además, la comunicadora contó que no solo se trata de mensajes por redes sociales y el acercamiento a su hogar, sino que en una ocasión intentó darle un beso. "Me acostumbré a que este deambulando por acá", insistió para la sopresa de los periodistas que la entrevistaron aunque finalmente aseguró que lo denunciará ante la Justicia.

