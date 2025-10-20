Mirtha Legrand le pegó fuerte a Axel Kicillof por su gestión: "Una vergüenza"

Mirtha, fiel a su estilo, cerró con una frase que dejó claro su descontento: "Tiene todo. Es una provincia riquísima. Que vivan como miserables es una vergüenza", mientras la cámara captaba su gesto crítico, recordando a muchos que la gestión provincial no logró traducir la riqueza de Buenos Aires en bienestar para todos sus habitantes.

Mirtha no deja escapar nada: Javier Milei también recibió

La semana pasada, la mesa de Mirtha Legrand explotó con comentarios sobre el show de Javier Milei en el Movistar Arena, y la conductora fue categórica: "Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón", comentario que sus invitadas Gladys "La Bomba" Tucumana y Valentina Bassi aprobaron.

"Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: ‘antes también había’, pero ahora veo más", y sobre Milei agregó: "Me defraudó".

image Una semana atrás, Mirtha cuestionó el show de Javier Milei y mostró su indignación por la pobreza en las calles.

El hilo que une estos debates con apenas siete días de diferencia es claro: Mirtha no busca consensos, apunta a visibilizar lo que muchos sienten y a generar reflexión, dando nombres propios y hechos concretos. Al cuestionar al presidente y al mismo tiempo a Kicillof, muestra que no tiene una mirada partidaria sino social, y que su crítica parte del contraste entre los recursos y la gestión. Su estilo provoca comentarios, incomoda, pero también obliga a mirar de frente la realidad de la provincia y del país.

En una semana electoral, la política se discute en el programa de Mirtha sin filtros y con voces que no temen decir lo que piensan, y su frase sobre los "miserables" en una provincia rica va a seguir resonando hasta que los bonaerenses voten.

