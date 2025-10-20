Mirtha Legrand puso nuevamente el país sobre la mesa y no tuvo pelos en la lengua con su invitado Diego Santilli, cuestionando la seguridad y la infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Apenas una semana atrás había apuntado directo a Javier Milei, y esta vez tampoco dejó pasar la gestión de Axel Kicillof, dejando a todos pensando.
CATEGÓRICA
Mirtha Legrand le pegó fuerte a Axel Kicillof por su gestión: "Una vergüenza"
En su último programa, Mirtha Legrand apuntó directamente a Axel Kicillof, criticó su gestión y dejó frases que sacuden a toda la provincia de Buenos Aires.
Axel Kicillof en la mira de Mirtha Legrand: "Es una vergüenza"
Mirtha Legrand tuvo una charla sin rodeos con Diego Santilli, hoy principal candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.
Cuando Mirtha le preguntó sobre lo que haría con La Matanza (emblema de inseguridad en el conurbano) en caso de ganar las legislativas del 26/10, Santilli fue directo: "Seguridad de entrada. La gente no puede vivir en paz. Ha perdido su vereda, su calle, vive escondida… Pasa una moto y se tiran adentro de la casa". La imagen que dibuja es cruda, pero habla de lo que muchos vecinos viven a diario en distritos donde la inseguridad es una situación constante.
Santilli agregó que la falta de infraestructura sigue siendo un problema central en la provincia: "Falta calle, falta un montón de cosas, pero lo primero que te tenés que devolver es la libertad".
Trazó un paralelismo con la ciudad de Rosario, donde, según él, la intervención coordinada de Patricia Bullrich y del gobierno nacional logró reducir el narcotráfico y recuperar espacios públicos: "Hoy Rosario es otra, cumplió 300 años, había gente en la calle, había turismo". Pero volviendo a Buenos Aires, el candidato subrayó además que la provincia tiene recursos para ser un motor económico, con producción de soja, trigo y capacidad industrial, pero que el potencial se ve opacado por la falta de políticas que garanticen la seguridad y el desarrollo.
Mirtha, fiel a su estilo, cerró con una frase que dejó claro su descontento: "Tiene todo. Es una provincia riquísima. Que vivan como miserables es una vergüenza", mientras la cámara captaba su gesto crítico, recordando a muchos que la gestión provincial no logró traducir la riqueza de Buenos Aires en bienestar para todos sus habitantes.
Mirtha no deja escapar nada: Javier Milei también recibió
La semana pasada, la mesa de Mirtha Legrand explotó con comentarios sobre el show de Javier Milei en el Movistar Arena, y la conductora fue categórica: "Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón", comentario que sus invitadas Gladys "La Bomba" Tucumana y Valentina Bassi aprobaron.
"Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: ‘antes también había’, pero ahora veo más", y sobre Milei agregó: "Me defraudó".
El hilo que une estos debates con apenas siete días de diferencia es claro: Mirtha no busca consensos, apunta a visibilizar lo que muchos sienten y a generar reflexión, dando nombres propios y hechos concretos. Al cuestionar al presidente y al mismo tiempo a Kicillof, muestra que no tiene una mirada partidaria sino social, y que su crítica parte del contraste entre los recursos y la gestión. Su estilo provoca comentarios, incomoda, pero también obliga a mirar de frente la realidad de la provincia y del país.
En una semana electoral, la política se discute en el programa de Mirtha sin filtros y con voces que no temen decir lo que piensan, y su frase sobre los "miserables" en una provincia rica va a seguir resonando hasta que los bonaerenses voten.
