El Trece la pasa mal: América TV le niega sus figuras

Asimismo, según manifestó el periodista, la visita de Yanina Latorre al programa costó sudor y lágrimas. "Estuvo mucho tiempo negociando con América para que la dejen ir", reveló el ex cronista de "LAM", demostrando que hasta las figuras más pesadas del canal tienen que pedir permiso y bancarse el tira y afloja corporativo.

Pero hay un nombre que Mario Pergolini desea con locura, y este es Ángel de Brito. "Lo están buscando, pero como Mario no le da notas a los noteros, Ángel no quiere ir a su programa", cerró diciendo el comunicador. Ahí está el nudo del conflicto: un ida y vuelta donde nadie quiere dar el brazo a torcer, mientras el rating de "Otro día perdido" depende cada vez más de conseguir figuras que están bajo llave.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

Vuelve el outlet que genera furor total con sus increíbles ofertas

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

A Wanda Nara se le va cortando la soga: Qué decisión tomó Telefe

Nueva estafa: Si usas WhatsApp Web nunca hagas esto