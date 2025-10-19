Mario Pergolini, se podría decir que está viviendo el mejor momento de su regreso a la televisión abierta. "Otro día perdido" programa que se convirtió en el fenómeno nocturno de El Trece, se consolidó como uno de los ciclos más exitosos de la grilla. Pero detrás de las luces y las cámaras, el conductor enfrenta un obstáculo que amenaza con desinflar su fórmula ganadora: la falta de invitados de peso. Y el conflicto ya tiene nombre y apellido, porque fue América TV quien decidió cerrarle las puertas a sus figuras.
PELIGRA 'OTRO DÍA PERDIDO'
El Trece la pasa mal: América TV le niega sus figuras
América TV limita el acceso a estrellas y “Otro día perdido” depende cada vez más de negociar con figuras que están bajo llave.
Ale Castelo fue quien destapó la olla en el programa de streaming "Ya fue todo", revelando detalles jugosos de lo que está sucediendo entre canales. "Hay una Guerra Fría entre Pergolini y América. Mario fue a 'Bondi' para promocionar y demás, pero él necesita invitados y América no le está abriendo mucho el grifo", comenzó diciendo.
La cosa es así, mientras Telefe ya había puesto el freno de mano para que sus estrellas no se sienten en el living de Pergolini, ahora América TV parece que también se suma a la lista negra.
¿Cómo empezó todo esto? Según Castelo, el propio Mario habría deslizado en conversaciones privadas que el canal no le suelta talentos, y como respuesta, él tampoco daría notas a los noteros de América. "No sé si empezó él, pero Mario le deslizó a alguien que el canal no le libera los invitados, y por eso no daría notas a América. Me dicen que hasta el mismo Mario levantó el teléfono", explicó el periodista, dejando entrever que Pergolini intentó negociar directamente, pero sin éxito.
Conflicto abierto: Mario Pergolini vs. América TV por invitados
El problema para el conductor es que su programa no es un magazine de juegos ni un panel de chimentos, sino que las entrevistas son el corazón del formato. "Se saca de encima muy rápido lo del principio. Si es por gente, hay millones de invitados, pero uno va priorizando a los que tengan alguna vuelta de rosca y después sí hay cierta restricción, porque Telefe tampoco le da invitados", agregó Castelo.
Asimismo, según manifestó el periodista, la visita de Yanina Latorre al programa costó sudor y lágrimas. "Estuvo mucho tiempo negociando con América para que la dejen ir", reveló el ex cronista de "LAM", demostrando que hasta las figuras más pesadas del canal tienen que pedir permiso y bancarse el tira y afloja corporativo.
Pero hay un nombre que Mario Pergolini desea con locura, y este es Ángel de Brito. "Lo están buscando, pero como Mario no le da notas a los noteros, Ángel no quiere ir a su programa", cerró diciendo el comunicador. Ahí está el nudo del conflicto: un ida y vuelta donde nadie quiere dar el brazo a torcer, mientras el rating de "Otro día perdido" depende cada vez más de conseguir figuras que están bajo llave.
