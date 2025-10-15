Horacio Cabak confesó estar celoso de Mario Pergolini: "Es una declaración de guerra"

El duro descargo de Horacio Cabak contra el Gobierno

Es preciso recordar que luego de que el Gobierno perdiera las elecciones legislativas provinciales contra el peronismo, Horacio Cabak apuntó duramente contra el oficialismo luego de la derrota electoral.

"Me parece que el Gobieno pecó de soberbio. Que tuvo un arranque muy bueno, que parecía que se los comía a todos crudos, que la oposición no tenía ninguna clase de reacción, y creo que empezaron a manejar por los 'pianitos', podríamos llegar a decir, como en la Fórmula 1 y se llenaron de enemigos", expresó.

Y añadió: "Se llenó de enemigos el Gobierno, no pueden contar con nadie en este momento. No pueden contar con nadie, a cada persona que los podía haber ayudado lo sometieron. La verdad es un Gobierno sin aliados y ni siquiera se llevan bien adentro".

"Hay unas rupturas tremendas y si mirás para afuera: ¿Con quién podés contar? Y con pocos, la verdad. Salieron a bancar la parada en la última recta Ritondo y Santilli, más por el compromiso electoral que tenían para no terminar de arruinar al PRO que por mayor convencimiento porque después no pueden contar con nadie, se enojaron con todo el mundo, maltrataron a muchísima gente", disparó picante.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina

Países Bajos interviene una fábrica de chips china para asegurarse un suministro clave

La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo

Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500

Estados Unidos quiere controlar tierras raras y borrar a China, los sojeros ya se la tienen jurada