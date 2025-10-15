Finalmente la apuesta que hizo El Trece por la vuelta de Mario Pergolini viene teniendo éxito y un claro ejemplo lo dio Horacio Cabak cuando durante el aire del programa radial que conduce por El Observador confesó estar celoso de su colega debido a que su pareja Verónica Soldato.
INDIGNADO
Horacio Cabak confesó estar celoso de Mario Pergolini: "Es una declaración de guerra"
En medio del éxito del programa Otro día perdido, Horacio Cabak se mostró molesto por el comportamiento de su pareja durante las noches.
"Yo no soy una persona celosa pero mi mujer está gustando mucho de Pergolini", comenzó diciendo con humor a sus compañeros de ciclo. Asimismo, le comento a la locutora Vanina Parejas, quien trabajó con el creador de Vorterix: "¿Vos te das cuenta que mi mujer pudiendo estar acostada conmigo prefiere estar abajo viendo a Pergolini?".
Por otro lado, agregó que sus hijos también lo notaron y fueron quienes le pidieron: "Basta de hablar de Pergolini". "Le contamos que dijo 10 veces Pergolini en un ratito", agregó posteriormente molesto con la situación generada a raíz del ciclo Otro día perdido.
"Esto es una declaración de guerra. Mi mujer todas las noches prefiere quedarse con Pergolini que estar acostada conmigo", sumó tajante. Además, agregó que el lunes (13/10) la mujer prefirió quedarse mirando la entrevista que le hizo a su competencia televisiva Antonio Laje, en lugar de estar junto a su persona: "El día de mi cumpleaños yo estaba acostado solo y mi mujer estaba viendo a mi competencia y a Mario Pergolini".
El duro descargo de Horacio Cabak contra el Gobierno
Es preciso recordar que luego de que el Gobierno perdiera las elecciones legislativas provinciales contra el peronismo, Horacio Cabak apuntó duramente contra el oficialismo luego de la derrota electoral.
"Me parece que el Gobieno pecó de soberbio. Que tuvo un arranque muy bueno, que parecía que se los comía a todos crudos, que la oposición no tenía ninguna clase de reacción, y creo que empezaron a manejar por los 'pianitos', podríamos llegar a decir, como en la Fórmula 1 y se llenaron de enemigos", expresó.
Y añadió: "Se llenó de enemigos el Gobierno, no pueden contar con nadie en este momento. No pueden contar con nadie, a cada persona que los podía haber ayudado lo sometieron. La verdad es un Gobierno sin aliados y ni siquiera se llevan bien adentro".
"Hay unas rupturas tremendas y si mirás para afuera: ¿Con quién podés contar? Y con pocos, la verdad. Salieron a bancar la parada en la última recta Ritondo y Santilli, más por el compromiso electoral que tenían para no terminar de arruinar al PRO que por mayor convencimiento porque después no pueden contar con nadie, se enojaron con todo el mundo, maltrataron a muchísima gente", disparó picante.
