Mariana Brey coqueteó con la política de la mano de Burlando: Qué le ofreció

Paulo Kablan reveló qué hace cuando Mariana Brey se cruza con Nancy Pazos

Si bien el programa A la Barbarossa es uno de los más vistos en la competencia televisiva, lo cierto es que Mariana Brey y Nancy Pazos suelen protagonizar fuertes cruces que no solo incomodan a los televidentes sino que evidentemente también a sus propios compañeros.

Paulo Kablan, en diálogo con Pablo Montagna por Radio Rivadavia, habló al respecto y confesó qué hace cuando el enfrentamiento entre ambas se apodera de la pantalla de Telefe.

"Cuando empiezan a gritar mucho y me canso, ya no voy a cuadro, no me toman porque saco el teléfono y me pongo a pagar cuentas", dijo con cierta ironía.

Y siguió: "Discuten tanto que estoy al día con mis cuentas. Ellas son muy profesionales y se debate en serio, cada una tiene su teoría y sus fundamentos, pero vamos al corte y tomamos mate. No hay peleas personales, por eso duran".

