El lunes (13/10) se produjo la incorporación al ciclo #ÁngelResponde de Mariana Brey por el canal de streaming Bondi y de esta manera comenzó a acompañar a Ángel de Brito pero esta vez lejos de América TV como lo supo hacer cuando fue panelista de LAM.
NO LA CONVENCIÓ
Mariana Brey coqueteó con la política de la mano de Burlando: Qué le ofreció
De cara a las elecciones legislativas nacionales, Mariana Brey confesó que tuvo un ofrecimiento por parte del abogado con quien, a su vez, mantuvo un romance.
En un determinado momento del programa, la periodista reveló que Fernando Burlando, actual candidato a diputado nacional, le ofreció meterese en política mediante una candidatura en la lista del partido Seguridad y Libertad y no solo eso, sino que en el pasado además le habría ofrecido casamiento.
“Estuve muy enamorada. Me enamoró su manera de ser, su impronta. Fue un gran amor, con idas y vueltas”, recordó sobre el momento en que mantuvo una relación sentimental con el reconocido abogado.
Sin embargo, dejó en claro que respeta a su actual pareja Barby Franco y descartó cualquier tipo de hipótesis dejando en claro que lo más relevante en la actualidad había sido el ofrecimiento político que recibió por su parte aunque prefirió negarse para seguir volcada a los medios de comunicación.
Paulo Kablan reveló qué hace cuando Mariana Brey se cruza con Nancy Pazos
Si bien el programa A la Barbarossa es uno de los más vistos en la competencia televisiva, lo cierto es que Mariana Brey y Nancy Pazos suelen protagonizar fuertes cruces que no solo incomodan a los televidentes sino que evidentemente también a sus propios compañeros.
Paulo Kablan, en diálogo con Pablo Montagna por Radio Rivadavia, habló al respecto y confesó qué hace cuando el enfrentamiento entre ambas se apodera de la pantalla de Telefe.
"Cuando empiezan a gritar mucho y me canso, ya no voy a cuadro, no me toman porque saco el teléfono y me pongo a pagar cuentas", dijo con cierta ironía.
Y siguió: "Discuten tanto que estoy al día con mis cuentas. Ellas son muy profesionales y se debate en serio, cada una tiene su teoría y sus fundamentos, pero vamos al corte y tomamos mate. No hay peleas personales, por eso duran".
