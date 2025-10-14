urgente24
VIAJES Buenos Aires > viajar > turismo

CARIBE PURO

La playa de agua turquesa a pocas horas de Buenos Aires que enamora a todos

Una playa paradisíaca a horas de Buenos Aires deleita a todos con su gran belleza. Ideal para relajarse, viajar y hacer turismo en un lugar de ensueño.

14 de octubre de 2025 - 14:44
Por MICAELA AGUIRRE

A pocas horas de Buenos Aires hay una playa paradisíaca de agua turquesa y arena clara que te va a fascinar. Se trata de un destino de ensueño ideal para viajar, relajarse y hacer turismo en un lugar que te va a enamorar desde el primer momento. ¿Dónde queda?

Si tenés pensado un destino playero para tus próximas vacaciones, no dudes en visitar este lugar que es como estar un paraíso. No vas a querer volver ya que te envuelve en su tranquilidad y atmósfera caribeña que sin duda nos gusta a todos.

Las playas más paradisíacas que todos quieren visitar.

La playa paradisíaca cerca de Buenos Aires que enamora

El nordeste de Brasil, a unas cinco horas en vuelo directo desde Buenos Aires, tiene todo lo que necesitás para pasar las mejores vacaciones. Playas de arena blanca y agua turquesa, paisajes hermosos y la sensación de estar en el Caribe.

A comparación del Caribe real, estas playas de Brasil son mucho más cercanas y económicas para los argentinos. El boom de los viajes al país vecino está cada vez más de moda y muchos eligen este lugar para pasar sus vacaciones sin preocuparse por nada.

Salvador, Recife y Fortaleza son algunos de los lugares más conocidos. Porto de Galinhas tiene una belleza única, además de agregar Fernando de Noronha o Pipa. Hoy en día las aerolíneas lanzan promociones constantes a estos destinos, como por ejemplo GOL. No dudes en ir al Caribe brasileño y deleitarte con sus playas.

