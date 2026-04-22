AMBA: sensaciones térmicas bajo 0 luego del feriado del Día del Trabajador

Los vientos alcanzarán velocidades alarmantes de hasta 80 km/h, lo que desplomará la máxima a 18 grados y la mínima a 9 grados.

La peor parte del temporal frío se sentirá durante la madrugada y la mañana del martes 5 de mayo.

Embed - Chau veranito: Cuándo llega la ola polar que desplomará la temperatura 16 grados

Los termómetros marcarán una mínima de apenas 7 grados, pero la combinación de esta baja temperatura con las continuas ráfagas de viento de hasta 50 km/h generará una cruda sensación térmica que rozará los valores bajo cero en distintas zonas del conurbano. Los termómetros marcarán una mínima de apenas 7 grados, pero la combinación de esta baja temperatura con las continuas ráfagas de viento de hasta 50 km/h generará una cruda sensación térmica que rozará los valores bajo cero en distintas zonas del conurbano.

Habrá que sacar los abrigos más pesados del placard porque los porteños transitarán días bastante muy inestables.