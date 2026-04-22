La provincia de Buenos Aires será una de las zonas más afectadas por el cambio de masa de aire, con un cronograma de tiempo que obliga a preparar el abrigo especialmente en el AMBA luego del feriado del Primero de Mayo, Día del Trabajador.
MASA DE AIRE POLAR EN CAMINO
AMBA: sensaciones térmicas bajo 0 luego del feriado del Día del Trabajador
Llegará el frío y las primeras heladas a Buenos Aires. Un informe del sitio especializado Meteored alerta por la llegada de una ola polar al AMBA.
Un severo frente de aire frío provocará un brutal descenso de las temperaturas, trayendo consigo una sensación térmica que podría ubicarse bajo cero tras el fin de semana largo por el Día del Trabajador.
Previamente, la Ciudad de Buenos Aires para el sábado 2 y domingo 3 de mayo espera máximas que alcanzarán los 23 grados, ideal para disfrutar al aire libre.
El cambio de clima será muy brusco.
El escenario cambiará de manera rotunda al iniciar la siguiente semana laboral.
El lunes 4 de mayo ingresará un violento frente de ráfagas heladas provenientes del sector sur.
Los vientos alcanzarán velocidades alarmantes de hasta 80 km/h, lo que desplomará la máxima a 18 grados y la mínima a 9 grados.
La peor parte del temporal frío se sentirá durante la madrugada y la mañana del martes 5 de mayo.
Habrá que sacar los abrigos más pesados del placard porque los porteños transitarán días bastante muy inestables.