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MASA DE AIRE POLAR EN CAMINO

AMBA: sensaciones térmicas bajo 0 luego del feriado del Día del Trabajador

Llegará el frío y las primeras heladas a Buenos Aires. Un informe del sitio especializado Meteored alerta por la llegada de una ola polar al AMBA.

22 de abril de 2026 - 21:18
Ola de frio en el AMBA

Ola de frio en el AMBA

La provincia de Buenos Aires será una de las zonas más afectadas por el cambio de masa de aire, con un cronograma de tiempo que obliga a preparar el abrigo especialmente en el AMBA luego del feriado del Primero de Mayo, Día del Trabajador.

Un severo frente de aire frío provocará un brutal descenso de las temperaturas, trayendo consigo una sensación térmica que podría ubicarse bajo cero tras el fin de semana largo por el Día del Trabajador.

Previamente, la Ciudad de Buenos Aires para el sábado 2 y domingo 3 de mayo espera máximas que alcanzarán los 23 grados, ideal para disfrutar al aire libre.

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Frío Polar
AMBA: ola de frío extremo: Estiman sensaciones térmicas bajo cero. (Foto: NA)

AMBA: ola de frío extremo: Estiman sensaciones térmicas bajo cero. (Foto: NA)

El cambio de clima será muy brusco.

El escenario cambiará de manera rotunda al iniciar la siguiente semana laboral.

El lunes 4 de mayo ingresará un violento frente de ráfagas heladas provenientes del sector sur.

Los vientos alcanzarán velocidades alarmantes de hasta 80 km/h, lo que desplomará la máxima a 18 grados y la mínima a 9 grados.

La peor parte del temporal frío se sentirá durante la madrugada y la mañana del martes 5 de mayo.

Embed - Chau veranito: Cuándo llega la ola polar que desplomará la temperatura 16 grados

Los termómetros marcarán una mínima de apenas 7 grados, pero la combinación de esta baja temperatura con las continuas ráfagas de viento de hasta 50 km/h generará una cruda sensación térmica que rozará los valores bajo cero en distintas zonas del conurbano. Los termómetros marcarán una mínima de apenas 7 grados, pero la combinación de esta baja temperatura con las continuas ráfagas de viento de hasta 50 km/h generará una cruda sensación térmica que rozará los valores bajo cero en distintas zonas del conurbano.

Habrá que sacar los abrigos más pesados del placard porque los porteños transitarán días bastante muy inestables.

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