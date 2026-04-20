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LLUVIAS PARA LUNES Y MARTES

Comienza semana con 2 días de inestabilidad en el AMBA (20/4 y 21/4)

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus pronósticos de precipitaciones para CABA y Gran Buenos Aires: habría 2 días seguidos de mal tiempo en el AMBA.

20 de abril de 2026 - 01:15
Mapa satelital del SMN

Mapa satelital del SMN

Tras un fin de semana con buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (sábado 18 y domingo 19 de abril), aparecieron vaticinios desalentadores desde el Servicio Meteorológico Nacional y el portal especializado en cuestiones climáticas Meteored.

De acuerdo con el SMN, el lunes 20 de abril existiría un cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la mañana y la noche. Las temperaturas oscilarían entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.

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Meteored sostiene el mismo pronóstico

El sitio online especializado adelantó que las lluvias llegarían el lunes 20 desde temprano y se mantendrían hasta la noche con alguna pausa por la tarde.

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El martes 21/4, seguirían las desmejoras y habría tormentas en la madrugada. Más adelante, el miércoles 22, la situación mejoraría ya que se anticipa buen clima: cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados. Implican un leve descenso en los registros. El martes 21/4, seguirían las desmejoras y habría tormentas en la madrugada. Más adelante, el miércoles 22, la situación mejoraría ya que se anticipa buen clima: cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados. Implican un leve descenso en los registros.

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Lluvias en AMBA pronostica el SMN para lunes 20 y martes 21

Lluvias en AMBA pronostica el SMN para lunes 20 y martes 21

Para el jueves 23/4, el SMN prevé cielo algo nublado y marcas de 14 grados de mínima y 19 de máxima.

Finalmente, cerrando la semana, el viernes 24/4 se daría con cielo algo nublado y temperaturas se esperan agradables: entre 12 y 20 grados.

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