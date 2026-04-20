Comienza semana con 2 días de inestabilidad en el AMBA (20/4 y 21/4)

El martes 21/4, seguirían las desmejoras y habría tormentas en la madrugada. Más adelante, el miércoles 22, la situación mejoraría ya que se anticipa buen clima: cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados. Implican un leve descenso en los registros. El martes 21/4, seguirían las desmejoras y habría tormentas en la madrugada. Más adelante, el miércoles 22, la situación mejoraría ya que se anticipa buen clima: cielo algo nublado y marcas térmicas estimadas de entre 10 y 19 grados. Implican un leve descenso en los registros.