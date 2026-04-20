Tras un fin de semana con buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (sábado 18 y domingo 19 de abril), aparecieron vaticinios desalentadores desde el Servicio Meteorológico Nacional y el portal especializado en cuestiones climáticas Meteored.
LLUVIAS PARA LUNES Y MARTES
Comienza semana con 2 días de inestabilidad en el AMBA (20/4 y 21/4)
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus pronósticos de precipitaciones para CABA y Gran Buenos Aires: habría 2 días seguidos de mal tiempo en el AMBA.
De acuerdo con el SMN, el lunes 20 de abril existiría un cielo mayormente nublado con lluvias aisladas entre la mañana y la noche. Las temperaturas oscilarían entre 18 grados de mínima y 23 de máxima.
Meteored sostiene el mismo pronóstico
El sitio online especializado adelantó que las lluvias llegarían el lunes 20 desde temprano y se mantendrían hasta la noche con alguna pausa por la tarde.
Para el jueves 23/4, el SMN prevé cielo algo nublado y marcas de 14 grados de mínima y 19 de máxima.
Finalmente, cerrando la semana, el viernes 24/4 se daría con cielo algo nublado y temperaturas se esperan agradables: entre 12 y 20 grados.