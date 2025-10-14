La sombra de Fred Machado sobre Patricia Bullrich: Denuncia por presuntos aportes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futurockOk/status/1978069866344075347&partner=&hide_thread=false "Lácteos Vidal aportó a la campaña de Bullrich y comparten bancos, aviones y nombres con Fred Machado"



@myriambregman, candidata a diputada nacional por el FIT (CABA) en #AhoraDicen pic.twitter.com/G1FuRgQPmO — Futurock.fm (@futurockOk) October 14, 2025

“¿Quién es ella? Una de las dueñas de un conjunto de empresas que aparecen vinculadas a una trama muy parecida a la de Fred Machado con aviones, causas relacionadas al narcotráfico, transferencias en bancos extranjeros y vínculos con la política local”, completó.

Esta mañana, en declaraciones a la radio Futurock, Bregman - candidata a diputada nacional por el FIT (CABA)- insistió: "La Justicia Electoral tiene que averiguar todas las relaciones de Patricia Bullrich esta operatoria, muy similar a la de Fred Machado".

"Cuando revisamos, me llamó mucho la atención la dueña de la empresa Lácteos Vidal, que hizo una enorme campaña contra los derechos laborales junto a Patricia Bullrich y Florencia Arietto", comentó.

"Desde el 2021 veníamos diciendo lo de Espert, y ahora que lo dijo Estados Unidos prestaron atención. No queríamos que nos pasara de nuevo, entonces nos pusimos a revisar la información que teníamos", añadió.

Sobre la vinculación entre la empresa láctea y Machado, reveló: "Entre Lácteos Vidal y Fred Machado hay viajes en avión en común, similitudes en los bancos, nombres, intento de compra de una minera en común, y muchos negocios más que son turbios".

"La Justicia Electoral tiene que averiguar todas las relaciones de Patricia Bullrich esta operatoria, muy similar a la de Fred Machado. Aparecen aviones y transferencias del mismo banco (que en el caso de Espert con Machado)….está lleno de indicios. Me llama la atención que nadie haya actuado de oficio en la justicia”, concluyó.

--------------

