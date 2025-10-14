Cuando el gobierno de Milei deba por cerrado el escándalo de Espert por los aportes de campaña del acusado por narcotráfico Fred Machado, la exdiputada de izquierda Myriam Bregman hizo una denuncia en la Justicia electoral para que se investigue a Patricia Bullrich por datos en sus aportantes de campaña que la vincularían con Machado.
JUSTICIA ELECTORAL
La sombra de Fred Machado sobre Patricia Bullrich: Denuncia por presuntos aportes
La exdiputada Myriam Bregman denunció un presunto vínculo entre Fred Machado y Patricia Bullrich en la justicia electoral. ¿Se repite lo de Espert?
Según el periodista militante Tomas Méndez la Justicia de Texas (USA) habría determinado que Patricia Bullrich también fue financiada por Fred Machado. La información se encontraría en la causa “USA vs. Mercer-Erwin” donde fueron condenados Federico Machado y su socia por lavado de dinero narco. Entre las operaciones figura el empresario Vidal Bada Vázquez, dueño de Lácteos Vidal, con giros por hasta US$ 400 mil a la firma del clan Machado. Su empresa Transportes El Nacional también aparece vinculada a un avión con 352 kilos de cocaína incautado en Entre Ríos. Vidal Bada Vázquez era parte del Movimiento Anti-Bloqueos, un grupo de empresarios que estaría vinculado a Bullrich.
Según los registros oficiales de la Cámara Nacional Electoral, Vidal Bada habría aportado $400 mil para la campaña en la que Bullrich le ganó a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO.
Denuncia de Bregman para que se investigue a Patricia Bullrich
Myriam Bregman presentó este martes (14/10) una presentación en la justicia federal electoral de la Ciudad de Buenos Aires para que en forma urgente se cite a las autoridades de la Alianza La Libertad Avanza que tiene como candidatos a Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi, para que “den las explicaciones del caso y, a todo evento, se inicie una investigación penal” por los presuntos aportes de campaña vinculados con Machado.
“Con el estallido de la trama narco que rodea la renuncia del diputado Espert, hechos que involucran seriamente a Patricia Bullrich salen a la luz o van tomando otra importancia. Entre LOS APORTANTES -registrados, “en blanco”- de la campaña del PRO de 2023 donde una de las candidatas fue Patricia Bullrich, aparece Alejandra Bada Vásquez, la mediática patroncita de Lácteos Vidal”, explicó la exlegisladora en su cuenta personal de X.
“¿Quién es ella? Una de las dueñas de un conjunto de empresas que aparecen vinculadas a una trama muy parecida a la de Fred Machado con aviones, causas relacionadas al narcotráfico, transferencias en bancos extranjeros y vínculos con la política local”, completó.
Esta mañana, en declaraciones a la radio Futurock, Bregman - candidata a diputada nacional por el FIT (CABA)- insistió: "La Justicia Electoral tiene que averiguar todas las relaciones de Patricia Bullrich esta operatoria, muy similar a la de Fred Machado".
"Cuando revisamos, me llamó mucho la atención la dueña de la empresa Lácteos Vidal, que hizo una enorme campaña contra los derechos laborales junto a Patricia Bullrich y Florencia Arietto", comentó.
"Desde el 2021 veníamos diciendo lo de Espert, y ahora que lo dijo Estados Unidos prestaron atención. No queríamos que nos pasara de nuevo, entonces nos pusimos a revisar la información que teníamos", añadió.
Sobre la vinculación entre la empresa láctea y Machado, reveló: "Entre Lácteos Vidal y Fred Machado hay viajes en avión en común, similitudes en los bancos, nombres, intento de compra de una minera en común, y muchos negocios más que son turbios".
"La Justicia Electoral tiene que averiguar todas las relaciones de Patricia Bullrich esta operatoria, muy similar a la de Fred Machado. Aparecen aviones y transferencias del mismo banco (que en el caso de Espert con Machado)….está lleno de indicios. Me llama la atención que nadie haya actuado de oficio en la justicia”, concluyó.
