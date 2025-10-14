Esta miniserie se convirtió en una de las más vistas de la plataforma de Netflix por tener una trama muy atrapante. Se trata de una de las series que causó furor entre los usuarios, consiguiendo millones de vistas y con una historia que te deja con ganas de más desde el primer momento.
ADICTIVA
La miniserie de 8 episodios que vas a terminar en una tarde
Esta miniserie se está convirtiendo en una de las más aclamadas de Netflix. Ocho capítulos de pura adrenalina.
El boom de las series de suspenso o intriga no frena y Netflix lo sabe muy bien. Por esa razón apostaron en grande con esta miniserie que tiene todo lo necesario para convertirse en tu favorita. Lo mejor de todo es que vas a poder verla en una sola tarde porque es adictiva.
La miniserie que todos están viendo en una tarde
La miniserie se llama Ripley y está basada en la novela El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith. Una serie que en solo 8 episodios te envuelve en una historia espectacular de la cual no vas a querer salir. Muy bien lograda y realmente aclamada por la crítica.
Una de las series más fascinantes y con una adaptación extraordinaria sin ninguna duda. La misma está presentada en blanco y negro, lo cual en estos tiempos le da un aire diferente y que sin duda gustó mucho. Los usuarios la ven en una sola tarde.
El estafador Ripley hace todo para sobrevivir y se adapta a cualquier entorno. En esta Italia de los años 50 todo puede pasar y el peligro es inminente. Una de las series mejor logradas del último tiempo en Netflix, cuidando la estética y el detalle al máximo.
————————————-
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de solo 5 capítulos que arrasa como nunca en Netflix
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche
La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina
La miniserie con solo 6 capítulos que todos recomiendan y es furor