La miniserie de solo 5 capítulos que arrasa como nunca en Netflix

Si tenés ganas de mirar una serie entretenida, que te envuelve en una atmósfera increíble y cada capítulo es mejor que el otro, entonces no te podés perder esta nueva apuesta de Netflix.
La miniserie que está entonces Netflix y todos aclaman
Esta miniserie se llama Me haces falta y está basada en una novela de Harlan Coben. Es una de las más aclamadas de este último tiempo entonces Netflix y cada uno de sus capítulos te deja con ganas de más.
Llena de misterio, intriga y suspenso, esta serie con tintes criminales te deja atento a la pantalla en todo momento. Por esa razón fue tan aclamada apenas se estrenó en este 2025.
“Cuando encuentra al novio que la abandonó años atrás en una aplicación de citas, la detective Kat Donovan descubre que algunos secretos... es mejor dejarlos en el pasado”, dice la sinopsis oficial de Netflix.
A lo largo de toda la serie hay momentos de gran tensión y secretos, lo cual genera un clima realmente emocionante. Son solo 5 capítulos que te van a dejar muy entretenido.
