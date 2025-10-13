La nueva película de Netflix que te mantiene en tensión hasta el último minuto

Cómo reaccionó la crítica al thriller de Netflix

La recepción de La mujer del camarote 10 fue fría. En Rotten Tomatoes debutó con un 14% de aprobación crítica, y apenas logró subir al 27% tras más reseñas. Del Daily Beast escribieron: "Es un thriller en nombre solamente, tiene toda la gracia y astucia de un bloque de hierro en la cabeza". Blu-ray.com agregó: "La película se derrumba gradualmente, indulgente en el ridículo antes de llegar a la pura absurdidad".

image La película recibió duras críticas, pero el diseño, la música y la actuación de Knightley la mantienen parcialmente atractiva.

Entre las pocas opiniones positivas, Collider destacó: "Es inteligente, estilizada y suspensiva", aunque reconoció que la trama no reinventa el género, y que el personaje de Lo "se siente un poco más vacío de lo esperado". OtrosCines.com define el thriller como un arranque prometedor que luego se vuelve "torpe, manipulador y previsible", mientras que Leer Cine valora la química femenina y la actuación de Knightley, aunque cuestiona a Pearce y el cierre de la historia. Variety, por su parte, rescata que el diseño de producción y la música funcionan como salvavidas frente a una trama que, de otro modo, naufraga.

A pesar de todo, el film logró posicionarse en el top de Netflix global, superando a títulos como Godzilla y Kong: El nuevo imperio y Las guerreras K-pop, mostrando que el misterio y lujo sigue atrayendo público, incluso cuando los críticos no acompañan. Lo cierto es que La mujer del camarote 10 se convierte en una película que intriga y entretiene, aunque con más golpes de efecto que sorpresas genuinas.

