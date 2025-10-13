Netflix acaba de estrenar una película donde el lujo, el misterio y la tensión se meten de polizones, mientras Keira Knightley se pone al frente de un thriller que va a mantenerte pegado a la pantalla. Un viaje glamoroso por mar se transforma rápido en una historia donde nada es lo que parece y cada detalle puede cambiarlo todo.
LUJO Y MISTERIO A BORDO
La nueva película de Netflix que te mantiene en tensión hasta el último minuto
Netflix la rompe con su nueva película: un thriller alucinante lleno de sorpresas y glamour que te van a dejar con la boca abierta. ¿Te animás a descubrirlo?
Netflix apuesta al thriller: una periodista contra todos
En The Woman in Cabin 10, o La mujer del camarote 10 como se traduce, Keira Knightley interpreta a Laura "Lo" Blacklock, una periodista de viajes que se sube al superyate Aurora Borealis para cubrir un crucero de lujo. La historia arranca tranquila: Lo se recupera de un episodio traumático y encara este viaje que debería ser rutinario, pero su primera noche ya le da un giro inesperado cuando cree ver a alguien arrojado al mar desde el camarote 10, aunque nadie más lo confirma. La tripulación asegura que el camarote estaba vacío y que no hay registros de ningún pasajero desconocido.
El elenco es de lujo: Guy Pearce interpreta al millonario Richard Bullmer, Gugu Mbatha-Raw y Kaya Scodelario completan el reparto, mientras que David Ajala es el exnovio de Lo, fotógrafo a bordo. Simon Stone dirige y coescribió el guion junto a Joe Shrapnel y Anna Waterhouse, adaptando la novela de Ruth Ware de 2016.
El film mezcla el suspense psicológico con la tensión visual, usando el lujo del crucero como telón de fondo, mientras la protagonista se enfrenta a pasajeros desconfiados y a un misterio que amenaza su credibilidad. El diseño de producción es impecable, la música sinfónica acompaña cada momento de tensión y las tomas del mar y del yate refuerzan esa sensación de aislamiento y claustrofobia.
Sin embargo, la película empieza a tambalear cuando la trama se vuelve predecible y algunos personajes secundarios, pese a tener caras conocidas, no logran sostener la intensidad que prometía la premisa.
Cómo reaccionó la crítica al thriller de Netflix
La recepción de La mujer del camarote 10 fue fría. En Rotten Tomatoes debutó con un 14% de aprobación crítica, y apenas logró subir al 27% tras más reseñas. Del Daily Beast escribieron: "Es un thriller en nombre solamente, tiene toda la gracia y astucia de un bloque de hierro en la cabeza". Blu-ray.com agregó: "La película se derrumba gradualmente, indulgente en el ridículo antes de llegar a la pura absurdidad".
Entre las pocas opiniones positivas, Collider destacó: "Es inteligente, estilizada y suspensiva", aunque reconoció que la trama no reinventa el género, y que el personaje de Lo "se siente un poco más vacío de lo esperado". OtrosCines.com define el thriller como un arranque prometedor que luego se vuelve "torpe, manipulador y previsible", mientras que Leer Cine valora la química femenina y la actuación de Knightley, aunque cuestiona a Pearce y el cierre de la historia. Variety, por su parte, rescata que el diseño de producción y la música funcionan como salvavidas frente a una trama que, de otro modo, naufraga.
A pesar de todo, el film logró posicionarse en el top de Netflix global, superando a títulos como Godzilla y Kong: El nuevo imperio y Las guerreras K-pop, mostrando que el misterio y lujo sigue atrayendo público, incluso cuando los críticos no acompañan. Lo cierto es que La mujer del camarote 10 se convierte en una película que intriga y entretiene, aunque con más golpes de efecto que sorpresas genuinas.
