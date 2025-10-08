'Rápidos y Furiosos 11': No hay plata ni guion para cerrar la historia de Toretto

image Vin Diesel quiere un "viaje de ruta americano" y la vuelta de las picadas, incluso la aparición digital de Paul Walker. Sin guion aprobado, la fecha de estreno parece más un deseo que un plan real.

Por su parte, Vin Diesel prometió un "viaje de ruta americano" que traiga de vuelta las carreras callejeras en Los Ángeles y la posible aparición de Paul Walker recreado digitalmente, pero sin un guion aprobado, la fecha de abril de 2027 que él anunció parece más un deseo que un plan concreto.

Universal intenta domar la saga que se les fue de las manos

El otro gran problema es creativo. La saga empezó como películas de autos y chicas en shorts pero se volvió un descontrol absoluto con explosiones imposibles, acrobacias que desafían la física y un exceso de CGI que a veces tapa la historia. Donna Langley, la presidenta del estudio, reconoció hace poco: "Lo siento, los mandamos al espacio. Nunca podremos recuperar ese genio". La saga se volvió casi un dibujito animado de sí misma, y el público lo siente.

image La saga se volvió exagerada y poco creíble con el CGI y las acrobacias imposibles. Algunos creen que volver a las raíces callejeras y locaciones locales podría rescatar la autenticidad de la franquicia.

Algunos ven en la crisis una oportunidad: volver a las raíces, filmar en ubicaciones locales, manejar un presupuesto más racional y darle más foco a las picadas podría devolverle autenticidad a la franquicia. En ese sentido, Stacey Snider, ex CEO de Universal, lo resumió claro: "Se trataba de autos rápidos y chicas en shorts. No estaba diseñada para ser una franquicia de 25 años".

Mientras tanto, Universal ya está planeando spinoffs y una serie para mantener la marca. Pero los seguidores de toda la vida se siguen preguntando lo mismo: ¿vamos a ver finalmente a Dom Toretto cerrar su último capítulo como se merece, o nos van a dejar colgados? Cada día que pasa hace que la espera sea más pesada.

