Después de más de 20 años de autos y explosiones, Rápidos y Furiosos atraviesa uno de sus momentos más complicados: la secuela de Rápidos y Furiosos 10 promete cerrar la historia de Dominic Toretto, pero todavía no hay guion ni fecha concreta. Vin Diesel y Universal chocan por presupuestos descontrolados y decisiones creativas que podrían dejar a los seguidores colgados.
EN BUSCA DEL BILLETE PERDIDO
'Rápidos y Furiosos 11': No hay plata ni guion para cerrar la historia de Toretto
Vin Diesel quiere cerrar la saga de Rápidos y Furiosos, pero Universal le pelea el presupuesto y el guion. El final de Dominic Toretto podría no llegar nunca.
Vin Diesel y la misión imposible de cerrar Rápidos y Furiosos
Arrancó como una película simple de autos y carreras callejeras en 2001, pero se convirtió con Rápidos y Furiosos 5 en un fenómeno mundial, y Vin Diesel pasó a ser sinónimo de acción, familia y cerveza Corona.
Pero los últimos capítulos, sobre todo Rápidos y Furiosos 10, mostraron que ni los más grosos son invencibles: la película recaudó 704 millones de dólares, impresionante, pero lejos de cubrir su presupuesto de 340 millones, que necesitaba algo así como 850 millones para ser un éxito real.
Según The Wall Street Journal, Rápidos y Furiosos 11 viene con un problema de arrastre: el guion más reciente pediría un presupuesto de 250 millones, pero Universal Studios no quiere pasar los 200 millones.
Para ajustarse al presupuesto, la idea es reducir las locaciones internacionales y achicar los roles de algunos personajes, algo casi imposible si pensamos en que salen estrellas como Dwayne Johnson o Gal Gadot. Como dijo el productor Neal Moritz: “Lo único en lo que estamos enfocados es en hacer un final que sea satisfactorio tanto creativa como financieramente”.
Por su parte, Vin Diesel prometió un "viaje de ruta americano" que traiga de vuelta las carreras callejeras en Los Ángeles y la posible aparición de Paul Walker recreado digitalmente, pero sin un guion aprobado, la fecha de abril de 2027 que él anunció parece más un deseo que un plan concreto.
Universal intenta domar la saga que se les fue de las manos
El otro gran problema es creativo. La saga empezó como películas de autos y chicas en shorts pero se volvió un descontrol absoluto con explosiones imposibles, acrobacias que desafían la física y un exceso de CGI que a veces tapa la historia. Donna Langley, la presidenta del estudio, reconoció hace poco: "Lo siento, los mandamos al espacio. Nunca podremos recuperar ese genio". La saga se volvió casi un dibujito animado de sí misma, y el público lo siente.
Algunos ven en la crisis una oportunidad: volver a las raíces, filmar en ubicaciones locales, manejar un presupuesto más racional y darle más foco a las picadas podría devolverle autenticidad a la franquicia. En ese sentido, Stacey Snider, ex CEO de Universal, lo resumió claro: "Se trataba de autos rápidos y chicas en shorts. No estaba diseñada para ser una franquicia de 25 años".
Mientras tanto, Universal ya está planeando spinoffs y una serie para mantener la marca. Pero los seguidores de toda la vida se siguen preguntando lo mismo: ¿vamos a ver finalmente a Dom Toretto cerrar su último capítulo como se merece, o nos van a dejar colgados? Cada día que pasa hace que la espera sea más pesada.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)
Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
El furcio de Eduardo Feinmann en A24 que derivó en una crítica a Radio Mitre