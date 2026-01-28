Griselda Siciliani habría dejado a Luciano Castro tras la polémica por los audios que este le mandó a una española. Lo cierto es que si bien ninguno de los dos confirmó la separación, ciertos indicios indican que lo suyo quedó en el pasado. Sin embargo hay versiones que aparentan lo contrario.
Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron la bomba que sacude a todos: “Sigue”
Griselda Siciliani y Luciano Castro están separados pero hay versiones cruzadas que dicen lo contrario. Una bomba que se lanzo y dejó sorprendidos a muchos.
Tanto Griselda Siciliani como Luciano Castro eran -o son- una pareja muy fogosa, con muchísima química y energía. Eso no se olvida de un día para el otro y por eso alguien que los conoce muy bien lanzó una serie de dichos que desmienten la separación.
Griselda Siciliani y Luciano Castro seguirían juntos
Fue la diva Moria Casán quien reveló una noticia muy picante sobre los dos actores. La misma dio a entender que ellos se siguen viendo: “Están separados porque él está con sus hijos físicamente. Pero yo le digo, eso sería verticalidad. La horizontalidad en esta pareja sigue, gente, sigue. Difícilmente la horizontalidad deje de ser. ¡Siguen”, revelo.
A su vez, Moria soltó algunos datos sobre la pareja: “Siciliani está muy bien de ánimo, está relajada. Está tal vez un poquito desilusionada, pero un poquito, hasta ahí. Ahora lo que te digo es que nunca han estado juntos, siempre están separados porque no viven juntos; ellos no conviven”, indico.
“Ojo de loca nunca se equivoca, y además me lo han dicho. Tienen piel, mi amor, tienen pasión”, dijo Moria dando a entender que los dos siguen juntos porque su química y conexión es más fuerte que todo lo demás.
Lo cierto es que Griselda no quiso brindar ningún tipo de detalle acerca de la supuesta ruptura. En diálogo con la prensa sostuvo que no quería añadir más expansión al tema y que tampoco iba a hablar de su intimidad. Por el momento ninguno de los dos salió a decir con firmeza que el vínculo se terminó.
