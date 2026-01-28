Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron la bomba que sacude a todos: “Sigue”

Lo cierto es que Griselda no quiso brindar ningún tipo de detalle acerca de la supuesta ruptura. En diálogo con la prensa sostuvo que no quería añadir más expansión al tema y que tampoco iba a hablar de su intimidad. Por el momento ninguno de los dos salió a decir con firmeza que el vínculo se terminó.

