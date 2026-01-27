urgente24
Vélez 2-1 Talleres: el Fortín lo dio vuelta en un partido con un regreso emocionante

FOTO (XREDES@Velez)NA
FOTO (XREDES@Velez)NA

En el Estadio José Amalfitani, Vélez lo perdía ante Talleres pero logró darlo vuelta. El Fortín acumuló su segunda victoria en el Torneo Apertura 2026.

27 de enero de 2026 - 17:18

EN VIVO

Vélez venció 2-1 a Talleres por la fecha 2 del Torneo Apertura. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín superó al Matador, en un partido que empezó perdiendo y logró dar vuelta. Schott había convertido para el conjunto cordobés, que revirtió el panorama con tantos de Lanzini y García.

Talleres había empezado ganando con un gol de cabeza de Schott, al minuto 27'. La pelota parada es uno de los fuertes del conjunto de Carlos Tévez, y lo demostró en varias jugadas a lo largo del encuentro.

Aunque con un primer tiempo chato, fue Talleres el que se acomodó mejor. Defendía con intensidad y atacaba con velocidad.

Sin embargo, en el segundo tiempo Vélez creció, en parte gracias al ingreso de Maher Carrizo. Manuel Lanzini lo empató con un remate de tiro libre que sorprendió al arquero Herrera, al minuto 52'.

El Fortín revirtió el resultado

Al minuto 79' se daría un suceso curioso y muy emotivo. Barros Schelotto mandó a la cancha a Joaquín García, juvenil de 24 años que volvía al ruedo tras un largo año afuera por lesión.

En enero de 2025 sufrió un durísimo golpe en un partido ante Tigre por el Torneo Apertura, que le provocó la fractura del tobillo derecho.

Tras ingresar al minuto 79', el jugador tocó su primera pelota segundos después de haber saltado al campo; fue un balón perdido en el área de Talleres, que García remató con toda su fuerza. Reventó la red, y puso el 2-1 para Vélez.

Joaquín García grita su gol; Maher Carrizo lo abraza

Un regreso de película para el chico, que vio interrumpido su sólido crecimiento a principios del año pasado. Tras la victoria, García declaró:

"Mucha emoción. Tuve un 2024 muy bueno, Juegos Olímpicos -se refería a París 2024-. Me pongo sensible cuando hablo de estas cosas. Primero agradecer, estuve un año sin jugar. Hacer el gol de la victoria es la recompensa a todo el esfuerzo que hice".

Luego se refirió a lo que pensó tras hacer el gol. "Lo primero que se me vino es mi familia, que son los que siempre están. Después la gente, porque la gente siempre dando su apoyo de afuera, un mensajito o comentarios en redes también me nombraban, esas cosas a uno le da fuerzas".

Resumen del partido

Final del partido: Vélez ganó 2-1 ante Talleres

[VAR] Penal para Vélez anulado, tras corroborar que no existió mano en el área

¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: García volvió a jugar tras un año y, en su primera pelota, rompió el arco y puso el 2-1

Ahora es Talleres quien ataca: cuatro chances de gol en 5 minutos

Los ingresos de Carrizo y Valdés le dan otro vuelo ofensivo al Fortín, que logra poner en aprietos al Matador

¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Lanzini sorprende a Herrera con su tiro libre y la pone contra el palo

El Mellizo carga pólvora ofensiva: adentro Maher Carrizo

También ingresó Valdés. Salieron Aliendro y Arias.

Comienza el 2T

Final del 1T

El bloque compacto de Talleres en defensa, un atolladero para Vélez

El Matador se agrupa en su campo con un 4-4-2 que se transforma también en un 5-3-2, para evitar que el Fortín progrese con sus laterales. El equipo de Guillermo no está rápido para combinar pases y encontrar jugadores libres.

¡GOL DE TALLERES! VIDEO: Schott metió un frentazo a pura potencia y pone el 1-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016258578416328817&partner=&hide_thread=false
¡Se pierde Romero el primer mano a mano del partido! Vélez casi capitaliza una mala salida de Talleres

Braian Romero se fue solo contra Herrera tras una salida en falso de la T. Un mal pase, presión del equipo local y Romero encaró contra el arco cordobés, pero la enganchó mal de zurda.

Un Talleres intenso incomoda a Vélez en el inicio

Comienza el partido

Un equipo de Primera ya se quedó sin DT: quién es el primer entrenador echado del Torneo Apertura 2026

La dirigencia de Instituto decidió rescindir el vínculo con Daniel Oldrá, quien fuera el entrenador del primer equipo desde abril de 2025.

La Gloria echó al DT ayer lunes, luego de que Instituto perdiera su segundo partido en el Torneo Apertura: cayó 2-1 ante Platense y Oldrá se fue -ya había perdido el primero, frente a Vélez-.

Instituto, por ahora, está sin técnico.

El Matador tuvo presentación y triunfo en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

En el arranque del campeonato, el equipo de Carlos Tévez venció en Córdoba a Newell's por 2-1, con goles de Martínez y Depetri. Para la Lepra había descontado Núñez.

El Fortín debutó con una victoria en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto se volvió de la cancha de Instituto con un triunfo. Superó a la Gloria -que este lunes se convirtió en el primer equipo del 2026 en quedarse sin DT-, por 1-0. El gol lo hizo Andrada.

Quién es el árbitro del encuentro y quién estará en el VAR

Mientras Yael Falcón Pérez es el encargado de impartir justicia, Salomé Di Iorio se ubica en la cabina del VAR.

Formaciones confirmadas en Vélez y Talleres

Vélez: Montero; Gordon, Magallán, Quirós, Gómez; Andrada, Baeza, Aliendro, Lanzini; Arias, Romero

Talleres: Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Báez; Sforza, Galarza, Ortegoza; Morais, Baroni, Martínez

TV: Dónde ver Vélez vs. Talleres

El partido se transmite por ESPN Premium.

    CONSPIRACIONES