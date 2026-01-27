Vélez venció 2-1 a Talleres por la fecha 2 del Torneo Apertura. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín superó al Matador, en un partido que empezó perdiendo y logró dar vuelta. Schott había convertido para el conjunto cordobés, que revirtió el panorama con tantos de Lanzini y García.
Vélez 2-1 Talleres: el Fortín lo dio vuelta en un partido con un regreso emocionante
En el Estadio José Amalfitani, Vélez lo perdía ante Talleres pero logró darlo vuelta. El Fortín acumuló su segunda victoria en el Torneo Apertura 2026.
19:44
Final del partido: Vélez ganó 2-1 ante Talleres
19:38
[VAR] Penal para Vélez anulado, tras corroborar que no existió mano en el área
19:24
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: García volvió a jugar tras un año y, en su primera pelota, rompió el arco y puso el 2-1
19:15
Ahora es Talleres quien ataca: cuatro chances de gol en 5 minutos
19:11
Los ingresos de Carrizo y Valdés le dan otro vuelo ofensivo al Fortín, que logra poner en aprietos al Matador
18:58
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Lanzini sorprende a Herrera con su tiro libre y la pone contra el palo
18:51
El Mellizo carga pólvora ofensiva: adentro Maher Carrizo
18:50
Comienza el 2T
18:32
Final del 1T
18:24
El bloque compacto de Talleres en defensa, un atolladero para Vélez
18:12
¡GOL DE TALLERES! VIDEO: Schott metió un frentazo a pura potencia y pone el 1-0
18:01
¡Se pierde Romero el primer mano a mano del partido! Vélez casi capitaliza una mala salida de Talleres
17:56
Un Talleres intenso incomoda a Vélez en el inicio
17:46
Comienza el partido
17:36
Un equipo de Primera ya se quedó sin DT: quién es el primer entrenador echado del Torneo Apertura 2026
17:21
El Matador tuvo presentación y triunfo en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026
17:20
El Fortín debutó con una victoria en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026
17:07
Quién es el árbitro del encuentro y quién estará en el VAR
17:06
Formaciones confirmadas en Vélez y Talleres
TV: Dónde ver Vélez vs. Talleres
Talleres había empezado ganando con un gol de cabeza de Schott, al minuto 27'. La pelota parada es uno de los fuertes del conjunto de Carlos Tévez, y lo demostró en varias jugadas a lo largo del encuentro.
Aunque con un primer tiempo chato, fue Talleres el que se acomodó mejor. Defendía con intensidad y atacaba con velocidad.
Sin embargo, en el segundo tiempo Vélez creció, en parte gracias al ingreso de Maher Carrizo. Manuel Lanzini lo empató con un remate de tiro libre que sorprendió al arquero Herrera, al minuto 52'.
Al minuto 79' se daría un suceso curioso y muy emotivo. Barros Schelotto mandó a la cancha a Joaquín García, juvenil de 24 años que volvía al ruedo tras un largo año afuera por lesión.
En enero de 2025 sufrió un durísimo golpe en un partido ante Tigre por el Torneo Apertura, que le provocó la fractura del tobillo derecho.
Tras ingresar al minuto 79', el jugador tocó su primera pelota segundos después de haber saltado al campo; fue un balón perdido en el área de Talleres, que García remató con toda su fuerza. Reventó la red, y puso el 2-1 para Vélez.
Un regreso de película para el chico, que vio interrumpido su sólido crecimiento a principios del año pasado. Tras la victoria, García declaró:
"Mucha emoción. Tuve un 2024 muy bueno, Juegos Olímpicos -se refería a París 2024-. Me pongo sensible cuando hablo de estas cosas. Primero agradecer, estuve un año sin jugar. Hacer el gol de la victoria es la recompensa a todo el esfuerzo que hice".
Luego se refirió a lo que pensó tras hacer el gol. "Lo primero que se me vino es mi familia, que son los que siempre están. Después la gente, porque la gente siempre dando su apoyo de afuera, un mensajito o comentarios en redes también me nombraban, esas cosas a uno le da fuerzas".
