Vélez 2-1 Talleres: el Fortín lo dio vuelta en un partido con un regreso emocionante

Vélez venció 2-1 a Talleres por la fecha 2 del Torneo Apertura. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín superó al Matador, en un partido que empezó perdiendo y logró dar vuelta. Schott había convertido para el conjunto cordobés, que revirtió el panorama con tantos de Lanzini y García.

Talleres había empezado ganando con un gol de cabeza de Schott, al minuto 27'. La pelota parada es uno de los fuertes del conjunto de Carlos Tévez, y lo demostró en varias jugadas a lo largo del encuentro.

Aunque con un primer tiempo chato, fue Talleres el que se acomodó mejor. Defendía con intensidad y atacaba con velocidad.

Sin embargo, en el segundo tiempo Vélez creció, en parte gracias al ingreso de Maher Carrizo. Manuel Lanzini lo empató con un remate de tiro libre que sorprendió al arquero Herrera, al minuto 52'.

El Fortín revirtió el resultado

Al minuto 79' se daría un suceso curioso y muy emotivo. Barros Schelotto mandó a la cancha a Joaquín García, juvenil de 24 años que volvía al ruedo tras un largo año afuera por lesión.

En enero de 2025 sufrió un durísimo golpe en un partido ante Tigre por el Torneo Apertura, que le provocó la fractura del tobillo derecho.

Tras ingresar al minuto 79', el jugador tocó su primera pelota segundos después de haber saltado al campo; fue un balón perdido en el área de Talleres, que García remató con toda su fuerza. Reventó la red, y puso el 2-1 para Vélez.

Joaquín García grita su gol

Un regreso de película para el chico, que vio interrumpido su sólido crecimiento a principios del año pasado. Tras la victoria, García declaró:

"Mucha emoción. Tuve un 2024 muy bueno, Juegos Olímpicos -se refería a París 2024-. Me pongo sensible cuando hablo de estas cosas. Primero agradecer, estuve un año sin jugar. Hacer el gol de la victoria es la recompensa a todo el esfuerzo que hice".

Luego se refirió a lo que pensó tras hacer el gol. "Lo primero que se me vino es mi familia, que son los que siempre están. Después la gente, porque la gente siempre dando su apoyo de afuera, un mensajito o comentarios en redes también me nombraban, esas cosas a uno le da fuerzas".

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Vélez ganó 2-1 ante Talleres

Live Blog Post [VAR] Penal para Vélez anulado, tras corroborar que no existió mano en el área

Live Blog Post ¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: García volvió a jugar tras un año y, en su primera pelota, rompió el arco y puso el 2-1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016276843192553983&partner=&hide_thread=false ¡LOCURA EN EL AMALFITANI! El pibe García, recientemente ingresado, estampó el 2-1 de Vélez contra Talleres.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AKzBUNo6OW — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026

Live Blog Post Ahora es Talleres quien ataca: cuatro chances de gol en 5 minutos

Live Blog Post Los ingresos de Carrizo y Valdés le dan otro vuelo ofensivo al Fortín, que logra poner en aprietos al Matador

Live Blog Post ¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Lanzini sorprende a Herrera con su tiro libre y la pone contra el palo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016270074055684449&partner=&hide_thread=false ¡GRAN ABRAZO CON EL BANCO Y MAHER CARRIZO LE PUSO LA CORONA! Manu Lanzini se animó a pegarle directo de tiro libre y marcó el 1-1 de Vélez vs. Talleres.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jLUXZ62Kl5 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026

Live Blog Post El Mellizo carga pólvora ofensiva: adentro Maher Carrizo También ingresó Valdés. Salieron Aliendro y Arias.

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El bloque compacto de Talleres en defensa, un atolladero para Vélez El Matador se agrupa en su campo con un 4-4-2 que se transforma también en un 5-3-2, para evitar que el Fortín progrese con sus laterales. El equipo de Guillermo no está rápido para combinar pases y encontrar jugadores libres.

Live Blog Post ¡GOL DE TALLERES! VIDEO: Schott metió un frentazo a pura potencia y pone el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016258578416328817&partner=&hide_thread=false PARA QUE APLAUDA TEVEZ: Schott ganó en la vía aérea y conectó el cabezazo para el 1-0 de Talleres contra Vélez.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/L6HDPYyzjX — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026

Live Blog Post ¡Se pierde Romero el primer mano a mano del partido! Vélez casi capitaliza una mala salida de Talleres Braian Romero se fue solo contra Herrera tras una salida en falso de la T. Un mal pase, presión del equipo local y Romero encaró contra el arco cordobés, pero la enganchó mal de zurda.

Live Blog Post Un Talleres intenso incomoda a Vélez en el inicio

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post El Matador tuvo presentación y triunfo en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 En el arranque del campeonato, el equipo de Carlos Tévez venció en Córdoba a Newell's por 2-1, con goles de Martínez y Depetri. Para la Lepra había descontado Núñez.

Live Blog Post El Fortín debutó con una victoria en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 El conjunto de Guillermo Barros Schelotto se volvió de la cancha de Instituto con un triunfo. Superó a la Gloria -que este lunes se convirtió en el primer equipo del 2026 en quedarse sin DT-, por 1-0. El gol lo hizo Andrada.

Live Blog Post Quién es el árbitro del encuentro y quién estará en el VAR Mientras Yael Falcón Pérez es el encargado de impartir justicia, Salomé Di Iorio se ubica en la cabina del VAR.

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Vélez y Talleres Vélez: Montero; Gordon, Magallán, Quirós, Gómez; Andrada, Baeza, Aliendro, Lanzini; Arias, Romero Talleres: Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Báez; Sforza, Galarza, Ortegoza; Morais, Baroni, Martínez VER +