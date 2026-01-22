Adolf Hitler está ganando: ICE ingresa a los hogares de inmigrantes sin orden judicial

Durante décadas, los funcionarios de inmigración no han tenido la autoridad para registrar el domicilio de una persona sin una orden judicial, bajo la teoría de que tal medida violaría el derecho de los inmigrantes a la protección contra registros e incautaciones irrazonables amparado por la 4ta. Enmienda.

En una declaración, Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, dijo que las personas afectadas por la nueva política "ya han tenido el debido proceso y una orden final de expulsión de un juez de inmigración".

La 4ta. Enmienda

La 4ta. Enmienda de la Constitución de USA, ratificada en 1791, protege a los ciudadanos contra registros, allanamientos e incautaciones arbitrarias o irrazonables por parte del gobierno. Exige "causa probable" y órdenes judiciales específicas para registros en personas, hogares y documentos.

Fue una respuesta directa a los abusos británicos antes de la Revolución Americana, específicamente los "autos de asistencia" (writs of assistance), órdenes generales que permitían a los oficiales buscar mercancías de contrabando en cualquier lugar sin causa justificada.

Se incluyó en la Constitución el 15/12/1791 para limitar el poder del gobierno federal.

Es obvio que por ser sospechosos de inmigración ilegal no se considera a los perseguidos como ciudadanos de USA.

Una forma en que las cortes refuerzan los derechos garantizados por esta enmienda es por la regla de exclusión. La regla establece que las evidencias obtenidas bajo una violación de la Cuarta Enmienda no son generalmente admisibles para el fiscal durante el juicio criminal del defendido.

Antes de que la Corte adoptara la regla de exclusión en el caso Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914), todas las evidencias, sin importar el tamaño, eran admitidas por el tribunal. La regla tiene por objeto impedir que los oficiales de policía violen los derechos otorgados por la Cuarta Enmienda.

Embed ICE just used a 5-year-old boy as bait, forcing him to knock on his own door so they could arrest his father.



Trump, ICE and CBP don’t see these families as people, and that’s exactly how they’re treating them. pic.twitter.com/uNvo5KjHwH — Rep. Jimmy Gomez (@RepJimmyGomez) January 22, 2026

Traducción: ICE acaba de utilizar a un niño de 5 años como cebo, obligándolo a tocar su propia puerta para poder arrestar a su padre. Trump, ICE y CBP no ven a estas familias como personas, y es exactamente así como las están tratando.

La primicia de AP

Associated Press informó previamente sobre el memorando y sobre una denuncia relacionada de un denunciante. El denunciante alegó que el ICE estaba capacitando a los agentes para seguir las nuevas directrices, en lugar de materiales escritos que les instruían sobre las normas anteriores, informó AP.

El memorando en sí no se ha compartido ampliamente dentro de la agencia, según una denuncia de un denunciante, pero su contenido se ha utilizado para capacitar a los nuevos agentes del ICE que se están desplegando en ciudades y pueblos para implementar la ofensiva migratoria del presidente. Se les está indicando a los nuevos empleados del ICE y a quienes aún se están capacitando que sigan las directrices del memorando en lugar de materiales de capacitación escritos que, de hecho, lo contradicen, según la denuncia.

Associated Press presenció cómo agentes del ICE irrumpieron en la puerta principal de la casa de un liberiano, Garrison Gibson, con una orden de deportación de 2023 en Minneapolis el 11/01/2026, vestidos con equipo táctico pesado y con sus rifles desenfundados.

Documentos revisados por AP revelaron que los agentes sólo tenían una orden administrativa, lo que significa que no había ningún juez que autorizara el allanamiento a la propiedad privada.

Es casi seguro que el cambio enfrentará desafíos legales y duras críticas por parte de grupos de defensa y gobiernos estatales y locales favorables a los inmigrantes que han pasado años instando con éxito a las personas a no abrir sus puertas a menos que ICE les muestre una orden firmada por un juez.

Associated Press obtuvo el memorando y la denuncia de un denunciante de un funcionario del Congreso, quien los compartió bajo condición de anonimato para poder hablar de documentos confidenciales. AP verificó la autenticidad de los relatos de la denuncia.

El memorando, firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, y fechado el 12/05/2025, dice: “Si bien el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) históricamente no se ha basado únicamente en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de deportación en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor General del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben basarse en órdenes administrativas para este propósito”.

El memorando no detalla cómo se tomó esa determinación ni cuáles podrían ser sus repercusiones legales.

Embed Today ICE Agents violently dragged a U.S. veteran out of her car near Minneapolis:



ICE: “Get out of the f*cking car!”



Vet: “You know I'm a Marine Corps veteran?”



ICE: “I don't care what you are!”



pic.twitter.com/9GIq2RKEB3 — Morgan J. Freeman (@mjfree) January 21, 2026

Traducción: Hoy, agentes de ICE sacaron violentamente a una veterana estadounidense de su automóvil cerca de Minneapolis: ICE: “¡Sal del maldito auto!” Veterano: "¿Sabes que soy un veterano de la Infantería de Marina?" ICE: “¡No me importa lo que seas!”

Reclamo

El grupo Whistleblower Aid, que representa a los denunciantes que compartieron el memorando con el Congreso, dijo: “Esta 'política' contradice materiales y políticas de capacitación policial federal de larga data, todos basados en evaluaciones constitucionales”.

En otras palabras: el Formulario I-205 no autoriza a los agentes del ICE a entrar en una vivienda, declaró el grupo en un comunicado. «Entrenar a los nuevos reclutas, muchos de los cuales no tienen ninguna formación ni experiencia previa en la aplicación de la ley, para que aparentemente ignoren la Cuarta Enmienda, debería ser motivo de grave preocupación para todos».

Blumenthal declaró que el memorando supuestamente no se distribuyó ampliamente a pesar de estar etiquetado como "para todo el personal". Una copia del memorando, compartida con el Congreso, está dirigida a "todo el personal del ICE".

“En cambio, la divulgación afirma que el memorando se difundió de forma secreta, informando verbalmente a algunos agentes, mientras que a otros se les permitió verlo, pero no conservar una copia”, declaró Blumenthal. “Según se informa, estaba claro que cualquiera que se manifestara abiertamente en contra de esta nueva directiva sería despedido”.

Whistleblower Aid escribió en su divulgación que el memorando estaba dirigido a “todo el personal de ICE”, pero que en la práctica solo se mostró a “funcionarios selectos del DHS”.

Dichos funcionarios debían entonces informar verbalmente el plan, según el grupo. Los supervisores se lo mostraron a algunos empleados, incluidos los denunciantes, y les indicaron que lo leyeran y lo devolvieran, según el grupo.

Whistleblower Aid también cita materiales de capacitación anteriores de ICE y DHS que dicen que ingresar a una residencia únicamente con una orden administrativa puede causar violaciones a las protecciones constitucionales de la 4ta. Enmienda.

El memorando está fechado menos de 4 meses después del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, quien hizo campaña a favor de las deportaciones masivas.

El memo de la discordia.

