Diego Santilli llega a Entre Ríos para reunirse con Rogelio Frigerio

Revelación de Rogelio Frigerio

Recordemos que Frigerio demostró el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal que estaban ocultos en su oficina y en la secretaría General de la provincia, razón por la cual presentó denuncias penales ante la Justicia.

image Rogelio Frigerio demostró que lo estaban espiando (foto NA)

El mandatrio afirmó

Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos investigaciones internas.

