El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá el jueves (22/01) en la capital provincial, con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, como parte de los encuentros que mantiene en distintas jurisdicciones del país para lograr apoyos en la reforma laboral. Al margen y casi con toda seguridad, profundizarán las denuncias del entrerriano que dan cuenta de los dispositivos espías encontrados en su oficina.
DESPUÉS DEL ESPIONAJE
Diego Santilli llega a Entre Ríos para reunirse con Rogelio Frigerio
Al margen de la búsqueda de acuerdos a los que aspira Santilli para lograr la reforma laboral, se descuenta que hablarán de las denuncias de Rogelio Frigerio.
En ese entorno de negociaciones individuales con los subtesados, el ministro Santilli obtuvo el miércoles el compromiso del gobernador, Rolando Figueroa, de apoyar en el Congreso la reforma laboral. En ese orden, el funcionario nacional reflexionó.
Para Santilli avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”. Señala la agencia NA.
Cuántos gobernadores apoyan
Hasta el momento, Santilli consiguió el respaldo de 5 gobernadores para la reforma laboral:
- Marcelo Orrego (San Juan)
- Leandro Zdero (Chaco)
- Gustavo Sáenz (Salta)
- Alfredo Cornejo (Mendoza) y
- Rolando Figueroa (Neuquén)
Revelación de Rogelio Frigerio
Recordemos que Frigerio demostró el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal que estaban ocultos en su oficina y en la secretaría General de la provincia, razón por la cual presentó denuncias penales ante la Justicia.
El mandatrio afirmó
