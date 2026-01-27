La pelea con Techint, pasaporte de Juan Schiaretti hacia un diálogo con LLA

Techint hace el resto

Trascartón ocurrió el choque frontal entre Grupo Techint vs. las petroleras, apoyadas luego por Javier Milei y toda La Libertad Avanza, que estaban buscando un enemigo para confrontar.

Es interesante destacar que Techint tiene una petrolera (Tecpetrol, en la que trabajó el actual presidente de YPF, Horacio Marín). Pero su 'core business' es la siderurgia.

Ahí está el problema: Techint conoce que los hidrocarburos son commodities, con precios fijados en mercados globales. Esto supone que, para satisfacer a Techint, o el Estado subsidia a las petroleras (consorcio Southern Energy) para compensar lo que pierden comprando caños sin costura 40% más caro que la oferta recibida (Welspun) o el Estado subsidia a Techint (Siat Tenaris) para que 'dibuje' el precio. En ambos casos, dinero del contribuyente.

Obvio que en esto tiene razón La Libertad Avanza, Javier Milei, Federico Sturzenegger y el resto. Pero lo relevante para LLA es que Juan Schiaretti es un industrialista que, tal como todo el 'mundo Fiat' (que él integró) detesta los precios elevados de la chapa que Techint le cobra a las automotrices.

En La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, se recordó:

"La afirmación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de que Techint ofreció los caños para un gasoducto de Vaca Muerta “40 por ciento más caros” que una empresa india volvió a colocar al principal holding industrial del país en el centro de una controversia que remite a antecedentes similares en Córdoba, cuando Juan Schiaretti cuestionó duramente al grupo durante la licitación de los gasoductos troncales provinciales en 2016. (…)

“Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, afirmó, al tiempo que advirtió que esos mayores costos podrían trasladarse al precio de la energía.

El funcionario también rechazó la posibilidad de revisar la adjudicación si Techint igualaba la oferta luego de conocida la licitación. “Si las licitaciones se hacen otorgándole un first refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes”, señaló, y agregó que cambiar las reglas después del proceso afectaría la credibilidad de futuras inversiones.

Ese razonamiento guarda similitudes con los argumentos que utilizó Schiaretti hace casi una década, cuando su gobierno enfrentó críticas por la utilización de caños importados en los gasoductos troncales de Córdoba.

En abril y mayo de 2016, el entonces gobernador y sus ministros acusaron a Techint de sostener precios elevados y de actuar con lógica monopólica.

“Hay una cuestión de fondo, que es la intención de Techint de querer seguir fijando los precios de manera monopólica de sus productos en el mercado argentino, impidiendo la libre competencia y cualquier tipo de apertura”, afirmó en aquel momento el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Schiaretti, Fabián López.

Según él explicó, la empresa había quedado “muy lejos de ganar por haber inflado los costos” en la licitación provincial.

Schiaretti fue todavía más explícito. “Córdoba nunca va a pagar $1 más de lo que dice la licitación”, sostuvo en declaraciones radiales, y remarcó que a la Provincia no le interesaba “quién vende los caños, si vienen de Argentina o de otro país”.

“Esta firma salió 7ma. y 8va. porque pasó precios exorbitantes, típicos de una firma que tiene monopolio”, agregó.

El entonces gobernador también comparó precios internacionales. “Mientras el gasoducto del NEA salió 53 dólares el metro de caño, en Córdoba paguemos US$ 57¿”, afirmó, y defendió la licitación internacional como una forma de proteger los recursos públicos.

En ese contexto, acusó a Techint de vender insumos más baratos en Brasil que en la Argentina. “En Brasil la vende 30% más barata”, dijo en referencia a la chapa de acero utilizada por la industria autopartista.

Las críticas siguieron, cuando Schiaretti sostuvo que “Córdoba no va a defender el monopolio” y acusó al grupo de ser un obstáculo para el desarrollo industrial local. “Perdemos miles de puestos de trabajo”, afirmó, al vincular los precios de Techint con las dificultades de la industria metalúrgica y de maquinaria agrícola cordobesa.

En aquella licitación, Techint también había cuestionado la compra de caños de origen chino y planteado objeciones por presunto dumping.

Desde el Gobierno provincial respondieron que la empresa no había objetado importaciones anteriores cuando los caños provenían de subsidiarias del propio grupo en Brasil. (…)".

Notable coincidencia entre La Libertad Avanza hoy y Juan Schiaretti ayer.

