Fracaso de Milei en Mar del Plata: Escasa convocatoria donde solo festejó Ritondo y Pareja intentó colarse

En octubre, con Santilli, LLa obtuvo el 49% de los votos en la ciudad balnearia y le sacó 18 puntos de ventaja a Fuerza Patria, cuya lista encabezaba Jorge Taiana.

Y antes, en los comicios legislativos provinciales de septiembre, Montenegro logró el 41% y le sacó 4 puntos de diferencia a la kirchnerista Fernanda Raverta a pesar de que LLA perdió a nivel provincial.

Santilli, el único que festejó

Mientras los hermanos Milei intentaban ignorar la escasa convocatoria que tuvo el tour en MDQ, el único que parece haber tenido mucho para festejar fue Diego Santilli, que no solo formó parte de la comitiva presidencial, sino que logró mostrarse abrazado a los hermanos Milei y más cerca de ellos que el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja a quien se lo vio incluso intentando ‘colarse de la foto’ del abrazo de Santilli con Javier y Karina.

El ministro del Interior se ganó ese lugar entre los Milei desplazando a Pareja porque en MDQ consiguió más porcentaje de votos que Montenegro y porque ganó en PBA en octubre cuando muchos dudaban sobre la posibilidad de dar vuelta el resultado de los comicios provinciales de septiembre y especialmente porque tuvo poco tiempo de campaña, su cara no aparecía en las boletas libertarias y el Gobierno venía golpeado por el escándalo por los presuntos vínculos narcos de José Luis Espert.

Desde entonces, Santilli se posicionó como el candidato del Gobierno para gobernador de la provincia de Buenos Aires y Pareja empezó a correr de atrás.

