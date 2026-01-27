Mientras la mayoría de los medios de comunicación planteó anoche que el Tour de la Gratitud de Javier Milei en Mar del Plata había sido un éxito, en Urgente24 advertimos que la convocatoria era escasa y los videos que se publicaron en redes sociales en las últimas horas lo confirman. Pero hay más.
Fracaso de Milei en Mar del Plata: Escasa convocatoria donde solo festejó Ritondo y Pareja intentó colarse
Fue un fracaso el Tour de Milei en Mar del Plata, no tanto por los insultos que recibió sino por la escasa convocatoria en una ciudad donde ganó con comodidad.
Milei y un tour con poca gente
Es cierto que quienes se manifestaron en contra de Milei ayer (26/1) en Mar del Plata con insultos y acusaciones varias eran muy pocos, muchos menos que los que sea cercaron a la calle Güemes a apoyar al presidente. Y la mayoría de los medios de comunicación fueron a lo obvio: comparar el número de manifestantes en ambos bandos.
Para el oficialismo fue más sencillo: en cuentas oficiales en redes y de militantes libertarios solo se limitaron a difundir fotos y videos con tomas acotadas y cerradas que no dejaban dimensionar la envergadura de la convocatoria a favor del primer mandatario y que creaban la ilusión de una masividad que nunca existió.
Sin embargo, en las últimas horas empezaron a circular videos con tomas aéreas del Tour que revelaron lo muy escaso y pobre que fue la asistencia a la caminata de Milei.
No se trata solo del número de asistentes, que algunos calcularon en apenas 200 personas, sino que hay que contextualizar que Milei eligió a Mar del Plata para su primer recorrida del año porque fue la ciudad donde La Libertad Avanza (LLA) arrasó en las elecciones legislativas de 2025 con Diego Santilli y el extindentende Guillermo Montenegro a la cabeza.
En octubre, con Santilli, LLa obtuvo el 49% de los votos en la ciudad balnearia y le sacó 18 puntos de ventaja a Fuerza Patria, cuya lista encabezaba Jorge Taiana.
Y antes, en los comicios legislativos provinciales de septiembre, Montenegro logró el 41% y le sacó 4 puntos de diferencia a la kirchnerista Fernanda Raverta a pesar de que LLA perdió a nivel provincial.
Santilli, el único que festejó
Mientras los hermanos Milei intentaban ignorar la escasa convocatoria que tuvo el tour en MDQ, el único que parece haber tenido mucho para festejar fue Diego Santilli, que no solo formó parte de la comitiva presidencial, sino que logró mostrarse abrazado a los hermanos Milei y más cerca de ellos que el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja a quien se lo vio incluso intentando ‘colarse de la foto’ del abrazo de Santilli con Javier y Karina.
El ministro del Interior se ganó ese lugar entre los Milei desplazando a Pareja porque en MDQ consiguió más porcentaje de votos que Montenegro y porque ganó en PBA en octubre cuando muchos dudaban sobre la posibilidad de dar vuelta el resultado de los comicios provinciales de septiembre y especialmente porque tuvo poco tiempo de campaña, su cara no aparecía en las boletas libertarias y el Gobierno venía golpeado por el escándalo por los presuntos vínculos narcos de José Luis Espert.
Desde entonces, Santilli se posicionó como el candidato del Gobierno para gobernador de la provincia de Buenos Aires y Pareja empezó a correr de atrás.
