Manchester United invade Hollywood: Acuerdo con Lionsgate

El capitán Harry Stafford se reunió con 4 empresarios británicos, entre los cuales estaba el millonario cervecero John Henry Davies, futuro presidente del club, y se hizo una 'colecta'. En ese momento ocurrió el rebautismo: 24/04/1902, nacimiento del Manchester United, con los colores rojo y blanco como distintivos de su indumentaria.

En la votación ese nombre le ganó a los otros 2 en danza:

Manchester Celtic y

Manchester Central.

Lionsgate

Esa historia llegará al cine. El ingreso a Hollywood lo relató Adam Crafton en The Athletic:

"El Manchester United ha llegado a un acuerdo con la productora estadounidense Lionsgate para crear una narración dramatizada de la historia del club.

La producción aún se encuentra en fase de desarrollo y el guión aún no ha sido escrito ni vendido a ningún canal o plataforma de streaming, pero el concepto es similar en estilo a 'The Crown', una serie dramática histórica de 6 temporadas en Netflix que narra la vida de la monarca británica, la reina Isabel II.

Lionsgate, un importante estudio que produce y distribuye películas y series de televisión, es el hogar de importantes franquicias como 'Los Juegos del Hambre', 'John Wick' y 'Crepúsculo', y cuenta con una amplia trayectoria en producciones con temática deportiva, incluyendo películas como 'Warrior' (2011) y 'Draft Day' (2014).

Lionsgate también está trabajando en un proyecto sobre el escándalo de apuestas en el béisbol que rodea a Ippei Mizuhara, exintérprete de la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani.

Según varias personas familiarizadas con las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato para proteger su postura, se ha llegado a un acuerdo que garantizará al United una suma multimillonaria en caso de que la serie se produzca y venda.

Las regalías futuras se repartirán entre el club y Lionsgate, y su valor aumentará en función del número de temporadas y episodios realizados y del tamaño del acuerdo que se alcance.

El guionista y director de televisión británico Jed Mercurio, creador de exitosas series británicas como 'Bodyguard' y 'Line of Duty', ha participado en conversaciones sobre el proyecto. Fue aficionado del United desde su infancia. (…)

No se sabe en esta etapa qué períodos se cubrirán, pero la historia del United no carece de historias que atraerán tanto a los fanáticos ávidos como a un público más casual.

El más trágico se produjo con el desastre aéreo de Múnich en 1958, cuando 23 personas, entre ellas 8 jugadores del United, murieron tras el accidente aéreo del equipo en Alemania, cuando regresaban de un partido de la Copa de Europa contra el Estrella Roja de Belgrado.

El entonces entrenador del United, Sir Matt Busby, quien resultó gravemente herido, reconstruyó posteriormente su equipo, llevándolo a su primera final de la Copa de Europa en 1968.

El United pasó 26 años sin ganar un título de liga nacional hasta que Sir Alex Ferguson lo convirtió en la fuerza dominante del fútbol inglés, ganando 13 Premier League entre 1993 y 2013, 5 FA Cups y 2 Champions Leagues, alcanzando su máximo apogeo con el triplete de las 3 en la temporada 1998-1999.(…)".

CRISTIANO RONALDO MANCHESTER UNITED.jpeg Cristiano Ronaldo, una gloria del Manchester United.

Amazon Prime

United ha disfrutado de éxitos rotundos pero también ha tenido periodos de un rendimiento sorprendentemente bajo.

Descendió en 1974 y no gana la Premier League desde 2013, año en que Ferguson se retiró como entrenador.

La familia estadounidense Glazer, propietaria también de los Tampa Bay Buccaneers (de la NFL), adquirió el club en 2005.

En 2023, los Glazer vendieron una participación minoritaria al multimillonario británico Sir Jim Ratcliffe, quien inició cambios radicales y recortes de personal.

En julio 2025, The Athletic reveló que el United se había retirado de las conversaciones secretas sobre un documental para el que daría acceso a todas las áreas a Amazon Prime para reconstruir su temporada 2025-2026.

El United pasó varios meses negociandocon Amazon, cuya oferta superó los US$ 13,64 millones.

Todo se canceló tras la derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham porque su entonces entrenador, Ruben Amorim, no se sentía cómodo con la posible intrusión del equipo de filmación.

jimratclife Sir Jim Ratcliffe, copropietario de Manchester United.

Disney+

En abril de 2023, The Athletic reveló que el United estaba en conversaciones con la plataforma de entretenimiento estadounidense Disney para crear documentales sobre el club, enfozados en los días de Ferguson.

United y el servicio de transmisión Disney+ estaban en conversaciones sobre un documental que habría incluido horas de entrevistas con Ferguson, además de acceso a imágenes de archivo y embajadores del club como el ex capitán Bryan Robson y el portero Peter Schmeichel.

Tanto Ferguson como sus exjugadores habrían tenido que aceptar formalmente ese proyecto, pero nunca se llegó a un acuerdo.

Ferguson dejó de ser embajador del club en 2024, cuando el imperio petroquímico INEOS, de Ratcliffe, continuó su programa de recortes de gastos al rescindir un compromiso anual multimillonario con él .

En 2024, el servicio de streaming Amazon Prime Video lanzó una docuserie de 3 capítulos con motivo del 25to. aniversario del triplete del United, con entrevistas a Ferguson y a miembros de la famosa generación 1992 (David Beckham, Paul Scholes y Gary Neville). No se negoció con el club y el United no se benefició económicamente.

alex-ferguson.jpg Alex Ferguson, casi 4 décadas, las más gloriosas del United.

