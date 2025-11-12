Dormir en Old Trafford, la creativa idea del Manchester United con sus hinchas

Uno de los fanáticos que estuvo presente con su bolsa de dormir compartió sus sensaciones: "Es una experiencia increíble y bastante surrealista tener la oportunidad de hacer esto y pasar la noche en este estadio emblemático".

De la iniciativa también participaron reconocidos ex futbolistas de los Red Devils, como Michael Carrick, Wes Brown y Phil Jones.

Los ex futbolistas se hicieron presente en el estadio Manchester United Foundation

"Vivir esta experiencia, sabiendo que es lo que algunas personas tienen que pasar cada noche, es muy triste. Pero en este entorno, con más de 100 personas que vienen a dormir, es una noche que recordaré durante mucho tiempo, y es vital recaudar estos fondos y concienciar a la gente para que la Fundación pueda realizar su mejor trabajo", dijo Carrick.

