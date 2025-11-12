¿Qué hincha no soñó alguna vez con pasar una noche en el estadio de sus amores? El Manchester United convirtió ese sueño en realidad en su propia cancha, el mítico Old Trafford, con una propuesta que va mucho más allá del fútbol: Stadium Sleep Out.
EN EL FRÍO INGLÉS
Dormir en Old Trafford, la creativa idea del Manchester United con sus hinchas
Stadium Sleep Out: así denomina el Manchester United a la campaña de concientización que llevó adelante por cuarto año seguido en Old Trafford.
El pasado 7 de noviembre, las gradas del Teatro de los Sueños se transformaron en un improvisado dormitorio. Más de un centenar de hinchas pasaron la noche en Old Trafford, un lugar icónico para el fútbol mundial. Con sus bolsas de dormir, llegaron hasta el estadio para acomodarse entre las butacas y pernoctar en medio de las bajas temperaturas del inclemente frío inglés.
Old Trafford y la campaña Stadium Sleep Out
Una noche que transcurrió entre sonrisas y la diversión de estar durmiendo en un lugar tan atípico, pero que escondía detrás una causa solidaria. Se trataba del Stadium Sleep Out, una campaña de concientización que hace ya cuatro años lleva adelante la Manchester United Foundation, fundación benéfica del histórico club inglés.
La noche solidaria, de la que participaron más de 120 hinchas, tenía dos objetivos: recaudar fondos para ayudar a personas en situación de calle y a jóvenes vulnerables; y concientizar sobre la "difícil situación" que atraviesan estas poblaciones en invierno. Para pernoctar en Old Trafford había que abonar una entrada de poco menos de 40 euros.
"Los invitados disfrutaron de la tranquilidad de un Old Trafford en paz antes de escuchar una charla del director ejecutivo de la Fundación, John Shiels. Posteriormente, el grupo escuchó a un panel de defensores de la Fundación, entre los que se encontraba Libby, una antigua participante que ahora trabaja ocasionalmente en Old Trafford los días de partido", contaron desde la entidad del United.
Uno de los fanáticos que estuvo presente con su bolsa de dormir compartió sus sensaciones: "Es una experiencia increíble y bastante surrealista tener la oportunidad de hacer esto y pasar la noche en este estadio emblemático".
De la iniciativa también participaron reconocidos ex futbolistas de los Red Devils, como Michael Carrick, Wes Brown y Phil Jones.
"Vivir esta experiencia, sabiendo que es lo que algunas personas tienen que pasar cada noche, es muy triste. Pero en este entorno, con más de 100 personas que vienen a dormir, es una noche que recordaré durante mucho tiempo, y es vital recaudar estos fondos y concienciar a la gente para que la Fundación pueda realizar su mejor trabajo", dijo Carrick.
