Arsenal y su curiosa camiseta blanca: violencia juvenil y delitos con cuchillo

No More Red, la campaña del Arsenal contra los delitos de arma blanca

Se trata de "No More Red" ( "No Más Rojo"), una iniciativa para ayudar a mantener a los jóvenes a salvo de los delitos con cuchillos y la violencia juvenil. El compromiso que toma la campaña es invertir en espacios seguros para jugar, brindar oportunidades continuas de conexión y defender modelos a seguir en la comunidad.