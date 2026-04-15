Bayern Munich venció al Real Madrid por 4 a 3 en el partido de vuelta de la semifinal de Champions League. Un partido inolvidable, abierto, cambiante. Y que el colombiano Lucho Díaz destrabó con un gol increíble que sorprendió a todos.
LOCURA TOTAL DEL COLOMBIANO
Bayern-Real Madrid: el gol de Luis Díaz agónico que destrabó el partido
Bayern Munich venció al Real Madrid por las semis de Champions League por 4 a 3. Cuando el partido más lo necesitaba, Lucho Díaz sacó un disparo implacable.
Luis Díaz se vistió de héroe con la capa del Bayern Munich para destrabar un partido que estaba cerrado.
Bayern y Real Madrid ya habían dado un espectáculo maravilloso a lo largo de casi 90 minutos. El espectador, el hincha neutral, se había deleitado con un gran partido de fútbol. Pero no sabía que Luis Díaz tenía un as bajo la manga y que lo sacaría al minuto 89.
El gol de Luis Díaz agónico para el triunfo del Bayern Munich
Todo el Real Madrid se defendía. El partido estaba 3 a 2 en favor del conjunto Merengue, lo que ponía la serie global en 4 a 4.
Los españoles se defendían cerca de su arco, una postura que mantuvieron a lo largo del encuentro, apostando a explotar los espacios que los bávaros dejaran. Kylian Mbappé y Vinicius eran las dos principales preocupaciones de la última línea alemana.
El Madrid estaba, entonces, cerca de su arco. El cotejo estaba igualado en el resultado global y el Bayern Munich no estaba dispuesto a ir a penales y el alargue. Fiel a su estilo ofensivo, el equipo de Vincent Kompany apostaba a liquidar el partido en el tiempo regular.
Tenía un aliciente un saldo a favor. Eduardo Camavinga, mediocampista del equipo de Álvaro Arbeloa, había sido expulsado hacía tres minutos. En una acción insólita, el francés arrojó la pelota a modo de protesta por una decisión arbitral y el colegiado le mostró tarjeta amarilla.
Camavinga ya había sido amonestado menos de 10 minutos antes por una infracción, lo que le valió la tarjeta roja. El Real Madrid se quedaba con 10 jugadores.
¿Cómo fue el gol de Luis Díaz vs. Real Madrid?
Pavlovic, que había hecho el primer gol del Munich, avanzó con la pelota dominada frente a toda la defensa rival. La tocó para Luis Díaz, que esperaba abierto en su posición natural: de extremo por izquierda.
El colombiano tocó por dentro con Musiala, que le devolvió la pared con un toque de taco. Lucho se acomodó y sacó el sablazo. Con la 14 en la espalda estampó la pelota en el ángulo derecho del arquero Lunin, que nada pudo hacer.
Se estiró lo más que pudo, pero el disparo del ex Liverpool llevaba tal potencia y dirección que fue inatajable.
Luego, al minuto 94, el francés Olise marcaría otro golazo para el 4 a 3 final y el 6 a 4 en el global. Bayern Munich avanzó a semifinales y allí se medirá ante PSG, que le había ganado al Liverpool su partido.
Arsenal vs. Sporting Lisboa: el equipo de Mikel Arteta avanzó de ronda
En el otro lado de la llave, el Arsenal de Arteta empató 0 a 0 con el Sporting Lisboa y con eso fue suficiente para pasar a semifinales. En el partido de ida, los de Londres habían ganado por 1 a 0 y así quedó el resultado global.
El equipo de Arteta se medirá frente al Atlético de Madrid, que superó al Barcelona en su partido.
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