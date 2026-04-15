Bayern-Real Madrid: el gol de Luis Díaz agónico que destrabó el partido

El Madrid estaba, entonces, cerca de su arco. El cotejo estaba igualado en el resultado global y el Bayern Munich no estaba dispuesto a ir a penales y el alargue. Fiel a su estilo ofensivo, el equipo de Vincent Kompany apostaba a liquidar el partido en el tiempo regular.

Real-Madrid-Bayern-Munich.Urgente24 Los bávaros fueron superiores a los españoles FOTO @realmadrid

Tenía un aliciente un saldo a favor. Eduardo Camavinga, mediocampista del equipo de Álvaro Arbeloa, había sido expulsado hacía tres minutos. En una acción insólita, el francés arrojó la pelota a modo de protesta por una decisión arbitral y el colegiado le mostró tarjeta amarilla.

Camavinga ya había sido amonestado menos de 10 minutos antes por una infracción, lo que le valió la tarjeta roja. El Real Madrid se quedaba con 10 jugadores.

¿Cómo fue el gol de Luis Díaz vs. Real Madrid?

Pavlovic, que había hecho el primer gol del Munich, avanzó con la pelota dominada frente a toda la defensa rival. La tocó para Luis Díaz, que esperaba abierto en su posición natural: de extremo por izquierda.

El colombiano tocó por dentro con Musiala, que le devolvió la pared con un toque de taco. Lucho se acomodó y sacó el sablazo. Con la 14 en la espalda estampó la pelota en el ángulo derecho del arquero Lunin, que nada pudo hacer.

Se estiró lo más que pudo, pero el disparo del ex Liverpool llevaba tal potencia y dirección que fue inatajable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044519079147372909&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bcPYkXUSuW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026

Luego, al minuto 94, el francés Olise marcaría otro golazo para el 4 a 3 final y el 6 a 4 en el global. Bayern Munich avanzó a semifinales y allí se medirá ante PSG, que le había ganado al Liverpool su partido.

Arsenal vs. Sporting Lisboa: el equipo de Mikel Arteta avanzó de ronda

En el otro lado de la llave, el Arsenal de Arteta empató 0 a 0 con el Sporting Lisboa y con eso fue suficiente para pasar a semifinales. En el partido de ida, los de Londres habían ganado por 1 a 0 y así quedó el resultado global.

El equipo de Arteta se medirá frente al Atlético de Madrid, que superó al Barcelona en su partido.

+ de Golazo24

Se está por ir a la B en España y River lo trae como refuerzo en junio: "Ya llamó"

Real Madrid confirmó el futuro de Franco Mastantuono después del Mundial

El increíble récord del Cholo Simeone en Champions League que desafía al FC Barcelona