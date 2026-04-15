Real Madrid confirmó el futuro de Franco Mastantuono después del Mundial

Los equipos que quieren a Mastantuono

Incluso ya habría un club listo para quedarse con el ex jugador de River. Diferentes reportes indican que Benfica es hoy en día el club que está mejor posicionado, aunque no es el único. Leipzig de Alemania es otro que ve con buenos ojos sumar a Mastantuono y que cuenta con el visto bueno de Real Madrid por su estilo de juego. Tampoco se descarta que recale en otro equipo dentro de LaLiga Española.

Real Madrid viene de ceder a Endrick al Olympique de Lyon y la realidad es que el joven delantero brasileño demostró un gran nivel en el club francés. Es por eso que ahora la idea es repetir la fórmula con Mastantuono para luego recuperarlo transformado en una figura de importancia para el equipo.

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