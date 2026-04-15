Franco Mastantuono llegó al Real Madrid como una de las promesas más importantes del fútbol sudamericano luego de haberse asentado como figura absoluta en River. Lo cierto es que su presente no es el mejor y ahora la directiva del conjunto Merengue ya tomó una determinación con el joven de 18.
ES UN HECHO
Real Madrid confirmó el futuro de Franco Mastantuono después del Mundial
A pesar de que aún no se terminó la temporada, Real Madrid ya tomó una decisión clave para el futuro de Franco Mastantuono.
Claramente Real Madrid apostó fuerte a la hora de ir por Franco Mastantuono. Los diferentes informes y recomendaciones de los scouts dieron luz verde para que la joya formada en River sea adquirido por una suma superior a los 60 millones de euros (45 millones limpios para el club de Núñez), por lo que la expectativa en la capital española era enorme.
Lo cierto es que esta primera temporada no está siendo para nada fácil para Mastantuono, que con tan solo 18 años tuvo que adaptarse a una nueva vida en otro continente, sumado a las presiones de tener que demostrar en el club más importante de Europa. Para colmo el contexto deportivo no es el mejor para el Merengue que terminó despidiendo a Xabi Alonso a medio camino, entrenador que pidió y apostó mucho por el joven nacido en Azul.
La temporada ya se está terminando y de cara a lo que viene la directiva de Real Madrid tiene la intención de hacer una limpieza en el plantel y reformular el equipo donde incluso el entrenador actual, Álvaro Arbeleoa, podría ser sustituido por alguien de mayor renombre y experiencia. Dentro de este plan, ya hay una decisión tomada con Franco Mastantuono.
Franco Mastantuono será cedido por Real Madrid
Según informaron en DSports, Real Madrid ya tomó la decisión de desprenderse de Mastantuono en el próximo mercado de pases pero no de manera definitiva. En el Merengue siguen confiando en el potencial del atacante y es por eso que consideran que lo mejor es que se marche cedido por una temporada para ganar mayor rodaje y experiencia dentro del fútbol europeo.
Los equipos que quieren a Mastantuono
Incluso ya habría un club listo para quedarse con el ex jugador de River. Diferentes reportes indican que Benfica es hoy en día el club que está mejor posicionado, aunque no es el único. Leipzig de Alemania es otro que ve con buenos ojos sumar a Mastantuono y que cuenta con el visto bueno de Real Madrid por su estilo de juego. Tampoco se descarta que recale en otro equipo dentro de LaLiga Española.
Real Madrid viene de ceder a Endrick al Olympique de Lyon y la realidad es que el joven delantero brasileño demostró un gran nivel en el club francés. Es por eso que ahora la idea es repetir la fórmula con Mastantuono para luego recuperarlo transformado en una figura de importancia para el equipo.
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