Estruendo en Boca por el arquero que puede llegar tras la lesión de Marchesín

De esta manera, todo indica que el reemplazo de Agustín Marchesín se buscará recién cuando se abra el mercado de pases sin ningún tipo de limitante, y ahí Diego Monroig dio un dato importante: “Yo creo que Boca no va a ir por un extranjero, ojo…”, comentó, revelando que en el Xeneize ya tienen la idea de ir por un arquero argentino de categoría.

Gerónimo Rulli, el nombre que empieza a sonar en Boca

Hace algunos días surgió en Francia que Boca tenía en carpeta a Gerónimo Rulli, arquero de la Selección Argentina y el Olympique de Marsella, como una opción para reforzar el arquero de cara al próximo mercado de pases. No sería extraño que Juan Román Riquelme levante el teléfono para tentarlo luego de que afronte el próximo Mundial.

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