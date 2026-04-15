Boca vivió una noche agridulce en La Bombonera. Si bien venció a Barcelona de Ecuador con un contundente 3-0 mostrando una gran versión futbolística, se confirmó luego del encuentro que Agustín Marchesín sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Es por eso que el Xeneize ya busca un reemplazo.
DATO DE DIEGO MONROIG
Estruendo en Boca por el arquero que puede llegar tras la lesión de Marchesín
Luego de confirmarse la lesión de Agustín Marchesín, Diego Monroig dio detalles de la búsqueda de un nuevo arquero en Boca. ¿Quién llega?
¿Qué lesión tiene Marchesín?
Si bien de entrada se presagiaba una lesión dura para Marchesín en el momento que salió de la cancha, fue Leandro Paredes quien reveló en zona mixta la dolencia que tiene el arquero. “Nos dijo el médico que Agustín se rompió los ligamentos cruzados. Le mando un abrazo de parte de todos y que tenga una buena y pronta recuperación. Lo vamos a estar esperando”, afirmó.
Con esta lesión es un hecho que Agustín Marchesín no solo se pierde lo que resta del semestre sino también lo que resta del año ya que los tiempos de recuperación óptimos indican que estará fuera de las canchas no menos de 8 meses. Ante esto, Boca ya busca reemplazo y fue Diego Monroig el que dio detalles del arquero por el que irá Juan Román Riquelme.
Boca piensa en un arquero para reemplazar a Marchesín
Fue en el programa Buen Día ESPN que Diego Monroig aseguró que Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, ya está tratando de definir qué pasos seguir y se revelaron algunos detalles importantes. “Reglamentariamente, Boca puede ir ahora mismo a incorporar un arquero por la lesión de Marchesín. Yo acabo de preguntar y todavía no se tomó una decisión, si ir a comprar ahora o en junio”, comentó el cronista en primer lugar.
Acto seguido, dio un aspecto importante a tener en cuenta. “Si Boca elije contratar ahora, no puede ser un extranjero porque Boca no tiene cupo de extranjero y tampoco puede ser del exterior porque está cerrado el TMS, por lo que solo podría ser alguien del fútbol local. Lo más lógico sería esperar a junio. Si Boca llegase a la final del Torneo Apertura quedan 10 partidos para terminar el semestre”, expresó.
De esta manera, todo indica que el reemplazo de Agustín Marchesín se buscará recién cuando se abra el mercado de pases sin ningún tipo de limitante, y ahí Diego Monroig dio un dato importante: “Yo creo que Boca no va a ir por un extranjero, ojo…”, comentó, revelando que en el Xeneize ya tienen la idea de ir por un arquero argentino de categoría.
Gerónimo Rulli, el nombre que empieza a sonar en Boca
Hace algunos días surgió en Francia que Boca tenía en carpeta a Gerónimo Rulli, arquero de la Selección Argentina y el Olympique de Marsella, como una opción para reforzar el arquero de cara al próximo mercado de pases. No sería extraño que Juan Román Riquelme levante el teléfono para tentarlo luego de que afronte el próximo Mundial.
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