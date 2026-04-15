Se pudrió todo entre periodistas de Boca y River: Tato Aguilera vs Juan Cortese

La respuesta no tardó en llegar. Juan Cortese, periodista que sigue la actualidad de River Plate, replicó: “Pero fue penal, amigo. Y no lo suspendieron precisamente por cobrar ese penal…”

image

En una sintonía similar a Aguilera, Diego Monroig, quien cubre a Boca Juniors para ESPN, también se mostró crítico con la designación y enumeró distintas jugadas polémicas: “¿Penal? de Sández a los 94'. No expulsó a Enzo Díaz por falta a Villa. No expulsó a Enzo Pérez y le cobró falta a Advíncula. No expulsó a Casco (Demichelis lo saca rápido). Al día siguiente a Herrera lo suspenden por mal desempeño.”

Habrá que ver qué sucede en los próximos días, pero lo cierto es que en ambos clubes parecen estar con la guardia alta de cara al próximo domingo, en un Superclásico que ya comenzó a jugarse fuera de la cancha.

image

River vs Boca en el Superclásico del fútbol argentino

El próximo domingo 19 de abril, desde las 17:00 horas, rodará la pelota en el estadio Monumental para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors.

El Xeneize llega tras una victoria en la Copa Libertadores frente a Barcelona Sporting Club, con rendimientos que invitan al optimismo. Por su parte, habrá que esperar el desempeño del Millonario en su compromiso por la Copa Sudamericana ante Carabobo Fútbol Club.

En cuanto al equipo arbitral, Darío Herrera será el juez principal y estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como asistentes, mientras que Juan Pafundi se desempeñará como cuarto árbitro. En el VAR estará Héctor Paletta, con Sebastián Habib como asistente de videoarbitraje.

Embed

+ EN GOLAZO24

Conmoción en Boca por lo que se supo de Paulo Dybala: "Decisión tomada"

Sacudón en River por la cruda revelación de Gustavo Yarroch sobre Chacho Coudet