River Plate y Boca Juniors disputarán el Superclásico el próximo domingo 19 de abril desde las 17 en el Monumental. En la previa, la rivalidad también se trasladó a las redes sociales, donde Juan Cortese apuntó contra Tato Aguilera y Diego Monroig se sumó a la polémica
Y SE METIÓ MONROIG
Se pudrió todo entre periodistas de Boca y River: Tato Aguilera vs Juan Cortese
Un picante análisis de Tato Aguilera sobre Boca vs River se volvió viral y desató un fuerte cruce con Juan Cortese en la previa del Superclásico.
Más allá de enfrentamientos puntuales, este partido es uno de los más esperados del año, lo que explica la pica periodística entre quienes siguen de cerca la actualidad de ambos clubes y que añade un condimento extra a la previa de este duelo.
Tato Aguilera vs Juan Cortese (y se metió Diego Monroig)
Luego de mucha espera, llegó una de las semanas más ansiadas por todos los simpatizantes del fútbol argentino: la del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.
Con el correr de los días se van conociendo más detalles sobre este encuentro y el martes 14 de abril no fue uno más en ese sentido. Se confirmó que el árbitro del partido entre el Millonario y el Xeneize será Darío Herrera, lo que generó opiniones de ambos lados.
En este contexto, uno de los que se expresó fue Tato Aguilera, quien cubre al club de la Ribera para TyC Sports y manifestó en sus redes sociales: “Darío Herrera vuelve a dirigir un Superclásico. En Boca Juniors nadie se olvida lo que pasó en 2023 en el Monumental: cobró un penal inexistente y no expulsó a Enzo Díaz (era por doble amarilla). A la siguiente fecha fue suspendido por el arbitraje argentino y no dirigió.”
La respuesta no tardó en llegar. Juan Cortese, periodista que sigue la actualidad de River Plate, replicó: “Pero fue penal, amigo. Y no lo suspendieron precisamente por cobrar ese penal…”
En una sintonía similar a Aguilera, Diego Monroig, quien cubre a Boca Juniors para ESPN, también se mostró crítico con la designación y enumeró distintas jugadas polémicas: “¿Penal? de Sández a los 94'. No expulsó a Enzo Díaz por falta a Villa. No expulsó a Enzo Pérez y le cobró falta a Advíncula. No expulsó a Casco (Demichelis lo saca rápido). Al día siguiente a Herrera lo suspenden por mal desempeño.”
Habrá que ver qué sucede en los próximos días, pero lo cierto es que en ambos clubes parecen estar con la guardia alta de cara al próximo domingo, en un Superclásico que ya comenzó a jugarse fuera de la cancha.
River vs Boca en el Superclásico del fútbol argentino
El próximo domingo 19 de abril, desde las 17:00 horas, rodará la pelota en el estadio Monumental para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors.
El Xeneize llega tras una victoria en la Copa Libertadores frente a Barcelona Sporting Club, con rendimientos que invitan al optimismo. Por su parte, habrá que esperar el desempeño del Millonario en su compromiso por la Copa Sudamericana ante Carabobo Fútbol Club.
En cuanto al equipo arbitral, Darío Herrera será el juez principal y estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como asistentes, mientras que Juan Pafundi se desempeñará como cuarto árbitro. En el VAR estará Héctor Paletta, con Sebastián Habib como asistente de videoarbitraje.
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