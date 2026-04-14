El Superclásico está en el horizonte y tanto River como Boca transitan la semana sin perder de vista ese partido. A pesar de que ambos tienen compromisos por la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, respectivamente, el choque entre ambos es la prioridad de la semana.
A DOS PUNTAS
Superclásico: los jugadores que River tendrá frescos por su ausencia vs Carabobo
Eduardo Coudet deberá dosificar esfuerzos en River para llegar lo mejor posible al Superclásico con Boca. Hay dos futbolistas que corren con ventaja.
Boca ya cumplió el suyo. Este martes venció a Barcelona SC por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, con un sendo 3 a 0 sobre el conjunto ecuatoriano.
River debe afrontar el propio este miércoles. Para ello, recibe a Carabobo en el Estadio Mas Monumental por el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.
Mientras que Claudio Úbeda decidió salir con el once de gala, ese que desde hace varios partidos sale siempre de la misma forma, Eduardo Coudet probablemente decida alternar.
Formación de River vs. Carabobo por Copa Sudamericana 2026
El propio Chacho Coudet ha declarado que dará descanso a algunos de sus jugadores para llegar lo más frescos posibles al Superclásico.
"Hay muchos jugadores que vienen con un desgaste grande y tenemos que evaluar. Seguramente con Carabobo tengamos que cambiar", admitió el DT. Lo hizo el domingo pasado, luego del buen triunfo de River ante Racing por 2 a 0.
El Millonario se impuso ante la Academia en el Cilindro de Avellaneda con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Según el equipo titular que especula Coudet para medirse ante Carabobo, ninguno de los dos estaría en el once inicial.
Un 11 tentativo podría ser: Beltrán; Bustos, Ramírez, Rivero, Viña; Meza, Castaño, Galván; Quintero, Páez, Freitas.
Jugadores ausentes de River contra Carabobo
Además de las rotaciones que elija hacer el entrenador, hay algunas caras que no estarán más allá de todo tipo de decisión. No tiene que ver con una elección futbolística o de planificación del partido vs. Boca, sino con sanciones que se deben cumplir.
Se trata de Lucas Martínez Quarta y de Maximiliano Salas. Las ausencias ante Carabobo tienen su contracara "positiva": llegarán más frescos para el Superclásico.
Lucas Martínez Quarta fue expulsado ante Blooming
Martínez Quarta cumple la suspensión de la tarjeta roja que vio en el partido pasado de Sudamericana. En el debut de River en el certamen internacional, que terminó 1 a 1 ante Blooming, el defensor se fue expulsado tempranamente.
En una jugada de último hombre, Martínez Quarta optó por derribar con foul táctico al delantero Garcés. River había quedado mal parado porque Lautaro Rivero había salido tarde y el "achique" no se hizo a tiempo.
La defensa no pudo dejar en offside al delantero rival, Garcés se fue mano a mano contra Beltrán y Martínez Quarta cometió infracción. Iban apenas 3 minutos de juego, y el zaguero vio la tarjeta roja.
Maximiliano Salas fue expulsado ante Palmeiras
El otro que debe cumplir sanción es Maxi Salas. El delantero vio la roja en la edición pasada del certamen. Por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, el delantero se fue expulsado en el partido de vuelta de River ante Palmeiras.
En aquel partido, con Marcelo Gallardo todavía como entrenador, Salas vio la roja por protestar cuando terminaba el encuentro, con un 3 a 1 olvidable para el conjunto Millonario.