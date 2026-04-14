Superclásico: los jugadores que River tendrá frescos por su ausencia vs Carabobo

"Hay muchos jugadores que vienen con un desgaste grande y tenemos que evaluar. Seguramente con Carabobo tengamos que cambiar", admitió el DT. Lo hizo el domingo pasado, luego del buen triunfo de River ante Racing por 2 a 0.

Racing-River-Torneo-Apertura-Urgente24.jpg River se quedó con el clásico ante Racing FOTO NA: Claudio Fanchi

El Millonario se impuso ante la Academia en el Cilindro de Avellaneda con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Según el equipo titular que especula Coudet para medirse ante Carabobo, ninguno de los dos estaría en el once inicial.

Un 11 tentativo podría ser: Beltrán; Bustos, Ramírez, Rivero, Viña; Meza, Castaño, Galván; Quintero, Páez, Freitas.

Jugadores ausentes de River contra Carabobo

Además de las rotaciones que elija hacer el entrenador, hay algunas caras que no estarán más allá de todo tipo de decisión. No tiene que ver con una elección futbolística o de planificación del partido vs. Boca, sino con sanciones que se deben cumplir.

Se trata de Lucas Martínez Quarta y de Maximiliano Salas. Las ausencias ante Carabobo tienen su contracara "positiva": llegarán más frescos para el Superclásico.

Lucas Martínez Quarta fue expulsado ante Blooming

Martínez Quarta cumple la suspensión de la tarjeta roja que vio en el partido pasado de Sudamericana. En el debut de River en el certamen internacional, que terminó 1 a 1 ante Blooming, el defensor se fue expulsado tempranamente.

En una jugada de último hombre, Martínez Quarta optó por derribar con foul táctico al delantero Garcés. River había quedado mal parado porque Lautaro Rivero había salido tarde y el "achique" no se hizo a tiempo.

River-Plate-Blooming-Copa-Sudamericana-Urgente24.jpg Driussi marcó el gol de River vs. Blooming FOTO NA: @RiverPlate

La defensa no pudo dejar en offside al delantero rival, Garcés se fue mano a mano contra Beltrán y Martínez Quarta cometió infracción. Iban apenas 3 minutos de juego, y el zaguero vio la tarjeta roja.

Maximiliano Salas fue expulsado ante Palmeiras

El otro que debe cumplir sanción es Maxi Salas. El delantero vio la roja en la edición pasada del certamen. Por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, el delantero se fue expulsado en el partido de vuelta de River ante Palmeiras.

River Plate vence 2-0 a San Martín de San Juan al término del primer tiempo del partido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 que se está disputando en el estadio Monumental - FOTO NA DAMIAN DOPACIO Salas arrastra sanción de la edición pasada FOTO NA DAMIAN DOPACIO

En aquel partido, con Marcelo Gallardo todavía como entrenador, Salas vio la roja por protestar cuando terminaba el encuentro, con un 3 a 1 olvidable para el conjunto Millonario.

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