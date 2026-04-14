Superclásico: El árbitro mundialista que dirigirá River-Boca.

El domingo 19/3 a las 17hs River recibirá en el Monumental a Boca en otra edición del Superclásico, el cual corresponde a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido irá televisado por TNT Sport y ESPN, y AFA ya definió quien será el árbitro del partido, uno de los 3 flamantes representantes del arbitraje argentino en el Mundial 2026.