El domingo 19/3 a las 17hs River recibirá en el Monumental a Boca en otra edición del Superclásico, el cual corresponde a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido irá televisado por TNT Sport y ESPN, y AFA ya definió quien será el árbitro del partido, uno de los 3 flamantes representantes del arbitraje argentino en el Mundial 2026.
¿QUIÉN IMPARTIRÁ JUSTICIA?
Superclásico: El árbitro mundialista que dirigirá River-Boca
AFA definió al árbitro que dirigirá el Superclásico entre River y Boca, además estará presente en el Mundial 2026 como juez principal.
River-Boca: El equipo completo de árbitros para el Superclásico
AFA definió quien impartirá justicia en el Superclásico entre River y Boca el domingo que viene a las 17hs en el Estadio Monumental por la 15º fecha del Torneo Apertura, y el nombre es Darío Herrera, quien junto a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez estarán como jueces principales en el Mundial 2026, logrando un récord de presencias en mundiales para el arbitraje argentino.
Herrera estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como los jueces asistentes, Juan Pafundi como cuarto árbitro. Mientras que en el VAR estará Héctor Paletta y como asistente de VAR Sebastián Habib.
Estos serán los 6 jueces encargados de hacer lo más justo posible con la ayuda de la tecnología en el Superclásico del domingo que jugarán River y Boca y el cual será más que un clásico más, se juegan mucho ambos equipos.
River-Boca: Los Superclásico
s que dirigió Darío Herrera
Darío Herrera estará ante su 7º Superclásico de su carrera, habiendo dirigido por primera vez el del gas pimienta en el 2015 por Copa Libertadores. En los 6 que ya dirigió Boca lleva una clara ventaja ya que ganó 3, mientras que River se impuso solo 1 vez y los 2 restantes fueron empate. El buen momento de Herrera y su nombramiento para dirigir el Mundial 2026 influyeron en la elección.
Los Superclásicos dirigidos por Darío Herrera:
- 14/05/2015 (Libertadores - La Bombonera): Boca 0-0 River (suspendido en el entretiempo por el incidente del gas pimienta).
- 13/09/2015 (Campeonato - El Monumental): River 0-1 Boca.
- 06/03/2016 (Transición - La Bombonera): Boca 0-0 River.
- 20/03/2022 (Copa de la Liga - La Bombonera): River 0-1 Boca.
- 11/09/2022 (Liga Profesional - La Bombonera): Boca 1-0 River.
- 07/05/2023 (Liga Profesional - El Monumental): River 1-0 Boca.
De Esta forma Boca llega con ventaja en cuanto a las estadísticas de Darío Herrera en el Superclásico, pero son solo números deberemos ver si se cumple lo que se viene dando o se rompe la estadística. Lo cierto es que River con Darío Herrera dirigiendo el Superclásico solo ganó en 2023, también en el Monumental.
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