Durante el último mercado de pases se dio una situación más que particular ya que tanto River como Boca posaron sus ojos en una de las joyas del fútbol argentino: Maher Carrizo. Finalmente, el hombre surgido en Vélez rechazó a los dos equipos y el destino hizo que ahora viva una pesadilla en suelo europeo.
LE SALIÓ MAL
Le dijo que no a River y Boca y ahora vive una pesadilla en Europa
Durante el último mercado de pases le dijo que no a River y Boca pero su decisión le terminó jugando una mala pasada. ¿Se equivocó?
Maher Carrizo demostró su valía no solo con la camiseta de Vélez sino también en la Selección Argentina Sub20, lo que rápidamente lo transformó en una de las joyas de la próxima generación. Es por este motivo que River y Boca comenzaron una batalla para quedarse con el jugador, que de entrada se mostró reacio a pasar a uno de los grandes del fútbol argentino ya que tenía como objetivo pasar directamente a Europa.
El no a River y Boca
El deseo de Maher Carrizo de pasar al viejo continente era tan grande que incluso había dado el visto bueno para pasar al FC Midtjylland de Dinamarca, una operación que no avanzó por falta de acuerdo con Vélez. Finalmente, el que se lo llevó fue nada menos que el Ajax de Holanda, un traspaso que parecía ideal para el joven atacante. Pero las cosas no están resultando como esperaba.
En el momento que se concretó la llegada de Maher Carrizo al Ajax, la opinión pública consideró que era un paso extraordinario para el joven formado en Vélez ya que pasaría a una de las grandes escuelas futbolísticas de Europa, siendo este el puntapié inicial para luego escalar a equipos más poderosos en la actualidad. La realidad es que el delantero no juga.
El pésimo momento de Maher Carrizo en Holanda
Luego de haber sido presentado en los primeros días de Febrero, Maher Carrizo esperó casi un mes para poder tener su estreno, aunque lo más curioso es que solamente afrontó 60 segundos donde casi no pudo tocar la pelota. Posteriormente sumó 7 minutos contra Groningen y contra Twente llegó a jugar 19 minutos, lo que da un total de 27 minutos en poco más de 2 meses desde su llegada a Holanda.
El principal problema para Maher Carrizo es el presente complejo de Ajax. Es el que gigante neerlandés solamente compite en la liga local hasta el final de temporada, por lo que el entrenador viene manteniendo una base estable desde hace tiempo. Esto deja a la joyita argentina con pocas oportunidades, debiendo ganarse su lugar en los entrenamientos y en los minutos que le otorgan a cuentagotas.
El punto más alto de Maher Carrizo en Ajax llegó en la última fecha FIFA donde anotó su primer gol en un amistoso ante el FC Volendam. Claramente el presente del atacante en Holanda no es para nada el mejor y está muy lejos de ser el que imaginó en el momento que aceptó la propuesta deportiva.
El tiempo dirá si finalmente Maher Carrizo tomó una buena decisión al marcharse a Europa sabiendo que tanto en River como en Boca hubiese tenido la chance de ser titular. Por ahora el atacante vive una pesadilla, luchando día a día para ganar la mayor cantidad de minutos en cancha que sean posibles.
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