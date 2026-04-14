Le dijo que no a River y Boca y ahora vive una pesadilla en Europa

El principal problema para Maher Carrizo es el presente complejo de Ajax. Es el que gigante neerlandés solamente compite en la liga local hasta el final de temporada, por lo que el entrenador viene manteniendo una base estable desde hace tiempo. Esto deja a la joyita argentina con pocas oportunidades, debiendo ganarse su lugar en los entrenamientos y en los minutos que le otorgan a cuentagotas.

El punto más alto de Maher Carrizo en Ajax llegó en la última fecha FIFA donde anotó su primer gol en un amistoso ante el FC Volendam. Claramente el presente del atacante en Holanda no es para nada el mejor y está muy lejos de ser el que imaginó en el momento que aceptó la propuesta deportiva.

El tiempo dirá si finalmente Maher Carrizo tomó una buena decisión al marcharse a Europa sabiendo que tanto en River como en Boca hubiese tenido la chance de ser titular. Por ahora el atacante vive una pesadilla, luchando día a día para ganar la mayor cantidad de minutos en cancha que sean posibles.

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