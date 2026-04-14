¡Bomba! Gallardo definió dónde dirigirá tras su salida de River: "Importante"

“Se está trabajando en su primera incursión en el fútbol europeo”, sentenció Pantich, al mismo tiempo que Flavio Azzaro agregó que en el último tiempo Gallardo rechazó propuestas de Brasil y que la intención que tiene es volver a dirigir después del próximo Mundial, analizando muy bien las ofertas y no apurándose en absolutamente nada.

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Atentos con esta data de @RenzoMPantich sobre el Muñeco y una posible vuelta al banco de suplentes, pero en Europa.#CEF pic.twitter.com/8iEJwrHCZ2 — AZZ (@azzenstream) April 14, 2026

Cuarta experiencia de Gallardo como DT

Hasta el momento el camino de entrenador de Marcelo Gallardo lo llevó por Nacional de Montevideo en lo que fue su primera experiencia, luego su primer y glorioso paso por River, posteriormente recaló en el Al Ittihad de Arabia Saudita donde no se pudo adaptar y finalmente el segundo ciclo por el Millonario.

Pese a que tuvo enormes sondeos desde Brasil, una plaza más que atractiva dentro de Sudamérica, parece que ahora sí Marcelo Gallardo está listo para recalar en Europa, algo que en otro momento quedó trunco y que ahora sí está más cerca de concretarse.

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