Marcelo Gallardo terminó su segundo ciclo como entrenador de River de la peor manera posible ya que renunció a su cargo por una seguidilla de malos resultados y rendimientos futbolístico Ahora el Muñeco está listo para volver al ruedo y se reveló que ya tiene charlas y negociaciones para llegar a Europa.
DECIDIDO
¡Bomba! Gallardo definió dónde dirigirá tras su salida de River: "Importante"
Luego de haber salido de River y de haber tomado unas semanas de descanso, Marcelo Gallardo volverá a dirigir. Detalles de su nuevo desafío como entrenador.
Hasta el momento Marcelo Gallardo se mantuvo descansando luego de lo que fue su tortuoso segundo ciclo como entrenador de River, pero poco a poco el bichito de querer dirigir comienza a picar con más fuerza. Durante el último fin de semana el Muñeco fue visto observando un encuentro de la Liga de España y parece que esto no fue casualidad.
Renzo Pantich sorprendió a todos con una noticia de alto impacto. Fue en AZZ que el cronista que cubre el día a día de River indicó que Marcelo Gallardo ya está en conversaciones con un club de Europa para volver a dirigir tras su salida del Millonario. Si bien no se sabe aún qué club lo desea, lo que sí se sabe es que sería justamente dentro del fútbol español.
Marcelo Gallardo se encamina a Europa
“Yo no descartaría que en los próximos días Marcelo Gallardo analice las diferentes propuestas europeas y pueda volver al ruedo más temprano que tarde. Atentos porque está en Europa y no solo para instruirse en la materia fútbol. Está en Europa tratando de finiquitar diferentes cuestiones y yo creo que estamos en la antesala de una confirmación importante”, afirmó Pantich en primer lugar.
“Se está trabajando con mucho hermetismo. Todo su equipo está en Europa, no solo el entrenador y su representante. Yo no descartaría que en las próximas horas se confirme el arribo de Marcelo Gallardo a un equipo europeo. No sé si de primer orden, de segundo orden…Veremos, yo no descartaría que se trate de un equipo español”, agregó el cronista.
“Se está trabajando en su primera incursión en el fútbol europeo”, sentenció Pantich, al mismo tiempo que Flavio Azzaro agregó que en el último tiempo Gallardo rechazó propuestas de Brasil y que la intención que tiene es volver a dirigir después del próximo Mundial, analizando muy bien las ofertas y no apurándose en absolutamente nada.
Cuarta experiencia de Gallardo como DT
Hasta el momento el camino de entrenador de Marcelo Gallardo lo llevó por Nacional de Montevideo en lo que fue su primera experiencia, luego su primer y glorioso paso por River, posteriormente recaló en el Al Ittihad de Arabia Saudita donde no se pudo adaptar y finalmente el segundo ciclo por el Millonario.
Pese a que tuvo enormes sondeos desde Brasil, una plaza más que atractiva dentro de Sudamérica, parece que ahora sí Marcelo Gallardo está listo para recalar en Europa, algo que en otro momento quedó trunco y que ahora sí está más cerca de concretarse.
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