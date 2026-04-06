Impacto en River: Otra vez Chacho Coudet decidió hundir Marcelo Gallardo

Este domingo 5 de abril, esa evolución comenzó a notarse: si bien River no brilló, tuvo un rendimiento sólido y venció con claridad a Belgrano de Córdoba, un rival siempre complicado.

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En este contexto, el entrenador tomó algunas decisiones que volvieron a dejar expuesto a Marcelo Gallardo.

Chacho Coudet dejó expuesto a Marcelo Gallardo

En medio de la mini pretemporada en Cardales durante el parate por la fecha FIFA, el periodista Germán Balcarce informó que Eduardo Coudet decidió citar a seis futbolistas de la Reserva: Juan Cruz Meza y Agustín Obregón —quienes ya habían tenido su debut—, el lateral izquierdo Valentín Lucero, el mediocampista central Lucas Silva, el mediapunta Lautaro Pereyra y el volante ofensivo Maximiliano Soria.

Uno de los aspectos más cuestionados durante el ciclo de Marcelo Gallardo era la escasa utilización de juveniles, así como la presencia de futbolistas de mayor experiencia que, en muchos casos, limitaban las oportunidades para los más jóvenes.

Uno de los pocos que había logrado sumar minutos era Juan Cruz Meza, hermano de Maxi, aunque con el correr de los partidos dejó de ser considerado.

Sin embargo, en el encuentro ante Belgrano, Coudet envió un mensaje claro: el primer cambio fue justamente Meza, quien ingresó a los 52 minutos en lugar de Ian Subiabre.

Además, el entrenador también apostó por el defensor Facundo González —que ya había tenido participación en el ciclo anterior— y por Lautaro Pereyra, de apenas 18 años.

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Si bien el contexto del partido, con un resultado favorable, facilitaba este tipo de decisiones, no deja de llamar la atención la fuerte apuesta del nuevo DT por los juveniles.

Lo que se le viene a River

River Plate tendrá un mes de abril muy exigente, que comenzó con la victoria ante Belgrano de Córdoba. El calendario del Millonario estará cargado de compromisos tanto a nivel local como internacional:

Blooming vs. River – 8 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

Racing Club vs. River – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

River vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

River vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

River vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura

Red Bull Bragantino vs. River – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

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