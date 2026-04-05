Todo Boca le agradece a Martín Palermo por el gesto clave que tuvo con Bareiro

Martín Palermo Martín Palermo, ídolo Xeneize FOTO NA: MARCELO CAPECE

"Cuando él vino a Fortaleza yo no andaba bien. Me dijo que conocía mis cualidades, que no debía demostrarle nada. Me dio confianza y volví a hacer goles. Tenerlo como DT fue un privilegio. Quedó una muy linda relación con Martín", contó el delantero en una entrevista con la revista oficial Xeneize, Desde La Boca.

Tenerlo como DT fue un privilegio Tenerlo como DT fue un privilegio

Luego, sorprendió con el consejo que le dio Palermo para embarcarse en su nuevo desafío boquense. "Fue una de las primeras personas con las cuales hablé. Me dijo que el Mundo Boca era especial y que me preparase para disfrutarlo", reveló el paraguayo.

Adam Bareiro - Boca El paraguayo lleva 4 gritos con la camiseta de Boca FOTO NA:@BocaJrsOficial

Boca encontró su 9. Y agradece, claro, las palabras de su ídolo eterno.

+ de Golazo24