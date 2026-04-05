Boca parece haber acertado con su número 9. En medio de la merma física de Edinson Cavani, de un Milton Giménez que no está a punto, de un Miguel Merentiel que no es un goleador nato, Adam Bareiro llegó para ocupar esa silla que permanecía vacía hace rato.
"FUE UN PRIVILEGIO"
Todo Boca le agradece a Martín Palermo por el gesto clave que tuvo con Bareiro
Martín Palermo, el 9 histórico de Boca Juniors, dirigió a Adam Bareiro durante su paso por Fortaleza, de Brasil.
El paraguayo le da réditos a Boca con goles pero también con participación colectiva. En su debut con la camiseta Xeneize marcó dos goles por Copa Argentina, y en el Torneo Apertura 2026 ya lleva otros dos.
El último lo marcó ante Talleres, en el pasado cotejo entre Xeneize y la T. Bareiro convirtió el único gol del encuentro para la victoria del equipo de Claudio Úbeda por 1-0 ante el equipo de Carlos Tévez, ídolo de Boca.
Pero, en este caso, la historia se trata de otro ídolo: Martín Palermo.
El consejo de Martín Palermo a Adam Bareiro para jugar en Boca
Adam Bareiro confesó el consejo que le dio el Titán cuando coincidieron en Fortaleza, equipo de Brasil. El paraguayo se desempeñaba como delantero y el argentino era su entrenador.
"Cuando él vino a Fortaleza yo no andaba bien. Me dijo que conocía mis cualidades, que no debía demostrarle nada. Me dio confianza y volví a hacer goles. Tenerlo como DT fue un privilegio. Quedó una muy linda relación con Martín", contó el delantero en una entrevista con la revista oficial Xeneize, Desde La Boca.
Luego, sorprendió con el consejo que le dio Palermo para embarcarse en su nuevo desafío boquense. "Fue una de las primeras personas con las cuales hablé. Me dijo que el Mundo Boca era especial y que me preparase para disfrutarlo", reveló el paraguayo.
Boca encontró su 9. Y agradece, claro, las palabras de su ídolo eterno.