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"FUE UN PRIVILEGIO"

Todo Boca le agradece a Martín Palermo por el gesto clave que tuvo con Bareiro

Martín Palermo, el 9 histórico de Boca Juniors, dirigió a Adam Bareiro durante su paso por Fortaleza, de Brasil.

05 de abril de 2026 - 22:50
Adam Bareiro festeja con Tomás Aranda: dos grandes apariciones en Boca

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FOTO NA:@BocaJrsOficial

Boca parece haber acertado con su número 9. En medio de la merma física de Edinson Cavani, de un Milton Giménez que no está a punto, de un Miguel Merentiel que no es un goleador nato, Adam Bareiro llegó para ocupar esa silla que permanecía vacía hace rato.

El paraguayo le da réditos a Boca con goles pero también con participación colectiva. En su debut con la camiseta Xeneize marcó dos goles por Copa Argentina, y en el Torneo Apertura 2026 ya lleva otros dos.

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Pero, en este caso, la historia se trata de otro ídolo: Martín Palermo.

El consejo de Martín Palermo a Adam Bareiro para jugar en Boca

Adam Bareiro confesó el consejo que le dio el Titán cuando coincidieron en Fortaleza, equipo de Brasil. El paraguayo se desempeñaba como delantero y el argentino era su entrenador.

Martín Palermo
Mart&iacute;n Palermo, &iacute;dolo Xeneize

Martín Palermo, ídolo Xeneize

"Cuando él vino a Fortaleza yo no andaba bien. Me dijo que conocía mis cualidades, que no debía demostrarle nada. Me dio confianza y volví a hacer goles. Tenerlo como DT fue un privilegio. Quedó una muy linda relación con Martín", contó el delantero en una entrevista con la revista oficial Xeneize, Desde La Boca.

Tenerlo como DT fue un privilegio Tenerlo como DT fue un privilegio

Luego, sorprendió con el consejo que le dio Palermo para embarcarse en su nuevo desafío boquense. "Fue una de las primeras personas con las cuales hablé. Me dijo que el Mundo Boca era especial y que me preparase para disfrutarlo", reveló el paraguayo.

Adam Bareiro - Boca
El paraguayo lleva 4 gritos con la camiseta de Boca

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Boca encontró su 9. Y agradece, claro, las palabras de su ídolo eterno.

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