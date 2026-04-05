Lucas Blondel volvió a marcar un gol para Huracán en apenas cuatro partidos y confirmó lo que, al menos por el momento, se asoma como sensación: el futbolista parece haber vuelto. El defensor marcó el segundo tanto en la victoria del Globo por 3-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
EN LA BOCA NO, EN LA QUEMA SÍ
Blondel hizo gritar a Huracán y expuso a Boca, Úbeda y Riquelme: ¿Tan difícil?
Un nuevo gol de Lucas Blondel en Huracán expone sus virtudes y deja en offside a la dirigencia de Boca.
El todavía futbolista de Boca Juniors -está a préstamo en Huracán, llegó a pedido de Diego Martínez-, puso el 2-0 parcial de Huracán este domingo por la tarde, en el partido disputado en el Bosque platense.
El defensor hizo toda la banda derecha en el encuentro vs. Gimnasia, y el gol se dio tras una buena aparición suya por el sector opuesto para aprovechar una falla defensiva rival.
Así, el futbolista convirtió por segundo partido consecutivo. En el cotejo anterior de Huracán, donde también fue titular, también había marcado para la victoria ante Olimpo por Copa Argentina.
Lucas Blondel: 2 goles en 5 partidos jugados con Huracán: ¿Cuál era el problema?
Lucas Blondel lleva 2 goles en 5 partidos. Mientras que en Boca fue desconsiderado sistemáticamente tanto por Miguel Ángel Russo como por Claudio Úbeda, quienes optaron por nombres como Luis Advíncula, Juan Barinaga y Marcelo Weingandt, en Huracán parece haber encontrado un lugar donde sentirse valorado.
Fue rara su última etapa en Boca. Blondel no solo no jugaba, sino que ni siquiera era convocado para disputar los partidos y quedaba fuera de la lista de citados. Más raro aun fue cuando Weingandt volvió del Inter Miami para ofrecerse como alternativa en el sector derecho -hoy es titular-.
Lo que no resulta raro es su presente. Los futbolistas supeditan su rendimiento a los contextos, no se los puede analizar de manera aislada. Con un liderazgo técnico que pueda explotar sus virtudes y darle seguridad a través de la confianza, un jugador puede transformarse de un momento a otro.
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Lucas Blondel es, por el momento, un ejemplo de ello. La dirigencia de Juan Román Riquelme entendió que era un buen momento para cederlo a préstamo dada su baja participación en el equipo de Úbeda. Se fue a Parque Patricios hasta fines de 2027. Por ahora, el defensor paga la confianza de Diego Martínez.