Blondel hizo gritar a Huracán y expuso a Boca, Úbeda y Riquelme: ¿Tan difícil?

Claudio Úbeda Claudio Úbeda, DT de Boca FOTO NA:(ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

Fue rara su última etapa en Boca. Blondel no solo no jugaba, sino que ni siquiera era convocado para disputar los partidos y quedaba fuera de la lista de citados. Más raro aun fue cuando Weingandt volvió del Inter Miami para ofrecerse como alternativa en el sector derecho -hoy es titular-.

Lo que no resulta raro es su presente. Los futbolistas supeditan su rendimiento a los contextos, no se los puede analizar de manera aislada. Con un liderazgo técnico que pueda explotar sus virtudes y darle seguridad a través de la confianza, un jugador puede transformarse de un momento a otro.

2026_04_260405811 Blondel, integrado FOTO NA:@LigaAFA

Lucas Blondel es, por el momento, un ejemplo de ello. La dirigencia de Juan Román Riquelme entendió que era un buen momento para cederlo a préstamo dada su baja participación en el equipo de Úbeda. Se fue a Parque Patricios hasta fines de 2027. Por ahora, el defensor paga la confianza de Diego Martínez.

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