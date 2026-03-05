Chacho Coudet tomó la primera gran decisión que sacude a River Plate

En la zona central del campo apareció un dato llamativo. El periodista Hernán Castillo aseguró que, para el nuevo entrenador, el “5” es Fausto Vera. De confirmarse, será interesante ver qué rol ocupará Aníbal Moreno, quien llegó en el último mercado de pases y se convirtió en una pieza importante en el arranque de año bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Cabe recordar que el 4 de marzo fue su primer entrenamiento al mando del equipo, por lo que es lógico pensar que necesitará algunos ensayos más para definir el once ideal.

image

El debut de Coudet será el jueves 12 de marzo a las 21:30, cuando visite a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. Además, cuenta con la “ventaja” de la suspensión de la fecha 9, lo que le permitirá trabajar más tiempo con el plantel antes de afrontar su primer compromiso oficial.

