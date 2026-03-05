River Plate inició un nuevo ciclo de la mano de Chacho Coudet, luego de que Marcelo Gallardo decidiera dar un paso al costado. Según informó el periodista Hernán Castillo, el flamante entrenador tendría en mente una modificación sustancial que podría sorprender a propios y extraños.
Chacho Coudet tomó la primera gran decisión que sacude a River Plate
Comenzó oficialmente el ciclo de Chacho Coudet en River y el DT ya habría tomado una fuerte decisión, según aseguró Hernán Castillo.
Con varias frases destacadas, tanto suyas como de Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli, el ex técnico de Rosario Central fue presentado oficialmente en el club de Núñez ayer, 4 de marzo, y ya dirigió su primer entrenamiento al frente del plantel.
La presentación de Chacho Coudet
Estas fueron algunas de las frases que dejó Chacho Coudet en su presentación como nuevo entrenador de River Plate.
- “Estoy muy contento de que se haya dado esta situación. Ahora hay que empezar a trabajar”.
- “Tengo mucha ilusión, sé dónde estoy y la responsabilidad que implica. Me gusta el lío y acá estoy”.
- “No dejé de ver el fútbol argentino. Dormí un poco menos y más tarde, pero eso también te hace sentir más cerca y acompañando el torneo”.
- “Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo (Gallardo). Quiero agradecerle públicamente sus palabras, me hicieron muy bien. Se lo agradezco de corazón”.
- "Tenemos que recuperar el nivel de los jugadores pero tenemos que entender y abrazar a las personas"
Lo cierto es que independientemente de lo que dijo, el foco está puesto en lo que va a hacer como reemplazo de Marcelo Gallardo, que en ningún momento le pudo encontrar la vuelta al plantel en su segundo ciclo al mando del Millonario.
Hernán Castillo y la decisión del nuevo DT de River
Tanto en Rosario Central como en Racing Club, los equipos de Chacho Coudet se caracterizaron por jugar con dos delanteros. En ambos casos, además, solía apostar por tres volantes y un enlace, lo que genera incertidumbre sobre cómo podría formar ahora en River Plate.
En la zona central del campo apareció un dato llamativo. El periodista Hernán Castillo aseguró que, para el nuevo entrenador, el “5” es Fausto Vera. De confirmarse, será interesante ver qué rol ocupará Aníbal Moreno, quien llegó en el último mercado de pases y se convirtió en una pieza importante en el arranque de año bajo la conducción de Marcelo Gallardo.
Cabe recordar que el 4 de marzo fue su primer entrenamiento al mando del equipo, por lo que es lógico pensar que necesitará algunos ensayos más para definir el once ideal.
El debut de Coudet será el jueves 12 de marzo a las 21:30, cuando visite a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. Además, cuenta con la “ventaja” de la suspensión de la fecha 9, lo que le permitirá trabajar más tiempo con el plantel antes de afrontar su primer compromiso oficial.
