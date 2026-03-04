River comenzó una nueva era con la llegada de Eduardo Coudet como entrenador del primer en reemplazo de Marcelo Gallardo. Ahora empieza a hablarse de la posible llegada de refuerzos parar mitad de año y Hernán Castillo reveló que la dirigencia del Millonario va por un arquero TOP para reemplazar a Franco Armani.
REEMPLAZO DE ARMANI
Hernán Castillo confirmó el arquero TOP por el que va River
El periodista reveló el arquero de renombre internacional por el que irá River para reemplazar a Armani.
El 2026 comenzó de manera bastante particular para Franco Armani ya que desde que comenzó la pretemporada comenzó a tener problemas físicos. Primero padeció un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y más tarde comenzó a sufrir un estado inflamatorio en el tendón de Aquiles de la misma pierna, una cuestión que lo aqueja hasta hoy.
Hoy en día el arquero titular de River es Santiago Beltrán, joven surgido de las divisiones inferiores que está teniendo un enorme nivel y está dejando grandes sensaciones. Sin embargo, la idea que tienen todos en el Millonario es ir a la carga por un arquero de experiencia y categoría internacional y el nombre que apareció sobre la mesa ya genera ilusión.
River va por Bono
“Sé que van a hablar con Yassine Bounou después del Mundial. River lo va a llamar para hacerle una oferta. De ahí a que Bono venga es otra cosa, si lo llaman del Real Madrid o quiere seguir cobrando una millonada en Arabia va a ser imposible”, sentenció Hernán Castillo en su programa de Love Stream. No caben dudas que esto genera una enorme ilusión en los hinchas.
Bono hace tiempo que viene demostrando ser uno de los mejores arqueros del mundo por lo que fueron sus actuaciones en el Sevilla y en la Selección de Marruecos. A pesar de no tener un vínculo directo con River, el actual arquero del Al Hilal siempre demostró su amor por el Millonario e incluso demostró sus ganas de llegar al club de Núñez.
“Yo siento que tengo familia en Argentina, en River. River siempre fue una ilusión de muy chico. En el fútbol no se sabe dónde podés terminar, también hay un tema de familia. No es tan sencillo, y depende mucho de los lugares”, expresó siendo prudente pero despertando ilusión. Ahora es el Millonario el que inicia el operativo seducción para sumarlo a mitad de año. ¿Llegará?
Más en GOLAZO24
Stéfano Di Carlo frenó a Coudet y generó un terremoto en River
Impacto en River por la decisión de Gallardo tras la llegada de Coudet
Revuelo en Boca por la decisión de Argentinos Juniors tras el interés por Alan Lescano