Vecinos del derrumbe quieren saber dónde van a vivir

Una asamblea de vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios, debate que hacer frente a la falta de respuestas, no saben dónde pasarán los próximos días.

04 de marzo de 2026 - 18:27
Vista superior del patio, techo de la cochera que se derrumbó.

GUILLERMO CARRIL
Por GUILLERMO CARRIL

Vecinos del complejo habitacional “Estación Buenos Aires” del barrio porteño de Parque Patricios realizan una asamblea para lograr que alguien les dé una pista sobre dónde podrán habitar, en los próximos días, tras el derrumbe que sufrieron el 3 de marzo.

"No sé qué va a pasar; yo qué sé, si ahora está todo hecho de manera medianamente segura. Mi desconfianza ya es total. Yo tengo que pensar en conseguirme otro hogar, otra casa; qué voy a hacer con el crédito". Afirmó una de las afectadas.

La persona consultada por radio Rivadavia afirmó que los vecinos piensan no pagar la cuota de este mes y exigirle a la constructora Cosud y al banco Hipotecario que les "den una mano"

A todo esto, otros damnificados sostuvieron, que intentan comprender qué acciones tomar desde el ámbito legal; “hay muchos reclamos de los vecinos” que fueron generados hace, por lo menos, cinco años, donde denunciaron caídas de cerámicas, o bien la explosión de baldosas.

image
Bomberos de la ciudad mantienen guardias en el barrio del derrumbe (Foto Agencia NA)

Luego sostuvieron que “no se acercó nadie” de la constructora COSUD, al tiempo apuntaron que “no hay nadie trabajando”. La indignación va en aumento, ya que los departamentos fueron clausurados y no se permite el ingreso a los propietarios, siquiera para retirar pertenencias o mascotas.

