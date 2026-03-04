Dónde ver Lanús-Boca: Úbeda prepara un cambio clave que puede cambiar todo

Lanús y Boca juegan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El Granate recibe al Xeneize en el sur bonaerense, en un partido que además recibirá público visitante. Se juega desde las 21 hs. con el arbitraje de Darío Herrera.
Miércoles de Copa Libertadores: los equipos buscan dar el último paso
La Copa Libertadores también tiene su fase de repechaje este miércoles. Se juega la tercera fase, que es la última antes de lograr el boleto a la fase de grupos y así disputar la competencia. Los partidos de esta noche son:
- Carabobo FC vs. Sporting Cristal
- O'higgins vs. Deportes Tolima
