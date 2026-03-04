urgente24
en vivo HORA, TV Y FORMACIONES

Dónde ver Lanús-Boca: Úbeda prepara un cambio clave que puede cambiar todo

Leandro Paredes es titular en Boca

Leandro Paredes es titular en Boca

FOTO NA: @BocaJrsOficia
Leandro Paredes es titular en Boca

Leandro Paredes es titular en Boca

FOTO NA: @BocaJrsOficia

Lanús recibe a Boca por la fecha 7 del Torneo Apertura. Un Xeneize urgido visita al vigente campeón de la Recopa Sudamericana.

4 de marzo de 2026 - 17:55

EN VIVO

Lanús y Boca juegan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El Granate recibe al Xeneize en el sur bonaerense, en un partido que además recibirá público visitante. Se juega desde las 21 hs. con el arbitraje de Darío Herrera.

Embed

Lanús y Boca se disputan el duelo de esta noche a sabiendas de que necesitan sumar de a tres. A pesar de que el presente de ambos equipos es diferente, en el Torneo Apertura han tenido un comienzo irregular y acumulan apenas 9 puntos hasta ahora, muy lejos de los 18 que tiene Vélez, el puntero.

Del lado Granate, el heroico triunfo de la Recopa Sudamericana ante Flamengo todavía está fresco y Lanús aun vive los coletazos de una página importante en la historia del club. Tras la copa obtenida en Río de Janeiro, se enfrentó por el torneo local a Defensa y Justicia y terminó igualado 1-1. Esta noche buscará capitalizar el envión del reciente título.

Enfrente, Claudio Úbeda planificó un cambio importante para favorecer el volumen de juego que Boca no tiene. Adentro Tomás Aranda, afuera Lucas Janson. El juvenil, de 18 años, dejó muy buenas sensaciones en el último partido Xeneize, ante Gimnasia de Mendoza.

Elogiado por el propio Leandro Paredes, Aranda ofrece capacidad asociativa, explosión, verticalidad y circulación de juego entrelíneas. En un Xeneize con poca estructura para juntar a sus futbolistas y juntar pases, Aranda puede ser una gran solución y cambiar por completo la dinámica colectiva.

Live Blog Post

Miércoles de Copa Libertadores: los equipos buscan dar el último paso

La Copa Libertadores también tiene su fase de repechaje este miércoles. Se juega la tercera fase, que es la última antes de lograr el boleto a la fase de grupos y así disputar la competencia. Los partidos de esta noche son:

  • Carabobo FC vs. Sporting Cristal
  • O'higgins vs. Deportes Tolima
Live Blog Post

Es noche de Copa Sudamericana en un miércoles a puro fútbol

Este miércoles se completa la fase preliminar de la Copa Sudamericana, que definirá a aquellos que accedan al certamen y que serán repartidos en los distintos grupos. Los partidos de esta noche son:

  • Caracas FC vs. Metropolitanos FC
  • Blooming vs. San Antonio
  • U. de Chile vs. Palestino
  • Sportivo Trinidense vs. Olimpia
  • Atlético Nacional vs. Millonarios
  • Deportivo Cuenca vs. Libertad
Live Blog Post

TV: Dónde ver Lanús vs. Boca

El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post

Árbitro y VAR del partido

El árbitro será Darío Herrera y lo acompañará en el VAR Lucas Novelli.

Live Blog Post

Posibles formaciones en Lanús y Boca

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Watson, Carrera; Bou

Boca: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Ascacíbar, Delgado, Aranda; Merentiel, Bareiro

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES