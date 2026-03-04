Dónde ver Lanús-Boca: Úbeda prepara un cambio clave que puede cambiar todo

Lanús y Boca juegan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El Granate recibe al Xeneize en el sur bonaerense, en un partido que además recibirá público visitante. Se juega desde las 21 hs. con el arbitraje de Darío Herrera.

Embed Lanús y Boca se disputan el duelo de esta noche a sabiendas de que necesitan sumar de a tres. A pesar de que el presente de ambos equipos es diferente, en el Torneo Apertura han tenido un comienzo irregular y acumulan apenas 9 puntos hasta ahora, muy lejos de los 18 que tiene Vélez, el puntero.

Del lado Granate, el heroico triunfo de la Recopa Sudamericana ante Flamengo todavía está fresco y Lanús aun vive los coletazos de una página importante en la historia del club. Tras la copa obtenida en Río de Janeiro, se enfrentó por el torneo local a Defensa y Justicia y terminó igualado 1-1. Esta noche buscará capitalizar el envión del reciente título.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Enfrente, Claudio Úbeda planificó un cambio importante para favorecer el volumen de juego que Boca no tiene. Adentro Tomás Aranda, afuera Lucas Janson. El juvenil, de 18 años, dejó muy buenas sensaciones en el último partido Xeneize, ante Gimnasia de Mendoza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Elogiado por el propio Leandro Paredes, Aranda ofrece capacidad asociativa, explosión, verticalidad y circulación de juego entrelíneas. En un Xeneize con poca estructura para juntar a sus futbolistas y juntar pases, Aranda puede ser una gran solución y cambiar por completo la dinámica colectiva. Live Blog Post Miércoles de Copa Libertadores: los equipos buscan dar el último paso La Copa Libertadores también tiene su fase de repechaje este miércoles. Se juega la tercera fase, que es la última antes de lograr el boleto a la fase de grupos y así disputar la competencia. Los partidos de esta noche son: Carabobo FC vs. Sporting Cristal

O'higgins vs. Deportes Tolima VER + Live Blog Post Es noche de Copa Sudamericana en un miércoles a puro fútbol Este miércoles se completa la fase preliminar de la Copa Sudamericana, que definirá a aquellos que accedan al certamen y que serán repartidos en los distintos grupos. Los partidos de esta noche son: Caracas FC vs. Metropolitanos FC

Blooming vs. San Antonio

U. de Chile vs. Palestino

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Atlético Nacional vs. Millonarios

Deportivo Cuenca vs. Libertad VER + Live Blog Post TV: Dónde ver Lanús vs. Boca El partido se transmite por ESPN Premium. Live Blog Post Árbitro y VAR del partido El árbitro será Darío Herrera y lo acompañará en el VAR Lucas Novelli. Live Blog Post Posibles formaciones en Lanús y Boca Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Watson, Carrera; Bou Boca: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Ascacíbar, Delgado, Aranda; Merentiel, Bareiro VER +