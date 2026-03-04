urgente24
GOLAZO24 Boca > Tomás Aranda > Vicente Taborda

DE JUVENIL A JUVENIL

Debut de Aranda en Boca: la frase de Taborda que podría marcar su futuro

Tomás Aranda convence a Claudio Úbeda y emerge en Boca como un brote verde más que oportuno. Vicente Taborda, desde Grecia, opinó de él.

04 de marzo de 2026 - 19:45
Vicente Taborda, de la cantera de Boca Juniors a Europa

Vicente Taborda, de la cantera de Boca Juniors a Europa

FOTO @BocaJrsOficial

El chico, de 18 años, se terminó de ganar el voto de confianza para ser parte del equipo titular luego de varias apariciones que dejaron muy buenas sensaciones. Había tenido, de manera paulatina, puñados de minutos que caían. Quizás demasiado a cuenta gotas, pero caían. Sobre todo en un Boca que carecía -aun carece- de volumen de juego, de creatividad, de poderío ofensivo. Sobre todo, de conexión entre el mediocampo y la delantera.

Boca vs. Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 . Leandro Paredes. FOTO NA (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO
Paredes elogi&oacute; a Aranda tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

Paredes elogió a Aranda tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

Con un Alan Velasco y un Carlos Palacios que no han tenido buenos rendimientos desde que llegaron a Boca, silbando bajo desde la Reserva llegó Tomás Aranda. Tuvo minutos ante Vélez, Platense, Racing y Gimnasia de Chivilcoy -por Copa Argentina-, pero se terminó de ganar la confianza de Claudio Úbeda en el cotejo ante Gimnasia de Mendoza.

Seguir leyendo

Apenas 18 años, con un contrato profesional incipiente, Aranda tendrá la responsabilidad de imprimirle creatividad al equipo. Y de hacerlo en un contexto con poco margen de error y en una estructura que no está acostumbrada a tener un perfil así entre sus líneas. Lo bueno es que cuenta con buenos potenciales socios, empezando por Leandro Paredes.

El que se refirió a Aranda fue Vicente Taborda, un chico que que vivió una situación similar. Lamentablemente para el jugador, no tuvo el espacio esperado para explotar en Boca y, tras un último préstamo a Platense -donde se consolidó como pieza clave del Calamar campeón en 2025-, se marchó al Panathinaikos, de Grecia, donde el está yendo muy bien.

"Que disfrute y juegue": de un juvenil de Boca a otro juvenil de Boca

Vicente Taborda marcó su primer gol en la Europa League, con la camiseta del Panathinaikos - @OfficialASRoma
Vicente Taborda (ex Boca y Platense) observa la jugada en el partido de Panathinaikos vs. Roma

Vicente Taborda (ex Boca y Platense) observa la jugada en el partido de Panathinaikos vs. Roma

En diálogo con DSports Radio, Taborda se animó a pensar qué le aconsejaría a su par futbolístico.

"Le diría que disfrute y que juegue como lo hizo para llegar al lugar en el que está", dijo sobre Aranda.

"Si Aranda lo sigue haciendo así de bien, más temprano que tarde seguirá jugando", añadió.

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES