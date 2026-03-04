Debut de Aranda en Boca: la frase de Taborda que podría marcar su futuro

"Que disfrute y juegue": de un juvenil de Boca a otro juvenil de Boca

Vicente Taborda marcó su primer gol en la Europa League, con la camiseta del Panathinaikos - @OfficialASRoma Vicente Taborda (ex Boca y Platense) observa la jugada en el partido de Panathinaikos vs. Roma @OfficialASRoma

En diálogo con DSports Radio, Taborda se animó a pensar qué le aconsejaría a su par futbolístico.

"Le diría que disfrute y que juegue como lo hizo para llegar al lugar en el que está", dijo sobre Aranda.

"Si Aranda lo sigue haciendo así de bien, más temprano que tarde seguirá jugando", añadió.

+ de Golazo24