Boca sale a la cancha esta noche ante Lanússe marchó al Panathinaikos, de Grecia, donde el está yendo muy bien. con una nueva y gran incorporación a su once titular. Por el partido de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, el entrenador Claudio Úbeda decidió incluir a un juvenil que venía pidiendo pista: Tomás Aranda.
DE JUVENIL A JUVENIL
Debut de Aranda en Boca: la frase de Taborda que podría marcar su futuro
Tomás Aranda convence a Claudio Úbeda y emerge en Boca como un brote verde más que oportuno. Vicente Taborda, desde Grecia, opinó de él.
El chico, de 18 años, se terminó de ganar el voto de confianza para ser parte del equipo titular luego de varias apariciones que dejaron muy buenas sensaciones. Había tenido, de manera paulatina, puñados de minutos que caían. Quizás demasiado a cuenta gotas, pero caían. Sobre todo en un Boca que carecía -aun carece- de volumen de juego, de creatividad, de poderío ofensivo. Sobre todo, de conexión entre el mediocampo y la delantera.
Con un Alan Velasco y un Carlos Palacios que no han tenido buenos rendimientos desde que llegaron a Boca, silbando bajo desde la Reserva llegó Tomás Aranda. Tuvo minutos ante Vélez, Platense, Racing y Gimnasia de Chivilcoy -por Copa Argentina-, pero se terminó de ganar la confianza de Claudio Úbeda en el cotejo ante Gimnasia de Mendoza.
Apenas 18 años, con un contrato profesional incipiente, Aranda tendrá la responsabilidad de imprimirle creatividad al equipo. Y de hacerlo en un contexto con poco margen de error y en una estructura que no está acostumbrada a tener un perfil así entre sus líneas. Lo bueno es que cuenta con buenos potenciales socios, empezando por Leandro Paredes.
El que se refirió a Aranda fue Vicente Taborda, un chico que que vivió una situación similar. Lamentablemente para el jugador, no tuvo el espacio esperado para explotar en Boca y, tras un último préstamo a Platense -donde se consolidó como pieza clave del Calamar campeón en 2025-, se marchó al Panathinaikos, de Grecia, donde el está yendo muy bien.
"Que disfrute y juegue": de un juvenil de Boca a otro juvenil de Boca
En diálogo con DSports Radio, Taborda se animó a pensar qué le aconsejaría a su par futbolístico.
"Le diría que disfrute y que juegue como lo hizo para llegar al lugar en el que está", dijo sobre Aranda.
"Si Aranda lo sigue haciendo así de bien, más temprano que tarde seguirá jugando", añadió.