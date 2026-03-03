Racing 3-0 Atlético Tucumán: una diferencia exagerada para muy poco juego

Racing venció 3-0 a Atlético Tucumán por la fecha 8 del Torneo Apertura. En el Estadio Monumental José Fierro, en tierras norteñas, la Academias se impuso de visitante y volvió al triunfo. El Decano, que espera por la llegada de Julio César Falcioni, se hundió más en la tabla.

Racing y Atlético Tucumán llegaban urgidos al partido. Pero no jugaron con urgencia. Más bien volvieron a exponer sus falencias, esas limitaciones que le han hecho tener un comienzo irregular en el Torneo Apertura.

El marcador final es demasiado abultado para hablar de lo que podría ser, solo con ver el 3-0, un partido atractivo. Por el contrario, se trato de un cotejo chato, en donde ninguno de los dos pudo pisar firme y afianzarse en el juego.

Racing estuvo más efectivo. Pudo penalizar los errores de un Atlético Tucumán que es uno de los peores equipos del año y que espera la llegada de Julio César Falcioni para recibirlo como nuevo su entrenador.

Duván Vergara fue el más incisivo de la Academia, que volvió a quedar en deuda en el juego y que, además, tuvo que arreglárselas para suplir varias ausencias: Carboni, Martínez, Martirena, Miljevic y Rodríguez. Si al equipo de Gustavo Costas ya le costaba generar volumen de juego con ellos en cancha, sin ellos se volvió una cruzada prácticamente imposible.

Pero Vergara estuvo lúcido -Facundo Cambeses también, que sostuvo en varias ocasiones a Racing- y marcó un doblete. Abrió el marcador cuando la Academia todavía no se había asentado en el encuentro, y volvió a hacerlo para el final.

Luego, de yapa, el último contragolpe de la Academia terminó con un moño en los pies de Santiago Solari.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Racing ganó 3-0 ante Atlético Tucumán

¡GOL DE RACING! VIDEO: Solari le pone un moño a un contragolpe letal

SOLARI SENTENCIA LA VICTORIA EN TUCUMÁN

Sobre el cierre del partido y de contra, Racing liquida el partido por 3-0



Sobre el cierre del partido y de contra, Racing liquida el partido por 3-0



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 4, 2026

¡GOL DE RACING! VIDEO: Vergara la empuja solo debajo del arco y sella el 2-0

DOBLETE DE VERGARA EN TUCUMÁN

Racing le está ganando 2-0 a Atlético Tucumán a 10 minutos del cierre del partido.

Live Blog Post La Academia parece decidida a aguantar la victoria y se hunde cerca de su arco

Live Blog Post Racing y Atlético Tucumán no logran conectar pases y el partido cae en un pozo

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

¡GOL DE RACING! VIDEO: Vergara corre a campo abierto y pone el 1-0

VERGARA ENCARÓ, GAMBETEÓ Y GOLAZO DE RACING

La Academia le está ganando 1-0 a Atlético Tucumán.

Live Blog Post Duvan Vergara, el más incisivo de un Racing con poca movilidad

Live Blog Post A la Academia le cuesta generar juego, y el Decano plantea un partido incómodo

Live Blog Post Comienza el partido

Por qué Gustavo Costas no viajó a Tucumán con el plantel

El DT tuvo un inconveniente familiar que atender. Falleció su suegro, y es por eso que Costas viajó a Paraguay junto a su mujer -ella es paraguaya-, para acompañar el delicado momento. De esta manera, el entrenador no viajó con el plantel a Tucumán y se sumó después, en un vuelo privado que Racing le facilitó.

Falcioni es nuevo DT de Atlético Tucumán y será su décimo equipo: todos los clubes que dirigió en Argentina

El experimentado entrenador inaugura, a sus 69 años, un nuevo capítulo de su carrera. Antes de Atlético Tucumán dirigió otros 9 equipos: Banfield, Boca, Independiente, Vélez, Olimpo, Gimnasia y Esgrima La Plata, Colón, All Boys y Quilmes.

Por qué todavía no dirige Julio César Falcioni en Atlético Tucumán

Julio César Falcioni es el nuevo entrenador del Decano. El club tucumano despidió a Hugo Colace, que acumuló 4 derrotas, dos empates y una victoria en el Apertura 2026. El ex Boca, Banfield e Independiente estará en el palco del Estadio Monumental José Fierro, pero aun no se pone el buzo de entrenador y lo hará en los próximos días. "Con una destacada trayectoria en el fútbol argentino, Falcioni llega al Gigante del Norte para encabezar un nuevo proceso deportivo", lo presentó ATU.

La "suerte" de la Academia: las 5 bajas sensibles en el equipo de Costas

Racing viaja a Tucumán sin cuatro futbolistas importantes. Los motivos son diferentes:

Valentín Carboni: rotura de ligamentos cruzados

Maravilla Martínez: esguince de grado 2

Baltasar Rodríguez: traumatismo en cresta ilíaca derecha

Gastón Martirena: no viajó por motivos personales

Matko Miljevic: fue expulsado en el partido anterior, ante Independiente Rivadavia

Atento Racing: esta noche comienza la Copa Sudamericana y se definen sus posibles rivales

Este martes comienza la fase preliminar de la Copa Sudamericana, que definirá a aquellos que accedan al certamen y que serán repartidos en los distintos grupos. Los partidos de esta noche son:

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

Independiente Petrolero vs. Guabirá

Deportes Cobresal vs. Audax Italiano

Puerto Cabello vs. Monagas

Alianza Atletico vs. Deportivo Garcilaso

Huracán, Belgrano y más: todos los partidos de la fecha 8 en un martes a puro fútbol

Además del cotejo entre Decano vs. Academia, otros dos partidos se juegan este martes por la fecha 8 del Torneo Apertura:

Sarmiento de Junín vs. Estudiantes de Río Cuarto

Huracán vs. Belgrano

TV: Dónde ver el Racing vs. Atlético Tucumán

El partido se transmite por el canal de TNT Sports.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Sebastián Echenique será el árbitro del partido y Sebastián Habib lo acompañará en el VAR.