Racing venció 3-0 a Atlético Tucumán por la fecha 8 del Torneo Apertura. En el Estadio Monumental José Fierro, en tierras norteñas, la Academias se impuso de visitante y volvió al triunfo. El Decano, que espera por la llegada de Julio César Falcioni, se hundió más en la tabla.
Racing 3-0 Atlético Tucumán: una diferencia exagerada para muy poco juego
Racing superó a un débil Atlético Tucumán. El colombiano Vergara firmó su primer doblete con la camiseta de la Academia.
EN VIVO
23:08
Final del partido: Racing ganó 3-0 ante Atlético Tucumán
23:06
¡GOL DE RACING! VIDEO: Solari le pone un moño a un contragolpe letal
22:53
¡GOL DE RACING! VIDEO: Vergara la empuja solo debajo del arco y sella el 2-0
22:45
La Academia parece decidida a aguantar la victoria y se hunde cerca de su arco
22:36
Racing y Atlético Tucumán no logran conectar pases y el partido cae en un pozo
22:17
Comienza el 2T
22:02
Final del 1T
21:50
¡GOL DE RACING! VIDEO: Vergara corre a campo abierto y pone el 1-0
21:45
Duvan Vergara, el más incisivo de un Racing con poca movilidad
21:30
A la Academia le cuesta generar juego, y el Decano plantea un partido incómodo
21:19
Comienza el partido
20:41
Por qué Gustavo Costas no viajó a Tucumán con el plantel
20:09
Falcioni es nuevo DT de Atlético Tucumán y será su décimo equipo: todos los clubes que dirigió en Argentina
19:49
Por qué todavía no dirige Julio César Falcioni en Atlético Tucumán
19:22
La "suerte" de la Academia: las 5 bajas sensibles en el equipo de Costas
18:54
Atento Racing: esta noche comienza la Copa Sudamericana y se definen sus posibles rivales
18:18
Huracán, Belgrano y más: todos los partidos de la fecha 8 en un martes a puro fútbol
17:50
TV: Dónde ver el Racing vs. Atlético Tucumán
17:50
Árbitro y VAR del partido
17:50
Posibles formaciones de ambos equipos
Racing y Atlético Tucumán llegaban urgidos al partido. Pero no jugaron con urgencia. Más bien volvieron a exponer sus falencias, esas limitaciones que le han hecho tener un comienzo irregular en el Torneo Apertura.
El marcador final es demasiado abultado para hablar de lo que podría ser, solo con ver el 3-0, un partido atractivo. Por el contrario, se trato de un cotejo chato, en donde ninguno de los dos pudo pisar firme y afianzarse en el juego.
Racing estuvo más efectivo. Pudo penalizar los errores de un Atlético Tucumán que es uno de los peores equipos del año y que espera la llegada de Julio César Falcioni para recibirlo como nuevo su entrenador.
Duván Vergara fue el más incisivo de la Academia, que volvió a quedar en deuda en el juego y que, además, tuvo que arreglárselas para suplir varias ausencias: Carboni, Martínez, Martirena, Miljevic y Rodríguez. Si al equipo de Gustavo Costas ya le costaba generar volumen de juego con ellos en cancha, sin ellos se volvió una cruzada prácticamente imposible.
Pero Vergara estuvo lúcido -Facundo Cambeses también, que sostuvo en varias ocasiones a Racing- y marcó un doblete. Abrió el marcador cuando la Academia todavía no se había asentado en el encuentro, y volvió a hacerlo para el final.
Luego, de yapa, el último contragolpe de la Academia terminó con un moño en los pies de Santiago Solari.
