Diego Monroig lo confirmó y Boca rompe el mercado con un refuerzo explosivo

El mercado de pases de Boca estaba quieto hasta que en las últimas horas se confirmó la venta de Lucas Blondel a Huracán y esto le dio al Xeneize la posibilidad de tener un nuevo cupo para sumar una cara nueva, por lo que ahora Juan Román Riquelme empezó a pensar en la vuelta de un jugador que no se fue bien pero que ahora está un gran momento.