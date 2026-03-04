Boca está transitando un mercado de pases más que particular donde ya sumó a Ángel Romero, Santiago Ascacíbar, Adam Bareiro y ahora asoma un nombre más que explosivo para ponerle broche de oro al periodo de incorporaciones. Diego Monroig confirmó que Juan Román Riquelme quiere a un nombre explosivo.
RIQUELME LO PERDONÓ
Diego Monroig lo confirmó y Boca rompe el mercado con un refuerzo explosivo
Juan Román Riquelme se deicidó y va con todo por un refuerzo que parecía tener las puertas cerradas en Boca.
Durante este mercado de pases lo que buscó Boca sin descanso fue un extremo para reforzar el ataque. Es por eso que fue a la carga por Marino Hinestroza, quien terminó en Vasco da Gama; Kevin Serna que renovó su contrato en Fluminense; y finalmente se negoció con Edwuin Cetré pero luego de detectar problemas en la revisión médica se terminaron las negociaciones con Estudiantes de La Plata.
El mercado de pases de Boca estaba quieto hasta que en las últimas horas se confirmó la venta de Lucas Blondel a Huracán y esto le dio al Xeneize la posibilidad de tener un nuevo cupo para sumar una cara nueva, por lo que ahora Juan Román Riquelme empezó a pensar en la vuelta de un jugador que no se fue bien pero que ahora está un gran momento.
Boca va por Sebastián Villa
Boca tiene en carpeta a Sebastián Villa, quien ahora mismo se encuentra en Independiente Rivadavia de Mendoza. El colombiano se fue del Xeneize en medio de un escándalo que hoy en día incluso tiene a ambas partes en juicio. De hecho el delantero aseguró que su relación con Juan Román Riquelme no terminó de la mejor manera, siendo este un condimento más que hacia imposible pensar en un regreso.
Diego Monroig habló sobre los rumores de un posible regreso de Sebastián Villa y lejos de negarlo confirmó que la posibilidad está más que latente. “Boca no descarta la opción de Sebastián Villa. Se verá cuando Boca tenga en sus manos el cupo por Blondel, si se analiza a fondo para ahora o para julio”, expresó el periodista en ESPN.
Villa se terminó yendo pésimo de Boca e incluso le hizo juicio, habló mal de Juan Román Riquelme y hasta expresó abiertamente sus ganas de firmar con River, varios factores que parecen haber quedado atrás ya que el presidente Xeneize quiere hacer un esfuerzo para poder sumar nuevamente al delantero colombiano para el armado de la delantera.
