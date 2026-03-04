Congreso de USA podría limitar poderes a Trump y el desencanto republicano por Irán

“No había ninguna amenaza inminente para los Estados Unidos de América por parte de los iraníes”, manifestó visiblemente enojado Mark Warner, el vicepresidente demócrata del comité de inteligencia del Senado.

De igual forma, el silencio del vicepresidente de Trump, J.D. Vance, hasta este martes, sobre la operación estadounidense en Irán, demostró que no estaría encantado con la iniciativa de Trump de una guerra en Irán. El vicepresidente, quien se ufanaba durante el primer mandato de Trump de que esa gestión no había iniciado ninguna guerra —comparándola con la administración de Obama—, ahora no puede decir lo mismo.

“Durante los cuatro años que el Sr. Trump estuvo en el cargo, no inició ninguna guerra a pesar de la enorme presión de su propio partido e incluso de miembros de su propia administración”, escribió Vance en 2024, apenas un mes después de asumir su primer mandato como senador junior por Ohio. La negativa de Trump a involucrar a Estados Unidos en nuevos conflictos extranjeros marcó “la primera ruptura real de un consenso fallido y las terribles consecuencias que trajo consigo”, un historial que, “más que cualquier logro individual, es el legado perdurable del primer mandato del Sr. Trump”, dijo.

Sin embargo, la nueva política gubernamental de Donald Trump de salir al rescate de Israel frente al terrorismo chiita que amenaza la región del Golfo Pérsico supone un duro revés para Vance, pero también para la facción nacionalista, antisionista y proteccionista, que ve con malos ojos el asistencialismo y el despilfarro de dinero de las arcas públicas en guerras que consideran ajenas.

Lo único que dijo el vicepresidente de Trump en conversaciones privadas con Fox News este martes es que Trump no meterá a Estados Unidos en una guerra de "varios años" en Irán, en un intento por calmar a las bases del MAGA, enojadas con la intervención militar estadounidense en Teherán.

"Es muy malo para Vance", dijo a Político el líder de una prominente organización sin fines de lucro de derecha que aboga por una política exterior más moderada, quien pidió el anonimato para hablar sobre la delicada dinámica de la coalición. "Tuvo que cumplir con la ardua tarea de ser el subordinado e intentar convencer a gente como nosotros de que esto estaba en buenas manos, y eso es un trago difícil de tragar", aseguró.

“La gente está muy obsesionada con que Vance no haya tuiteado. Es un problema enorme”, afirmó un funcionario republicano de la Cámara de Representantes que prefirió el anonimato para hablar de conversaciones privadas. “El hecho de que no haya tuiteado… eso era lo que dominaba las conversaciones sobre esto, y el hecho de que no estuviera con el presidente”, añadió.

"Es un fracaso definitivo de estas voces antiintervencionistas más moderadas el que no hayan podido alejar las cosas de ese status quo [de línea dura]", dijo Emma Ashford, miembro senior del Stimson Center, orientado a la moderación.

Candace Owens, Charlie Kirk (asesinado) y Nick Fuentes Representan el ala proteccionista y nacionalista del MAGA que critican la alineación con Israel.

La republicana Marjorie Taylor Greene (MTG), antigua fiel defensora de Trump hasta que este apareció mencionado en los documentos del caso del financista pedófilo Jeffrey Epstein, denunció que, durante el ataque estadounidense e israelí en Irán, fue bombardeada una escuela de niñas, haciéndose eco de los reportes de agencias de noticias como BBC y The Guardian, que también señalan que, hasta el momento, han muerto alrededor de 500 iraníes en los bombardeos que se han llevado a cabo en el país persa desde el sábado.

Al mismo tiempo, Greene planteó cuántas muertes de militares estadounidenses en bases en Medio Oriente el Gobierno de Trump está dispuesto a aceptar, en referencia a la reciente confirmación de que al menos seis soldados estadounidenses han muerto y otros han resultado gravemente heridos en los ataques iraníes en represalia a la ofensiva de EE.UU. e Israel.

¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras ¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras

En otro posteo, acompañado de un video publicado en su cuenta oficial en X, la exrepresentante por Georgia mencionó el bombardeo del fin de semana a una escuela de niñas en la localidad de Minab, en el sur de Irán.

Lo acompañó con este texto: “¡Esto NO es liberar al pueblo iraní! ¡Esto es asesinar a sus hijos! ¿Qué demonios están haciendo, locos? ¡¡¡ESTADOS UNIDOS NO APOYA ESTO!!!”, escribió. Con esos mensajes, la dirigente republicana, quien esta semana anunció “el fin de lo MAGA” si Trump se decidía a atacar a Irán, evidencia la fractura al interior de la filas republicanas.

Pero no solo Greene se ha alejado de Trump por las promesas rotas de campaña y la traición a la política aislacionista: la podcaster Candace Owens y la columnista Cassandra MacDonald, figuras del ala más radical de los republicanos que usualmente difunden fake news y teorías conspirativas, republicaron este sábado un post del activista trumpista Charlie Kirk, asesinado el pasado mes de septiembre.

Se trata de un mensaje del 17 de junio, es decir, 10 días antes del ataque ordenado el año pasado por Trump contra tres instalaciones de almacenamiento y de uranio en Irán (Operación Martillo de Medianoche), que fue la antesala de los actuales ataques. Kirk definió entonces la idea de “un cambio de régimen iraní” como “una locura”.

“Desembocará en una guerra civil, matará a cientos de miles de personas y creará una nueva y gigantesca crisis de refugiados musulmanes. Derrocar a un líder NUNCA es tan fácil como parece. Casi siempre conlleva una mayor implicación militar [de Estados Unidos], una guerra civil y el caos”, sentenció Kirk, quien se había desalineado en los últimos tiempos del lobby proisraelí, llegando a afirmar, sin pruebas, que Netanyahu sabía del atentado del 7 de octubre de 2023, liberó las fronteras para tener un justificativo para atacar Gaza y que iba a "limpiar etnicamente" el enclave.

Las posturas de Kirk, Owens, Greene y otros líderes del MAGA con respecto al asedio israelí en Gaza y, ahora, frente al nuevo conflicto abierto en Irán, están siendo compartidas por varios estadounidenses, independientemente de su partido. De hecho, las encuestas nacionales sugieren que la decisión de Trump de atacar al país persa no es popular entre los estadounidenses. Según una encuesta de CNN, el 60 % de los estadounidenses teme que Trump no tenga un plan claro para manejar la situación, y casi dos tercios (62 %) creen que debería obtener la aprobación del Congreso para cualquier acción militar adicional.

