Sebastian Amerio se enteró de su despido en pleno zoom: Su reacción

El ahora ex secretario de Justicia Sebastián Amerio se enteró de su salida del Gobierno cuando estaba presidiendo una reunión vía zoom del Consejo de la Magistratura, por lo que su reacción quedó registrada en el video. Amerio fue desplazado luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentara su renuncia.