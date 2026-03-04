El ahora ex secretario de Justicia Sebastián Amerio se enteró de su salida del Gobierno cuando estaba presidiendo una reunión vía zoom del Consejo de la Magistratura, por lo que su reacción quedó registrada en el video. Amerio fue desplazado luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentara su renuncia.
INSÓLITO
Sebastian Amerio se enteró de su despido en pleno zoom: Su reacción
La renuncia de Cúneo Libarona derivó en la salida obligada de su N°2, Sebastián Amerio, quien se enteró cuando presidía una reunión virtual de la Magistratura.
Cúneo Libarona será reemplazado por Juan Bautista Mahiques. Pero su dimisión también implicó la salida (obligada) de Amerio, que será sustituido por Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza que responde a Karina Milei, gran ganadora en este recambio ministerial sobre el asesor Santiago Caputo, tal como informó Urgente24.
Pero lo llamativo fue la manera en que Amerio se enteró de que había sido desplazado: recibió la noticia mientras estaba participando de una reunión virtual del Consejo de la Magistratura, por lo que tuvo que abandonar la reunión que presidía.
"Voy a pedir aquí, por circunstancias de público conocimiento, que el vicepresidente me reemplace ya que estamos siendo convocados a Olivos, o a Rosada, ahora veré...", dijo Amerio en plena reunión virtual, ante la sorpresa del resto de los participantes.
"Si Álvaro no tiene problemas y ustedes me disculpan, voy a usar la facultad de tener un muy buen vicepresidente que va a llevar adelante esta reunión, y después volveré. Gracias a todos y disculpen", se excusó y se levantó de la reunión.
El video del momento:
