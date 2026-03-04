urgente24
Renunció Cúneo Libarona: "No voy al dentista, adelgacé 14 kilos, quiero ir a la cancha"

Mariano Cúneo Libarona explicó los motivos de su renuncia al ministerio de Justicia, aludiendo a los "sacrificios" que tuvo que hacer por su rol.

04 de marzo de 2026 - 13:06
Mariano Cúneo Libarona habló de los motivos por los que renunció al ministerio de Justicia.

Foto: NA.

Tras oficializar su salida del Gobierno, Cúneo Libarona dio una entrevista a Radio Mitre en la que contó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

"Mi tiempo estaba, tengo que hacer mis cosas, necesito oxigenarme, necesito reconstruirme mentalmente", explicó el ahora ex funcionario, y aludió a un desgaste personal debido a su trabajo: "no veo a mi nieto, no voy al dentista, estoy tomando antibióticos, adelgacé 14 kilos".

“Fueron dos años y medio de sacrificios”, expresó el ahora ex ministro.

Entre las "limitaciones" que destacó por su labor, mencionó "no poder ir a la cancha, para dar un ejemplo, no fui a ningún lado".

"Hice un montón, hice la ley de la ausencia, la ley de menores, ordené el INADI, ordenamos en IGJ, en 17 provincias implementamos el sistema acusatorio, yo creo que ya está el camino”, aseveró.

Consultado sobre la llegada de Juan Bautista Mahiques, el ex ministro aseguró: “la elección del ministro Mahiques es buena”.

“Yo lo conozco hace muchos años, le tengo afecto y lo voy a apoyar en todo. Me gusta mucho. Tiene experiencia, tiene apoyo judicial, es inteligente", afirmó.

