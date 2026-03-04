Renunció Cúneo Libarona: "No voy al dentista, adelgacé 14 kilos, quiero ir a la cancha"

"Hice un montón, hice la ley de la ausencia, la ley de menores, ordené el INADI, ordenamos en IGJ, en 17 provincias implementamos el sistema acusatorio, yo creo que ya está el camino”, aseveró.

Consultado sobre la llegada de Juan Bautista Mahiques, el ex ministro aseguró: “la elección del ministro Mahiques es buena”.

“Yo lo conozco hace muchos años, le tengo afecto y lo voy a apoyar en todo. Me gusta mucho. Tiene experiencia, tiene apoyo judicial, es inteligente", afirmó.

