¿Por qué Milei elige abogados cuestionados (Mariano Cúneo Libarona,, Diego Spagnuolo y Francisco Oneto)?

Mariano es el típico abogado que saltó a la fama gracias a sus incursiones televisivas. Un camino similar al del economista devenido hoy en Jefe de Estado.

Toda su carrera estuvo signada por causas polémicas:

-la sospechosa muerte de su exesposa Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma, a quien denunció y, tras varias amenazas concretas, apareció “suicidada” en un patio de su propio edificio. La mujer registró 11 denuncias por violencia de parte del abogado. Una pericia policial determinó que no pudo haber sido el suyo un caso de suicidio ya que había ingerido un nivel de sustancias tóxicas tan alto que hasta le hubiera resultado imposible levantarse de su cama.

-Emir Yoma y Amira Yoma, cuñados del ex presidente Carlos Menem. Con apenas 27 años defendió a la hermana de Zulema. La habían acusado de integrar una banda internacional de lavado de dólares del narcotráfico que operaba en Europa, África y América Latina. Se comprobó que el contacto de Amira no era otro que Monzer Al Kassar, uno de los traficantes de armas más peligrosos del mundo.

-el ex comisario Juan José Ribelli, acusado de cómplice del atentado a la AMIA, extorsión, asociación ilícita, defraudación y enriquecimiento ilícito. Decenas de escuchas telefónicas se presentaron durante el juicio, que mostraban a Ribelli arreglando con los delincuentes y exigiendo dinero a cambio de impunidad. En este contexto, el juez Norberto Oyarbide encontró que Cúneo Libarona había robado un video que mostraba una conversación entre Juan José Galeano, primer juez del caso AMIA y Carlos Telleldín, primer detenido. Inmediatamente, ordenó la detención de Cúneo. El actual ministro de Justicia estuvo preso 32 días, acusado de encubrimiento y coacción agravada.

–José Alperovich estaba acusado de un aberrante crimen: haber abusado sexualmente en repetidas ocasiones de su propia sobrina. Cúneo Libarona asumió la defensa del atacante sexual que luego sería condenado a largos años de prisión. Tras asumir como ministro de Milei, le dejó el caso a su hermano.

-Mario Segovia, el “rey de la efedrina”, condenado, y a Sergio Varisco, exintendente de Paraná, condenado también por narcotráfico.

Además, Cúneo no tuvo mejor idea que intentar la eliminación de la figura del femicidio del Código penal, lo que le costó un pedido de juicio político por parte del exdiputado Alejandro 'Topo' Rodríguez (director del Instituto Consenso Federal). Además, Cúneo no tuvo mejor idea que intentar la eliminación de la figura del femicidio del Código penal, lo que le costó un pedido de juicio político por parte del exdiputado Alejandro 'Topo' Rodríguez (director del Instituto Consenso Federal).

Como ministro de Justicia, demostró rápidamente un tremendo conflicto de intereses ya que promovió para la Corte Suprema de Justicia a un ex defendido suyo, el doctor Ariel Lijo.

La confusión del Jefe de Estado entre lo publico y lo privado es tan gigantesca que hasta planteó en una fallida nota que el ministro de Justicia lo asesoraría a nivel personal en el caso $LIBRA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1891668594909462833&partner=&hide_thread=false HISTÓRICO!!



Por error, en TN en Youtube subieron la entrevista de @JonatanViale a Milei con una parte que en el vivo habían quitado. Viale y Santiago Caputo frenan la charla para avisarle a Milei que algo puede complicarlo judicialmente y grabarlo de nuevo.



VIALE CORRUPTO!!! pic.twitter.com/UzlqKr3jmQ — ElDiez (@Mihai11ovich) February 18, 2025

2-Diego Spagnuolo, el charlatán que enmudeció

Fue despedido de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la filtración de audios donde denunciaba coimas por parte de la secretaria general de la presidencia y su mano derecha Eduardo Lule Menem.

Spagnuolo fue abogado personal de Javier Milei y uno de lo primeros en unirse a la Libertad Avanza en 2021.

Era uno de sus hombres de confianza y por eso fue incluido en el decimotercer lugar en la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires en 2023. Según datos del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, entre enero de 2024 y marzo de 2025, Spagnuolo visitó la residencia presidencial en 38 ocasiones, lo que lo convierte en la cuarta persona que más veces ingresó a la Quinta de Olivos. Era uno de sus hombres de confianza y por eso fue incluido en el decimotercer lugar en la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires en 2023. Según datos del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses, entre enero de 2024 y marzo de 2025, Spagnuolo visitó la residencia presidencial en 38 ocasiones, lo que lo convierte en la cuarta persona que más veces ingresó a la Quinta de Olivos.

Llegó a decir públicamente a la mamá de Ian Moche, un niño de 12 años que padece autismo.

“Si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.

Desde que el Portal “Data Clave” y el canal Carnaval Stream difundieran sus dichos sobre las coimas del 8 % que se cobraban desde el estado a las droguerías que proveían medicamentos a los discapacitados (dijo que el 3% eran para Karina Milei) desapareció de la vida social y se recluyó en un barrio privado donde le encontraron un celular con conversaciones borradas y una máquina para contar billetes.

Pronto, deberá declarar ante la justicia y deberá decidir entre asumirse como inocente o convertirse en arrepentido y revelar una trama que podría ser explosiva.

image Selfie de Diego Spagnuolo con los hermanos Milei y Martín Menem

3-Franciso Oneto, abogado de Milei, Machado, Cositorto, Lagostena, Luque y Thomsen

La constatación de una transferencia de US$ 200 mil entre el detenido empresario Federico “Fred” Machado y el diputado y candidato libertario en la provincia de Buenos Aires José Luis Espert ubicó nuevamente a esta nobel agrupación política en cercanías de delitos vinculados al narcotráfico.

Se trata de un abogado penalista que se presentó como candidato a vicegobernador de Carolina Píparo, en 2023, en el frente La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Se lo puede ver asiduamente en el canal de streaming Carajo.

Oneto es mediático pero desprolijo en lo técnico lo que lo expone a traspiés procesales.

Por ejemplo, quedó registrado en agosto de 2025 que al apelar una decisión judicial en una demanda de Milei contra el periodista Carlos Pagni, cometió un error elemental. Su escrito llevaba solamente su firma digital como patrocinante, sin la rúbrica del propio querellante, exigencia básica. La Cámara Federal tuvo que declararlo “no presentado” por improcedente.

Fue defensor de Leonardo Cositorto en el caso Generación Zoe, donde llegó a admitir en un debate por Twitter Space que lo habían contratado “para defender una estafa”.

Además, trabajó para Daniel Lagostena (condenado por el femicidio de Érica Soriano) y para Máximo Thomsen, uno de los rugbiers sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

En junio de 2025 sumó otro nombre fuerte: Leopoldo Luque, el médico imputado por la muerte de Diego Maradona, en una jugada que muchos interpretaron como un intento de blindar a la defensa con alguien cercano al poder libertario.

Actualmente, representa legalmente a Fred Machado. Es quien tiene a cargo la labor de demorar la decisión de la Corte Suprema de Justicia local para definir si lo extraditan o no por pedido de EE.UU. donde se lo acusa de ilícitos que suman cientos de millones de dólares. Actualmente, representa legalmente a Fred Machado. Es quien tiene a cargo la labor de demorar la decisión de la Corte Suprema de Justicia local para definir si lo extraditan o no por pedido de EE.UU. donde se lo acusa de ilícitos que suman cientos de millones de dólares.

Luego de años de demoras, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, aceleró el trámite de extradición hacia la Unión y se asegura cerca del Cuarto Piso de Talcahuano 550 que la Corte Suprema se expediría sobre el caso de forma inminente.