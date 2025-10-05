Desde hace muchos años, en Argentina, el beneficio de delinquir es muy superior al riesgo de sanciones concretas y por ello la elección del propio defensor es vital para quienes deben enfrentar los estrados (como ya ocurre con el presidente Milei).
LOS LETRADOS DEL PRESIDENTE
¿Por qué Milei elige abogados cuestionados (Mariano Cúneo Libarona,, Diego Spagnuolo y Francisco Oneto)?
Javier Milei ha demostrado menos criterio que Silvio Soldán a la hora de escoger “picapleitos”. ¿Por qué prefiere siempre a los más controvertidos?
1-Mariano Cúneo Libarona, un abogado que estuvo preso
Tras ganar el balotaje sobre fines de 2023, la primera designación que hizo el presidente Javier Milei fue su futuro ministro de Justicia.
Fue una señal inequívoca de que algo andaba mal. En campaña nunca había deslizado semejante posibilidad ya que, mientras pregonaba que haría una guerra frontal contra los narcos escogía a un jurisconsulto cuyo propio estudio los defendía.
Pocas veces la vara se puso tan baja.
Mariano es el típico abogado que saltó a la fama gracias a sus incursiones televisivas. Un camino similar al del economista devenido hoy en Jefe de Estado.
Toda su carrera estuvo signada por causas polémicas:
-la sospechosa muerte de su exesposa Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma, a quien denunció y, tras varias amenazas concretas, apareció “suicidada” en un patio de su propio edificio. La mujer registró 11 denuncias por violencia de parte del abogado. Una pericia policial determinó que no pudo haber sido el suyo un caso de suicidio ya que había ingerido un nivel de sustancias tóxicas tan alto que hasta le hubiera resultado imposible levantarse de su cama.
-Emir Yoma y Amira Yoma, cuñados del ex presidente Carlos Menem. Con apenas 27 años defendió a la hermana de Zulema. La habían acusado de integrar una banda internacional de lavado de dólares del narcotráfico que operaba en Europa, África y América Latina. Se comprobó que el contacto de Amira no era otro que Monzer Al Kassar, uno de los traficantes de armas más peligrosos del mundo.
-el ex comisario Juan José Ribelli, acusado de cómplice del atentado a la AMIA, extorsión, asociación ilícita, defraudación y enriquecimiento ilícito. Decenas de escuchas telefónicas se presentaron durante el juicio, que mostraban a Ribelli arreglando con los delincuentes y exigiendo dinero a cambio de impunidad. En este contexto, el juez Norberto Oyarbide encontró que Cúneo Libarona había robado un video que mostraba una conversación entre Juan José Galeano, primer juez del caso AMIA y Carlos Telleldín, primer detenido. Inmediatamente, ordenó la detención de Cúneo. El actual ministro de Justicia estuvo preso 32 días, acusado de encubrimiento y coacción agravada.
–José Alperovich estaba acusado de un aberrante crimen: haber abusado sexualmente en repetidas ocasiones de su propia sobrina. Cúneo Libarona asumió la defensa del atacante sexual que luego sería condenado a largos años de prisión. Tras asumir como ministro de Milei, le dejó el caso a su hermano.
-Mario Segovia, el “rey de la efedrina”, condenado, y a Sergio Varisco, exintendente de Paraná, condenado también por narcotráfico.
Como ministro de Justicia, demostró rápidamente un tremendo conflicto de intereses ya que promovió para la Corte Suprema de Justicia a un ex defendido suyo, el doctor Ariel Lijo.
La confusión del Jefe de Estado entre lo publico y lo privado es tan gigantesca que hasta planteó en una fallida nota que el ministro de Justicia lo asesoraría a nivel personal en el caso $LIBRA.
2-Diego Spagnuolo, el charlatán que enmudeció
Fue despedido de la Agencia Nacional de Discapacidad tras la filtración de audios donde denunciaba coimas por parte de la secretaria general de la presidencia y su mano derecha Eduardo Lule Menem.
Spagnuolo fue abogado personal de Javier Milei y uno de lo primeros en unirse a la Libertad Avanza en 2021.
Llegó a decir públicamente a la mamá de Ian Moche, un niño de 12 años que padece autismo.
“Si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.
Desde que el Portal “Data Clave” y el canal Carnaval Stream difundieran sus dichos sobre las coimas del 8 % que se cobraban desde el estado a las droguerías que proveían medicamentos a los discapacitados (dijo que el 3% eran para Karina Milei) desapareció de la vida social y se recluyó en un barrio privado donde le encontraron un celular con conversaciones borradas y una máquina para contar billetes.
Pronto, deberá declarar ante la justicia y deberá decidir entre asumirse como inocente o convertirse en arrepentido y revelar una trama que podría ser explosiva.
3-Franciso Oneto, abogado de Milei, Machado, Cositorto, Lagostena, Luque y Thomsen
La constatación de una transferencia de US$ 200 mil entre el detenido empresario Federico “Fred” Machado y el diputado y candidato libertario en la provincia de Buenos Aires José Luis Espert ubicó nuevamente a esta nobel agrupación política en cercanías de delitos vinculados al narcotráfico.
Se trata de un abogado penalista que se presentó como candidato a vicegobernador de Carolina Píparo, en 2023, en el frente La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Se lo puede ver asiduamente en el canal de streaming Carajo.
Oneto es mediático pero desprolijo en lo técnico lo que lo expone a traspiés procesales.
Por ejemplo, quedó registrado en agosto de 2025 que al apelar una decisión judicial en una demanda de Milei contra el periodista Carlos Pagni, cometió un error elemental. Su escrito llevaba solamente su firma digital como patrocinante, sin la rúbrica del propio querellante, exigencia básica. La Cámara Federal tuvo que declararlo “no presentado” por improcedente.
Fue defensor de Leonardo Cositorto en el caso Generación Zoe, donde llegó a admitir en un debate por Twitter Space que lo habían contratado “para defender una estafa”.
Además, trabajó para Daniel Lagostena (condenado por el femicidio de Érica Soriano) y para Máximo Thomsen, uno de los rugbiers sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.
En junio de 2025 sumó otro nombre fuerte: Leopoldo Luque, el médico imputado por la muerte de Diego Maradona, en una jugada que muchos interpretaron como un intento de blindar a la defensa con alguien cercano al poder libertario.
Luego de años de demoras, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, aceleró el trámite de extradición hacia la Unión y se asegura cerca del Cuarto Piso de Talcahuano 550 que la Corte Suprema se expediría sobre el caso de forma inminente.