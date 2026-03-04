Luis Caputo y el escudo contra el shock: Importante banco de USA no lo ve

Según Wells Fargo, un escenario así podría generar una reversión del flujo de financiamiento e inversión, lo que complicaría a países con perfiles de deuda soberana débiles. Además, destacó la flaqueza de las reservas de divisas como un factor de riesgo asociado a un rompimiento de la red de financiación internacional.

De esa manera, el banco estadounidense expuso toda una serie de factores de riesgo en los que Argentina estaría incluida. La permeabilidad a un conflicto extendido sería alta, sobre todo generando inestabilidad cambiaria, con posible presión devaluatoria sobre la moneda, problemas en la cadena de pagos y posibles incumplimientos de deuda ante vencimientos programados.

Respecto al proceso inflacionario, Wells Fargo consideró que al tener un commodity como el petróleo en el centro de la escena bélica, sería inevitable que la inercia inflacionaria alcance a las economías más vulnerables. Ante un evento así, la capacidad fiscal de respuesta no sería considerable, derivando en una merma consecuente del consumo y un enfriamiento mayor de la economía.

exportacion-petroleo-iran-crudojpg.webp Recrudece el conflicto en Medio Oriente.

Vaca Muerta, la esperanza

En referencia a la producción de energía, campo en el que Argentina recién se está adentrando con decisión, el disparo del precio del petróleo y sus derivados podría implicar un contrapeso a la permeabilidad económica ante el shock. Generando un mayor nivel de divisas, el escenario negativo podría mitigar sus efectos parcialmente, aunque no con un derrame necesario hacia el resto de la economía

Respecto a ello, el CEO de YPF Horacio Marín aseguró que el sube y baja de precios no afectaría de manera inmediata a los consumidores locales. Esto derivado del sistema de promedios aplicados por la empresa estatal y principal inversora en la Cuenca Neuquina.

