Luis Caputo y el escudo contra el shock: Importante banco de USA no lo ve

En medio de las sacudidas internacionales por el conflicto en Medio Oriente, Luis Caputo insistió en las últimas horas con que la economía argentina posee “el mejor escudo” contra ese tipo de shocks externos haciendo referencia al ordenamiento macroeconómico. El ministro de Economía destacó la prolijidad de los principales indicadores como amortiguador de las ondas expansivas que pueden llegar, más aún teniendo en cuenta que Argentina se encuentra en una transición al sector primario y concretamente a la energía.
VULNERABLE
Puertas adentro del Gobierno nacional, el alineamiento con ese discurso fue casi inmediato. La incursión de la Casa Blanca de Donald Trump en Irán fue celebrada y catalogada como “la decisión correcta”, manteniendo el irrestricto alineamiento con el principal socio político de la Casa Rosada a nivel global.
Sin embargo, esa confianza sobre el posible bajo impacto que Argentina sería capaz de absorber no tendría tanta repercusión en el exterior. Principalmente en el propio Estados Unidos, donde el cálculo de daños aumenta a medida que se extienden las operaciones en territorio persa.
Al respecto, un informe de Wells Fargo expuesto por Bloomberg Línea puso a Argentina como una de las economías más vulnerables a los shocks externos. Dentro del grupo de emergentes, el país quedó a la par de Turquía en grado de vulnerabilidad según el cuarto banco más importante de Estados Unidos.
Luis Caputo y un escudo no tan firme
Si bien Wells Fargo consideró que el escenario bélico en Medio Oriente no habría generado un impacto global o masivo a nivel económico, una hipótesis de prolongación de la intervención militar estadounidense y un recrudecimiento del conflicto podría generar efectos irreversibles en los mercados con alta volatilidad. Ese desarrollo de los hechos, coincidente con lo sucedido en el frente europeo con el ejemplo de Ucrania, sería especialmente negativo para países como Argentina.
Según Wells Fargo, un escenario así podría generar una reversión del flujo de financiamiento e inversión, lo que complicaría a países con perfiles de deuda soberana débiles. Además, destacó la flaqueza de las reservas de divisas como un factor de riesgo asociado a un rompimiento de la red de financiación internacional.
De esa manera, el banco estadounidense expuso toda una serie de factores de riesgo en los que Argentina estaría incluida. La permeabilidad a un conflicto extendido sería alta, sobre todo generando inestabilidad cambiaria, con posible presión devaluatoria sobre la moneda, problemas en la cadena de pagos y posibles incumplimientos de deuda ante vencimientos programados.
Respecto al proceso inflacionario, Wells Fargo consideró que al tener un commodity como el petróleo en el centro de la escena bélica, sería inevitable que la inercia inflacionaria alcance a las economías más vulnerables. Ante un evento así, la capacidad fiscal de respuesta no sería considerable, derivando en una merma consecuente del consumo y un enfriamiento mayor de la economía.
Vaca Muerta, la esperanza
En referencia a la producción de energía, campo en el que Argentina recién se está adentrando con decisión, el disparo del precio del petróleo y sus derivados podría implicar un contrapeso a la permeabilidad económica ante el shock. Generando un mayor nivel de divisas, el escenario negativo podría mitigar sus efectos parcialmente, aunque no con un derrame necesario hacia el resto de la economía
Respecto a ello, el CEO de YPF Horacio Marín aseguró que el sube y baja de precios no afectaría de manera inmediata a los consumidores locales. Esto derivado del sistema de promedios aplicados por la empresa estatal y principal inversora en la Cuenca Neuquina.
