AFA ratificó el paro: Cuándo se juega la fecha 9 del Torneo Apertura

La protesta de la AFA se dio a causa de la denuncia por presunta evasión de impuestos impulsada por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) contra la AFA donde además se puntualizó en las figuras de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. A pesar de que la mayoría de los dirigentes del fútbol argentino se mostró de acuerdo en ir al paro, durante las últimas horas se supo que existía la chance de que la medida fuera revertida.