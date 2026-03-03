La semana pasada la AFA decidió realizar un paro en el fútbol argentino entre el jueves 5 de marzo al domingo 8, lo que involucra a la fecha 9 del Torneo Apertura, aunque esto afecta a absolutamente todas las categorías. En el día de hoy se dio una nueva reunión de comité ejecutivo y se ratificó la medida de fuerza.
CONFIRMADO
AFA ratificó el paro: Cuándo se juega la fecha 9 del Torneo Apertura
Lugo de rumores de marcha atrás, la AFA ratificó en reunión de comité ejetivo la realización del paro en el fútbol argentino.
La protesta de la AFA se dio a causa de la denuncia por presunta evasión de impuestos impulsada por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) contra la AFA donde además se puntualizó en las figuras de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. A pesar de que la mayoría de los dirigentes del fútbol argentino se mostró de acuerdo en ir al paro, durante las últimas horas se supo que existía la chance de que la medida fuera revertida.
Finalmente, en horas del mediodía comenzó la reunión de Comité Ejecutivo en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza y la decisión fue mantener el paro que irá del 5 al 8 de marzo en todas las categorías del fútbol argentino y que involucrará a la fecha 9 del Torneo Apertura de primera división. Ahora ya hay fechas tentativas para la reprogramación.
AFA propone jugar en mayo
Las fechas propuestas por la AFA para la reprogramación son 18 de marzo, 22 de abril o 13 de mayo. La primera alternativa sería entre las fechas 12 y 13, la segunda entre las últimas dos jornadas de la fase regular y la última variante sería antes de que comiencen los playoffs. Esto sin dudas genera un calendario mucho más ajustado de lo esperado, sobre todo para aquellos equipos que participen en competencias internacionales.
A falta de confirmación oficial estaría todo dado para que la fecha pospuesta se juegue finalmente en el mes de mayo previo a lo que será el inicio de los playoff. Todo quedará ratificado en las próximas horas con el nuevo calendario presentado por la Liga Profesional el cual se ve nuevamente afectado como sucedió la semana pasada con el paro de la CGT.
Hay que decir que si bien la mayoría dio el visto bueno para que el fútbol argentino vaya al paro se generó división entre los cinco grandes ya que algunos no están de acuerdo con adoptar esta medida siendo River y Racing los que pidieron jugar, mientras que en una vereda opuesta aparecieron Boca, San Lorenzo e Independiente, por que la grieta aparece entre los clubes más importantes.
