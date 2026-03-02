Carlos Kikuchi, la apuesta carísima de Javier Milei y las respuestas que no tiene Luis Caputo

Ver la entrevista completa en:

El origen

Entre su paso por el menemismo y la experiencia con Milei, Kikuchi recordó su rol en el nacimiento de Acción por la República, el partido político que casi hizo Presidente de la Nación a Domingo Cavallo, pero la ansiedad del 'Mingo' estropeó todo. De todos modos, la experiencia en Acción por la República es lo que él utilizó como base de La Libertad Avanza.

Porque hay que recordar que Kikuchi logró una experiencia sin antecedentes en la historia argentina: en 1 año, sin partido político previo, sin financiación, sin estructura de fiscales logró articular un frente que le permitió a los Milei, quienes carecían de experiencia previa, alcanzar el poder.

Hoy día senador bonaerense que renunció a La Libertad Avanza por propia voluntad, Kikuchi consideró probable una reelección de Milei en 2027 pero también describió la posibilidad de nacimiento de una 3ra. fuerza electoral 2027 alejada del kirchnerismo, en la que ubica como posibles candidatos cercanos al populismo tanto al pastor Dante Gebel como a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel -quizás no los únicos-.

No es el escenario que elucubran Milei y Caputo, para quien, según el stream de El Cronista, la coyuntura es una acumulación de éxitos.

El pejota

Según Kikuchi, la clave de que Milei llegara al balotaje fue el celo conque el pejota cuidó las boletas de La Libertad Avanza en la 1ra. vuelta 2023.

Obviamente que los electores que se llevaba Milei se restaban al PRO / Juntos por el Cambio, y por eso la estrategia (de la campaña de Javier Milei) fue negociar en todos los territorios con el peronismo.

Por un lado, Milei no tenía el dinero para organizar una red de fiscales, pero tampoco tenía los integrantes para ese esfuerzo logístico.

El pejota aportó esa red, creyendo que así ganaría en 1ra. vuelta... pero Milei terminó en el balotaje.

En ese contexto, no se entiende el odio antiperonista de Milei en el Parlamento el domingo 01/03 cuando, en definitiva, él llegó a Presidente con la ayuda peronista. Una estudiantina lo de Milei.

Para Kikuchi hay algo peor: el plan de campaña era, de llegar al Gobierno, mantener una alianza con el peronismo, hipótesis que Milei rompe decidiendo irse con Mauricio Macri para robarle el PRO. Según el entrevistado, una decisión extremadamente onerosa y que se ha demostrado ineficiente: la Reforma Laboral se aprobó en enero de 2026 y tendrá que superar varios recursos de amparo y otras presentaciones judiciales.

En acuerdo con el peronismo, Milei la hubiera obtenido en 2024, junto a otras reformas.

Muy interesante para evaluar la improvisación de Milei, cambiando de caballo a mitad del río. Pero es una táctica agotada ya y sólo queda Donald Trump aunque éste todavía debe superar el comicio del 04/11....

Final: ¿Por qué se fue Kikuchi de La Libertad Avanza? No se lo voy a contar. Él lo explica. Pinche en el video completo y disfrútelo.

