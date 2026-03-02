El industricidio avanza: Cerró la histórica fábrica Panpack en Tucumán

Ante la crisis, a fines del año pasado la empresa ingresó en concurso preventivo en un intento por evitar la quiebra. Sin embargo, las gestiones no lograron revertir la situación y el cierre se concretó de manera abrupta.

Infogremiales también destaca que este cierre genera preocupación en el sector agroindustrial tucumano, ya que Panpack era uno de los principales proveedores de bolsas de lona y rafia de 50 kilos para los ingenios azucareros de la provincia.

Ya a finales del año pasado, la firma había advertido a sus clientes que no estaría en condiciones de abastecer los insumos necesarios para la zafra 2026, lo que obligó a los ingenios a reestructurar su logística de envasado de cara a marzo, mes en el que habitualmente comienzan las compras para la comercialización del azúcar.

Javier Milei: "Es mentira que al abrir la economía se pierden puestos de trabajo"

En su discurso de anoche ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei defendió la apertura de las importaciones y dijo que es "mentira" que se pierden puestos de trabajo porque hay "otra parte de la historia" que, según su análisis, derivará en nuevos puestos de trabajo "en otro sector de la economía".

Podría respondérsele al Presidente que, al menos por ahora, esos nuevos trabajos sólo se están viendo en plataformas como Rappi, PedidosYa y Uber, ya que la economía libertaria no genera empleos de esa calidad.

"Una de las grandes mentiras que nos han inculcado es que abrir la economía perderá puestos de trabajo. En el caso argentino, pese a lo que repiten los profesionales de la mentira, durante nuestra gestión no solo que no aumentó el desempleo, sino que además esto pasó en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo", dijo Milei.

Y siguió: "el análisis es muy simple: cuando uno abre la economía, eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad y a menor precio. Obviamente, si la empresa local no puede competir, quiebra y despide gente. Sin embargo, eso es una parte de la historia. La otra parte es que ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado y ese dinero lo utilizará para comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía, el cual es más productivo y, por ende, podrá pagar mayores salarios. En definitiva, suben los salarios y los precios son más bajos, se consume más y el bienestar aumenta. Ganan 48 millones de argentinos y pierden unos pocos: los empresarios que son ineficientes y los políticos corruptos. Salvo para este grupo de poder, el resto, todos ganan".

2026_03_260301729 Javier Milei en la Apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el 1ero de marzo de 2026. Foto: Claudio Fanchi / NA

En la teoría puede sonar muy lindo, pero en la realidad eso no se está viendo, ni se sabe cuándo se verá. De hecho, según informó el propio INdEC, creció mucho el empleo informal en el último tiempo. Y el empleo asalariado está en caída libre.

Es que ante la pérdida del empleo formal proliferan quienes recurren a los oficios que ofrecen las plataformas (Ubber, Rappi, Pedidos Ya) para conseguir rápidamente ingresos, aunque a costa de una mayor precariedad laboral.

¿Qué se le dice a una persona que perdió su trabajo y no tiene para alimentar a su familia o pagar el alquiler? ¿Que tenga paciencia, que en algún momento, vaya a saber uno cuándo, habrá nuevos puestos de trabajo en otros sectores, que vaya a saber uno cuáles serán...? ¿Y mientras tanto, qué hacemos?

Urgente24 ya informó que el ciclo libertario que ya expulsó cerca de 300 mil trabajadores del sistema formal, dato que convalidan tanto el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Según este último organismo, en lo que va de gobierno de LLA hubo 21.938 empleadores menos que antes de su inicio. Los sectores más afectados son la industria, el comercio y la construcción.

La apertura de las importaciones, la caída del poder adquisitivo que resintió la demanda y el parate de la obra pública están entre los motivos principales de la crisis.

Pero, además, los "ganadores" del 'modelo Milei', las atividades extractivas como el agro, el petróleo y la minería, y la actividad financiera, que crecen significativamente, no generan los puestos de trabajo asalariados necesarios para absorber los que dejan los sectores en crisis.

